Szinte lehetetlen asztalhoz jutni, akkora a pacalőrület a szegedi étteremben – megkóstoltuk a legérdekesebb fogásokat – videóval

Akkora siker volt a Pacalhét a szegedi étteremben, hogy a hosszú hétvégére szinte lehetetlen volt szabad asztalhoz jutni. Még szerencse, hogy október 23-án, csütörtökön végül nem esett, mert így a kerthelyiség is megnyílt a pacalra éhes vendégek előtt és az újságírót is le tudják ültetni a Fasor vendéglő egyik belső helyiségben.

Pacalhét az újszegedi Fasor vendéglőben. Fotó: Török János

Pacalhét a Fasor vendéglőben

Állítólag Samuel Pepys XVII. században élt angol politikus október 24-én jegyezte fel a naplójába, hogy pacalt evett, innen ered a világnap dátuma. Október 24-én a világ a Pacal Világnapját ünnepli, de Szegeden már korábban beindul a mulatság: egész héten pacalkülönlegességekkel várták ennek a megosztó ételnek a rajongóit az újszegedi Fasor vendéglőbe.

Megosztó étel, csak végletek vannak

Kevés étel van, amit ennyire szenvedélyesen lehet imádni, vagy gyűlölni, mint a pacalt. Van, aki rá sem bír nézni, más országokat és kontinenseket jár a be a pacalok bűvöletében.

Ezen a héten nem kellett messzire utazni, csak Újszegedig, ha valaki marhaínnal, velővel, körömmel, kakastaréjjal, pulykaherével kóstolta volna meg a pacalt, vagy olyan különlegességre vágyott mint a pacalleves, vagy rántott pacal.

Kötelező kóstoló

Mi is pont erre a két különlegességre vágytunk. Ez két olyan fogás, amivel hazai vendéglátóhelyeken ritkán találkozik a pacalkedvelő. Ezeket viszont csak úgy kaptuk meg, ha fotósunk, aki nem szereti a pacalt, megkóstolja a Fasor ikonikus fogását, a klasszikus pacalt. Tanúsíthatom, hogy kollégám belemártotta kanalát a pacalpörkölt szaftjába, majd lenyalta azt. És végül inkább rendelt egy velővel töltött rántott szeletet.

Főszerepben a pacal: minden formában főszerepet kapott. Fotó: Török János

Pacalleves újszegedi módra

A pacalleves fantázianeve itt újszegedi. Az újszegedi pacalleves elnevezéssel pont azt szerették volna hangsúlyozni, és a tévedéseket elkerülni, hogy itt nem a román területen jól ismert pacalcsorbát (ciorbă de burtă) kapja a kedves vendég hanem annak a fasoros változatát. Egy könnyű tejfölös raguleves ez, amiben nem csalódtunk, csak akkor ha a Romániában ismert változatot vártuk.