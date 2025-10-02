Régi konyhák hangulata egy különleges kiállításon, falvédőkre hímzett filléres igazságokat láthatunk – galériával

– Harminc évvel ezelőtt, a szüleim után maradt hagyaték felszámolása közben megtaláltam édesanyám néhány kézzel varrott falvédőjét. Rácsodálkoztam, és ebből nőtt ki a gyűjtőszenvedély – mesélte a 77 esztendős magyarcsanádi nyugdíjas védőnő, Lánczné Miklós Katalin. Kollekciójának legszebb darabjaiból most közel százat közszemlére tett a helyi művelődési házban. Először azok a helybeliek láthatták a kiállítást, akik részt vettek az idősek világnapja alkalmából rendezett ünnepségen. Összesen egyébként több mint négyszáz darabbal rendelkezik; nem csak falvédőket, hanem polccsíkokat, szekrénydíszeket, kefe- és fésűtartókat, kancsóterítőket, tálcakendőket és stelázsicsíkokat is birtokol.

Lánczné Miklós Katalin (középütt) és két segítője, Zsigmond Krisztina és Gera Ildikó. Jóvoltukból borítják a kultúrház falait falvédők. Fotó: Szabó Imre

Szép asszonynak jobb a főztje!

A falvédők, mint mondta, szerinte művészi értéket nem képviselnek, ellenben érdekesek, mint egy letűnt kor olykor kedves, máskor giccsbe hajló, de mindenképp jellegzetes relikviái. Az annak idején főként a sparhelt, az asztal vagy a lavór fölötti falat díszítő kézimunkaremekeket nézegetve kissé megmosolyogtató, de azért tanulságos mondatokkal találkozhat az ember. Mivel elsősorban a konyhát díszítették így, legnagyobb számban a konyhai tematikájú darabok maradtak fönn. Felirataik takarékosságra, mértékletességre, rendre, tisztaságra intenek, dicsérik a háziasszonyt, mint például „Szép asszonynak jobb a főztje!", vagy „Sütni főzni nem nehéz, ha van hozzá elég pénz". Vannak aztán hazafias vagy régi nóták, operettek egy-egy sorát idéző darabok is, de némelyik a humort sem nélkülözi. „Férjecském, ha itthon nem maradsz, legközelebb helyettest találhatsz!" – figyelmezteti az egyik ilyen a ház urát.

Falvédő a magyarcsanádi gyűjteményből. Fotó: Szabó Imre

A legtöbb darabot helybeliek adták ajándékba

Miklósné megyeszerte többfelé kiállította már falvédőit. Mindegyiket külön lefotózta, illetve leírta a hozzájuk tartozó fontos tudnivalókat. Hangsúlyozza: egyetlen egy kivételével egyiket sem vásárolta, és eladni sem szokott belőlük. Bár vannak távolabbi eredetűek is, a kollekció nagy része Magyarcsanádról való, s mivel a község nemzetiségi falu, akadnak köztük román és szerb nyelvűek. Az egyikről viszont mi állapítottuk meg, hogy a szövege csehül van. Egy online alkalmazás segítségével fordítottuk le és kiderült, azt hímezték rá, hogy ha a szakács ügyes, boldogság költözik a konyhába. A legrégebbi amúgy 1933-ból származik, a kedvence pedig az utolsó vacsorát ábrázolja.