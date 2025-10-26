3 órája
Egy szegedi házaspár, akik megmentik, amit más kidobna – ők az utolsó esernyőjavítók (galériával, viedóval)
Szalma Mihály és felesége, Éva közel húsz éve mentik meg azokat a tárgyakat, amelyeket mások már kidobnának. A esernyőjavító házaspár a szegedi Bartók téren igazi kuriózum a mai világban. Műhelyük a megőrzés, a kézművesség és az összetartás szimbóluma.
Egy apró műhely a Bartók téren, ahol még hisznek abban, hogy semmit sem kell kidobni, amit meg lehet javítani. A esernyőjavító házaspár, Szalma Mihály és felesége, Éva, közel húsz éve dolgozik egymás mellett.
Az esernyőjavító házaspár műhelye a Bartók téren igazi időutazás
Egész egyszerűen nem hisz az ember a szemének, amikor belép ebbe az üzletbe a szegedi Bartók téren. Hihetetlen, hogy ma, amikor mindent eldobunk ami elromlik, még van igény egy ilyen üzletre. Egymásnak adják a kilincset a törzsvendégek. Szalma Mihály a műhely egyik felében, felesége, Éva a másikban dolgozik. És így megy ez már közel húsz éve.
Egy kihaló mesterség utolsó képviselői
A házaspár 2006. május 2. óta működteti műhelyét, ahová Tompáról járnak be nap mint nap. Mihály eredetileg mechanikai műszerész, de az esernyőjavítást autodidakta módon tanulta meg. Egykor egy helyi esernyőjavító, Tamási Sándor özvegye ajánlotta fel neki a teljes felszerelést, így kezdődött az esernyőjavítás. – Azt mondta, menjünk, hozzuk el az alkatrészeket, mert ő már nem bírja fizetni a garázst. Teli volt mindennel. Onnantól nálunk maradt minden és azóta is csináljuk – meséli Mihály.
„Mi mindent megcsinálunk”
A műhelyben szinte nincs olyan tárgy, amit ne próbálnának megjavítani. – Amit idehoznak, azt megcsináljuk. Nincs olyan, hogy nem tudjuk. Ez ötlet kérdése – mondja Mihály felesége, Éva. – Televíziót, videót nem, de azon kívül szinte mindent – teszi hozzá. Éva varrónőként új huzatokat készít az esernyőkre, míg férje a vázat javítja. – A feleségem a jobb kezem, nélküle nem működne az üzlet – mondja a mester. – Egy vállalkozás ma csak úgy megy, ha összefogunk. Ő bevállalta a varrást, így mi ketten mindenre képesek vagyunk.
A kézműves tudás utolsó őrei
Mihály szerint ők lehetnek Magyarország, talán Európa utolsó esernyőjavítói.
– Akik voltak, kihaltak. Az özvegyek telefonáltak, hogy odaadnák az alkatrészeket. De mi megmaradtunk. Legalábbis hivatalosan nem tudunk másról – mondják. A házaspár 44 éve házas, és bár keresik az utódot, eddig senki sem vállalkozott arra, hogy továbbvigye ezt a különleges mesterséget.
„A jó bornak és munkának nem kell cégér”
A falakon régi újságcikkek, fotók díszítik a műhelyt. Nem kértek reklámot soha, a vendégek szájról szájra ajánlják őket. – A jó bornak és munkának nem kell cégér. Nincs a népszerűségünknek semmi titka, az egész alapja a tisztességes, jó munka – foglalják össze. A régi törzsvendégek sorra érkeznek, sokan nemcsak esernyővel, hanem késekkel, ollókkal is. Régen, mikor még disznót vágtak, a családok hozzák a késeket megéleztetni. Ha jól vágtak vele, az volt a reklám. A Bartók téri kis műhely ma már szimbólum: annak a világnak az emléke, ahol még nem azonnal eldobtuk a tönkrement használati tárgyakat, hanem megpróbáltuk megjavíttatni és megőrizni azokat.
Több találmány és újítás története
Az esernyő feltalálója nem egyetlen személy, hanem több találmány és újítás története, melyek az idők során vezettek a ma ismert esernyőhöz. A korai esernyők, vagy inkább napernyők, több ezer éves múltra tekintenek vissza az ókori civilizációkban, de a modern, eső elleni eszköz csak jóval később fejlődött ki. Az első napernyők feltételezések szerint Mezopotámiából származnak. Az ókori Kínában már 3500 éve is használtak esernyőket, amelyek még nagyrészt napernyőként szolgáltak. A legkorábbi esernyők bambuszból és állatbőrből készültek, és a Nap ellen védtek.
