Egy kisteleki asszony, akit mindenki szeret: Marika mami lett az Év klubvezetője
A nyugdíjas klubok megyei szövetsége algyői ünnepségén értékelte tagjai munkáját. Először adták át az Év klubvezetője címet, amit a kisteleki Szalai Józsefné Marika érdemelt ki, társai szavazata alapján.
Algyőn tartotta ünnepi rendezvényét az „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klubok Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezete, amin első alkalommal adták át az Év klubvezetője címet, ami nagyszerű kisteleki sikert hozott.
A nyugdíjas klubok vezetői döntöttek
Először adták át a Csongrád-Csanád vármegyei nyugdíjas klubok megyei ünnepségén az Év klubvezetője címet. Arról, hogy ki kaphatja meg, a megyei klubvezetők titkos szavazással döntöttek.
A javaslatok és a voksok alapján a kitüntető oklevelet a nyugdíjas tagokért, a közösségért önkéntesen és nagy szeretettel végzett munkája elismeréséül Szalai Józsefné Marika, a kisteleki nyugdíjas klub vezetője vehette át Szalai Antal elnöktől. Információink szerint a második helyen a zsombói Zsolnainé Zádori Franciska végzett.
Akik jártak már a Marika szervezte rendezvényeken, megtapasztalhatták a profizmust, a szeretetet és a családias hangulatot. Ők tudják, méltó helyre került az elismerés.
Meglepődött és örült
– Meglepődtem és örültem, hogy én kaphattam meg elsőként ezt a díjat, oklevelet. Különösen azért rangos elismerés ez, mert a kollégák, a klubvezetők döntöttek úgy, hogy én érdemlem meg. Nagyszerű segítőimmel így, vagy még jobban szeretnénk folytatni a nyugdíjas közösségért végzett munkát, rendezvényeket és programokat szervezve számukra – nyilatkozta lapunknak Szalai Józsefné Balázs Mária, vagy, ahogy sokan ismerik és szólítják, Marika mami, akinek a tevékenységét, a közösségért végzett munkáját a közelmúltban, az augusztus 20-ai ünnepségen a kisteleki önkormányzat is jutalmazta. Nagy Sándor, Kistelek polgármestere az akkori díjátadón tyúkanyóhoz hasonlította, mert törődik a rábízottakkal, vigyáz a „csibéire”.
A segítők
A napokban tartott algyői rendezvényen oklevelet kapott a kisteleki klub tagjai közül Harmath Lajosné, Nagy Ferenc és Csurgó Lászlóné, akik a helyi klubért végzett munkájukért szolgáltak rá az elismerésre, Marika nagy segítségei. Az okleveleket nekik is Szalai Antal megyei elnök adta át.
