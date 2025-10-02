Tegnap, 9:44
Mintha egy másik világba csöppentünk volna, így kezdődött az egyetemi fesztivál Szeged szívében – galériával, videóval
Ezernyi szín és forma, lenyűgöző látvány, amely óvodást, felnőttet és nyugdíjast egyaránt elvarázsolt. A fényfestés Szeged szívében olyan volt, mintha egy másik világba csöppentünk volna. Az SZTE Őszi Kulturális Fesztiválja már a nyitányon odatette magát, de még csak most jön a java. Íme a sztárvendégek.
Látványos fényfestés Szeged szívében: ezzel nyílt meg tegnap este az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál. Ezernyi szín és forma hömpölygött és kavargott az SZTE Rektori Hivatal homlokzatán, amely egy fél órára gigantikus kaleidoszkóppá változott.
A fényfestés Szeged szívébe vonzotta kicsik és nagyok sokaságát
A Szegedi Tudományegyetem vetített fényjátéka idén is nézők tömegét vonzotta, kisgyerekes családok, magyar és külföldi egyetemisták és nyugdíjasok is szép számmal érkeztek a Dugonics térre, hogy gyönyörködjenek a nem mindennapi látványban. A fényfestés Szeged szívében nem csak a szemeket kápráztatta el, de ezzel ünnepélyesen elstartolt az egészen november 27-ig tartó programsorozat, amely évről évre az egyetem szellemi és kulturális sokszínűségét hivatott bemutatni, számos műfajban kínálva programokat az érdeklődőknek: egyetemistáknak, oktatóknak és a város lakóinak egyaránt.
A fényfestés hangulatát a Szegedi Nemzeti Színház színészei spékelték, akik a közönségkedvenc A dzsungel könyve című musical dalait énekelték a vetítés alatt a Dugonics téri színpadon. Utánuk a Party Art's OK adott koncertet.
Ezernyi szín és forma árasztotta el az SZTE Rektori HivatalátFotók: Karnok Csaba
Szeged Őszi Kulturális Fesztivál program
A fesztivál október 1-jén sokszorosan díjazott fotóriporter kollégánk, Török János fotókiállításával nyílt meg. A későbbiekben a zene, az irodalom, a színház és a képzőművészet is képviselteti magát az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál programjában.
A Gryllusok – Egy család történetei című zenés kötetbemutató különleges alkalmat kínál, hogy generációkon átívelő művészsorsokat ismerjen meg a közönség. A Csuja Imre – Czutor Zoltán páros Megszólít a lélek című produkciójában az irodalom, a zene és az emberi érzések mélységei fonódnak össze. Mácsai Pál Örkény István szövegeit felvonultató estje szintén a fesztivál kiemelkedő eseményei közé tartozik, de ismét vendégek lesznek Fülei Balázs és Balázs-Piri Soma zongoraművészek is.
