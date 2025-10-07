Kiderült az igazság az idei fehér karácsony esélyeiről, sokan nem erre számítottak

Több nagyobb üzletben már megjelentek az első megvásárolható karácsonyi dekorációk a Halloween-álarcok és -díszek mellett. Ezek látványa adta az ötletet, hogy ráfordulván az év legnagyobb és sokak által leginkább várt ünnepére, megkérdezzük a mesterséges intelligenciát, hogy vajon lesz fehér karácsony 2025-ben Csongrád-Csanád vármegyében? Váratlan statisztikákkal rukkolt elő.

Van remény a fehér karácsonyra? A mesterséges intelligencia megadta a választ. Illusztráció: Shutterstock

Mi történt a hóval? 121 év fehér karácsonyai számokban

Egy kutatás szerint 1901 és 2010 között Szegeden 11 alkalommal volt olyan karácsony, amikor hóesés volt december 25-én. Azonban, ha ugyanezt a 109 évet az alapján vizsgáljuk, hogy volt-e hóréteg a földön karácsonykor egy korábbi havazás után, ez már csak 4 alkalommal fordult elő Szegeden.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) két évvel ezelőtt az ország 25 települését vizsgálva tett közzé statisztikát arról, hogy 1901 és 2022 között milyen gyakorisággal és milyen intenzitással voltak havasak a karácsonyok, vagyis, amikor az ünnep mindhárom napján (december 24-26.) volt összefüggő hótakaró. Ebből kiderült, hogy a havas karácsonyok gyakorisága nagy változásokat mutatott a vizsgált 121 évben. A legtöbb az 1930-as évek környékén fordult elő, de gyakran volt fehér karácsony – ráadásul vastagabb hótakaróval – az 1960-as és az 1990-es években is. Tartósan hómentes karácsonyok az utóbbi 10–15 év mellett a múlt század század első két évtizedében, valamint az ország déli felén az 1970-es és az 1980-as években is voltak.

73 év adataiból kiderült: ennyi az esélye a havazásnak

Szegeden – az OMSZ egy másik statisztikája alapján – 1951 és 2021 között összesen 46 hó nélküli karácsonyt regisztráltak, tavalyig bővítve az éveket, ez a szám 49-re nő. 15 alkalommal esett legalább az ünnep egyik napján valamennyi hó, és mindössze 10 alkalommal fordult elő a fehér karácsony, azaz, hogy mindhárom ünnepnapon havas volt a város.

Az elmúlt 73 év adatai alapján a mesterséges intelligencia arra az eredményre jutott, hogy lehetséges, noha nem valószínű a fehér karácsony 2025-ben Szegeden. A fehér karácsony, azaz annak esélyét, hogy az ünnep mindhárom napján hó borítja a tájat, mindössze 13,7 százalékra becsülte. Ha viszont úgy vizsgáltuk a kérdést, hogy legalább egy nap legyen hó az ünnepek alatt, annak az esélyét már 34,2 százalékra tette. Összességében azonban 67,1 százalékban határozta meg annak esélyét, hogy teljesen hómentes lesz az idei ünnep is vármegyénkben.