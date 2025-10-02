október 3., péntek

Helga névnap

Fényfestés

Tegnap, 9:44

Mintha egy másik világba csöppentünk volna, így kezdődött az egyetemi fesztivál Szeged szívében – galériával, videóval

Címkék#Őszi Kulturális Fesztivál#A dzsungel könyve#Szegedi Tudományegyetem#Szegedi Nemzeti Színház#fényfestés

Ezernyi szín és forma, lenyűgöző látvány, amely óvodást, felnőttet és nyugdíjast egyaránt elvarázsolt. A fényfestés Szeged szívében olyan volt, mintha egy másik világba csöppentünk volna. Az SZTE Őszi Kulturális Fesztiválja már a nyitányon odatette magát, de még csak most jön a java. Íme a sztárvendégek.

Delmagyar.hu

Látványos fényfestés Szeged szívében: ezzel nyílt meg tegnap este az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál. Ezernyi szín és forma hömpölygött és kavargott az SZTE Rektori Hivatal homlokzatán, amely egy fél órára gigantikus kaleidoszkóppá változott.

Fényfestés szeged
A fényfestés Szeged szívében mindenkit elvarázsolt. Fotó: Karnok Csaba

A fényfestés Szeged szívébe vonzotta kicsik és nagyok sokaságát

A Szegedi Tudományegyetem vetített fényjátéka idén is nézők tömegét vonzotta, kisgyerekes családok, magyar és külföldi egyetemisták és nyugdíjasok is szép számmal érkeztek a Dugonics térre, hogy gyönyörködjenek a nem mindennapi látványban. A fényfestés Szeged szívében nem csak a szemeket kápráztatta el, de ezzel ünnepélyesen elstartolt az egészen november 27-ig tartó programsorozat, amely évről évre az egyetem szellemi és kulturális sokszínűségét hivatott bemutatni, számos műfajban kínálva programokat az érdeklődőknek: egyetemistáknak, oktatóknak és a város lakóinak egyaránt.

A fényfestés hangulatát a Szegedi Nemzeti Színház színészei spékelték, akik a közönségkedvenc A dzsungel könyve című musical dalait énekelték a vetítés alatt a Dugonics téri színpadon. Utánuk a Party Art's OK adott koncertet.

Ezernyi szín és forma árasztotta el az SZTE Rektori Hivatalát

Fotók: Karnok Csaba

Szeged Őszi Kulturális Fesztivál program

A fesztivál október 1-jén sokszorosan díjazott fotóriporter kollégánk, Török János fotókiállításával nyílt meg. A későbbiekben a zene, az irodalom, a színház és a képzőművészet is képviselteti magát az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál programjában. 

A Gryllusok – Egy család történetei című zenés kötetbemutató különleges alkalmat kínál, hogy generációkon átívelő művészsorsokat ismerjen meg a közönség. A Csuja Imre – Czutor Zoltán páros Megszólít a lélek című produkciójában az irodalom, a zene és az emberi érzések mélységei fonódnak össze. Mácsai Pál Örkény István szövegeit felvonultató estje szintén a fesztivál kiemelkedő eseményei közé tartozik, de ismét vendégek lesznek Fülei Balázs és Balázs-Piri Soma zongoraművészek is. 

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

