Szinte lehetetlen asztalhoz jutni, akkora a pacalőrület a szegedi étteremben – megkóstoltuk a legérdekesebb fogásokat – videóval
Napokon át álltak sorban a pacalrajongók ebben a szegedi vendéglőben. A Fasor vendéglőben megrendezett pacalhét akkora siker volt, hogy a hosszú hétvégére szinte lehetetlen volt szabad asztalhoz jutni. A vendégek a klasszikus pörkölt mellett rántva és levesben is megkóstolhatták a pacalt. Mi is megkóstoltuk, pacalt ettünk pacallal és nem bántuk meg.
Akkora siker volt a Pacalhét a szegedi étteremben, hogy a hosszú hétvégére szinte lehetetlen volt szabad asztalhoz jutni. Még szerencse, hogy október 23-án, csütörtökön végül nem esett, mert így a kerthelyiség is megnyílt a pacalra éhes vendégek előtt és az újságírót is le tudják ültetni a Fasor vendéglő egyik belső helyiségben.
Pacalhét a Fasor vendéglőben
Állítólag Samuel Pepys XVII. században élt angol politikus október 24-én jegyezte fel a naplójába, hogy pacalt evett, innen ered a világnap dátuma. Október 24-én a világ a Pacal Világnapját ünnepli, de Szegeden már korábban beindul a mulatság: egész héten pacalkülönlegességekkel várták ennek a megosztó ételnek a rajongóit az újszegedi Fasor vendéglőbe.
Megosztó étel, csak végletek vannak
Kevés étel van, amit ennyire szenvedélyesen lehet imádni, vagy gyűlölni, mint a pacalt. Van, aki rá sem bír nézni, más országokat és kontinenseket jár a be a pacalok bűvöletében.
Ezen a héten nem kellett messzire utazni, csak Újszegedig, ha valaki marhaínnal, velővel, körömmel, kakastaréjjal, pulykaherével kóstolta volna meg a pacalt, vagy olyan különlegességre vágyott mint a pacalleves, vagy rántott pacal.
Kötelező kóstoló
Mi is pont erre a két különlegességre vágytunk. Ez két olyan fogás, amivel hazai vendéglátóhelyeken ritkán találkozik a pacalkedvelő. Ezeket viszont csak úgy kaptuk meg, ha fotósunk, aki nem szereti a pacalt, megkóstolja a Fasor ikonikus fogását, a klasszikus pacalt. Tanúsíthatom, hogy kollégám belemártotta kanalát a pacalpörkölt szaftjába, majd lenyalta azt. És végül inkább rendelt egy velővel töltött rántott szeletet.
Pacalleves újszegedi módra
A pacalleves fantázianeve itt újszegedi. Az újszegedi pacalleves elnevezéssel pont azt szerették volna hangsúlyozni, és a tévedéseket elkerülni, hogy itt nem a román területen jól ismert pacalcsorbát (ciorbă de burtă) kapja a kedves vendég hanem annak a fasoros változatát. Egy könnyű tejfölös raguleves ez, amiben nem csalódtunk, csak akkor ha a Romániában ismert változatot vártuk.
Rántott pacal, a vendégek kedvence
A rántott pacalhoz úgy próbáltam kedvet csinálni kollégámnak, hogy azt mondtam neki, nem is látszik, hogy pacal. Akár rántott zöldség, vagy halfilé is lehetett volna ránézésre. Csak amikor megpróbálja elvágni az ember, akkor bújik elő a puhán nyúlós, vastagabbra vágott pacal. Itt ment el a fotós kedve a kóstolótól. De nem az enyém!
A legtöbb újhullámos, modern helyen kísérletet tesznek a textúrák variálására, a puha közé ropogóst rejtenek, vagy fordítva. Ez itt most kiválóan működött: a vajpuha pacalt úgy ölelte körbe a ropogós friss panír, mint védelmező anya a gyermekét. A fokhagymás majonéz pedig új szintre emelte az ételt.
Mi marad az étlapon?
Az étteremben körbenézve, majd távozás közben is feltűnt, milyen sok asztalnál ettek rántott pacalt. Kiderült, annyira népszerű a fogás, hogy hamarosan felkerül a vendéglő étlapjára.
De még nem távozunk, mert ott van előttünk a Fasor klasszikus fogása, aminek szaftját éppen csak megkóstolta kollégánk és aminek országos hírnevét köszönheti a hely: a pacal. Gyorsan elfogy most is, a Fasor pacalja sosem okozott még csalódást.
Szerencsére marad még egy-két szelet rántott pacal, amit csak úgy lazán, kézzel a fokhagymás majonézbe mártogatva desszertként fogyaszt el az újságíró. Pacalt pacallal, ahogy kell.
