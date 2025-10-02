Mintha egy másik világba csöppentünk volna, így kezdődött az egyetemi fesztivál Szeged szívében – galériával, videóval

Látványos fényfestés Szeged szívében: ezzel nyílt meg tegnap este az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál. Ezernyi szín és forma hömpölygött és kavargott az SZTE Rektori Hivatal homlokzatán, amely egy fél órára gigantikus kaleidoszkóppá változott.

A fényfestés Szeged szívében mindenkit elvarázsolt. Fotó: Karnok Csaba

A fényfestés Szeged szívébe vonzotta kicsik és nagyok sokaságát

A Szegedi Tudományegyetem vetített fényjátéka idén is nézők tömegét vonzotta, kisgyerekes családok, magyar és külföldi egyetemisták és nyugdíjasok is szép számmal érkeztek a Dugonics térre, hogy gyönyörködjenek a nem mindennapi látványban. A fényfestés Szeged szívében nem csak a szemeket kápráztatta el, de ezzel ünnepélyesen elstartolt az egészen november 27-ig tartó programsorozat, amely évről évre az egyetem szellemi és kulturális sokszínűségét hivatott bemutatni, számos műfajban kínálva programokat az érdeklődőknek: egyetemistáknak, oktatóknak és a város lakóinak egyaránt.

A fényfestés hangulatát a Szegedi Nemzeti Színház színészei spékelték, akik a közönségkedvenc A dzsungel könyve című musical dalait énekelték a vetítés alatt a Dugonics téri színpadon. Utánuk a Party Art's OK adott koncertet.