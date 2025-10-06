1 órája
Két négylábú vendég tanította meg a vásárhelyi ovisokat, mit jelent a felelős állattartás – videóval
Hódmezővásárhelyen, a Szeremley Sámuel Református Óvodában, ezen a héten szinte minden az állatokról szól. Állatos mondókákat tanulnak, állatos dalokat énekelnek, óriáscsótányt is láthatnak az óvodások. Megismerkedtek két nagyon okos és barátságos kutyával is, Somával és Merlinnel, akik a felelős állattartásra tanították a gyerekeket.
Az állatos témahéten a hódmezővásárhelyi református óvodások a felelős állattartásról szereznek új ismereteket. A gyerekek játékos feladatokon keresztül tanulhatták meg, mit jelent felelősséggel gondoskodni a háziállatainkról.
Állatos témahét
– A múlt héten szombaton volt az állatok világnapja. Mi ebből az alkalomból ezen a héten rendezzük meg az állatbarát témahetünket. Olyan programokat szervezünk a gyermekekkel, amikkel a felelős állattartással kapcsolatos ismereteiket is bővítjük – mondta Füzesiné Király Anikó, a Szeremley Sámuel Református Óvoda igazgatója.
A felelős állattartásról tanultak a gyerekek
Hétfőn az Aktív Mancsok Segítőkutyás Egyesület képviseletében Benák Árpád és Dusik-Balázs Dóra érkezett a gyerekekhez Somával és Merlinnel. Beszélgettek a felelős állattartásról, a gyermekek feladatokat oldottak meg, amit a kutyusok ellenőriztek. A két eb boldogan fogadta az óvodások kezéből a jutalomfalatokat is.
Óriáscsótányt és sünit is látnak majd
Kedden terrarisztika bemutatót rendeznek az oviban. A gyermekek megismerkedhetnek például az óriás csótánnyal, láthatnak leopárdgekkót és sünit is. Természetesen meg is simogathatják őket. Ezeken kívül a napi foglalkozások témája is sok esetben az állatokhoz kapcsolódik, verselnek, énekelnek az állatokról, az ábrázolás foglalkozások témája is ez lesz. Különböző állatos feladatok is várnak a gyermekekre, ami jó szórakozásnak ígérkezik.
– Ezekkel a programokkal az állatokhoz való kötődést és az empátiát szeretnénk fejleszteni a gyermekeknél – mondta az óvoda igazgatója.
