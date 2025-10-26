Egy szegedi házaspár, akik megmentik, amit más kidobna – ők az utolsó esernyőjavítók (galériával, viedóval)

Egy apró műhely a Bartók téren, ahol még hisznek abban, hogy semmit sem kell kidobni, amit meg lehet javítani. A esernyőjavító házaspár, Szalma Mihály és felesége, Éva, közel húsz éve dolgozik egymás mellett.

Az esernyőjavító házaspár, Szalma Mihály és felesége, Éva Szegeden, a Bartók téren őrzik az esernyőjavítás kihalóban lévő mesterségét. Fotó: Török János

Az esernyőjavító házaspár műhelye a Bartók téren igazi időutazás

Egész egyszerűen nem hisz az ember a szemének, amikor belép ebbe az üzletbe a szegedi Bartók téren. Hihetetlen, hogy ma, amikor mindent eldobunk ami elromlik, még van igény egy ilyen üzletre. Egymásnak adják a kilincset a törzsvendégek. Szalma Mihály a műhely egyik felében, felesége, Éva a másikban dolgozik. És így megy ez már közel húsz éve.

Egy kihaló mesterség utolsó képviselői

A házaspár 2006. május 2. óta működteti műhelyét, ahová Tompáról járnak be nap mint nap. Mihály eredetileg mechanikai műszerész, de az esernyőjavítást autodidakta módon tanulta meg. Egykor egy helyi esernyőjavító, Tamási Sándor özvegye ajánlotta fel neki a teljes felszerelést, így kezdődött az esernyőjavítás. – Azt mondta, menjünk, hozzuk el az alkatrészeket, mert ő már nem bírja fizetni a garázst. Teli volt mindennel. Onnantól nálunk maradt minden és azóta is csináljuk – meséli Mihály.

„Mi mindent megcsinálunk”

A műhelyben szinte nincs olyan tárgy, amit ne próbálnának megjavítani. – Amit idehoznak, azt megcsináljuk. Nincs olyan, hogy nem tudjuk. Ez ötlet kérdése – mondja Mihály felesége, Éva. – Televíziót, videót nem, de azon kívül szinte mindent – teszi hozzá. Éva varrónőként új huzatokat készít az esernyőkre, míg férje a vázat javítja. – A feleségem a jobb kezem, nélküle nem működne az üzlet – mondja a mester. – Egy vállalkozás ma csak úgy megy, ha összefogunk. Ő bevállalta a varrást, így mi ketten mindenre képesek vagyunk.