Rekordrészvétellel főztek a Mátyás téren a ferences szegénykonyha támogatására – galériával

Korán érkeztünk a szegedi Mátyás térre, a ferences templomhoz és rendházhoz, de a jótékonysági főzés előkészületei már javában zajlottak. Akadt, aki fát aprított, vagy krumplit pucolt, de olyan szorgalmas is, akinek szinte már teljesen elkészült az étele. A résztvevő 30 csapat a ferences szegénykonyha javára ajánlotta fel teljes bevételét, ami segít abban, hogy októbertől májusig rendszeresen, naponta meleg ételt adjon a rászorulóknak.

Idén is a ferences szegénykonyha javára főztek vasárnap a Mátyás téren. Fotó: Török János

Csülkös pacal

– Hajnali 3 órától készítem két üstben a csülkös pacalt, azért kezdtem ilyen korán, mert vallom, hogy ennek az ételnek hat-nyolc órát főni kell ahhoz, hogy igazán finom, ízletes és jó legyen – közölte Hunyadi Anna, a Szent Ferenc főzés névre keresztelt esemény szervezőjének, a Szia Kávézónak a tulajdonosa. Hozzátette: 80 kiló, vagyis 150-200 adag rotyog a tűzön, ennyit fogyaszthatnak el a kilátogatók.

A ferences szegénykonyha

Hunyadi Anna még elmondta, átlagban 25-30 csapat vesz részt a főzésen, de olyan évük is volt, amikor közel negyven egyén, baráti társaság, család ajánlotta fel, hogy ételt készít, és az összeget, amiért eladták felajánlja a ferences szegénykonyhának. Átlagosan 2,5-3 millió forint jön össze, ami nem csoda, évente több száz, sőt több ezer ember fordul meg és lakik jól a Mátyás téren, például tavaly szakadó esőben is.

Idén főleg kiadósabb, bográcsos vagy üstös kaják szerepeltek az „étlapon”, de volt a kínálatban pizza, fánk és palacsinta is. A laktatóbb egytálételek árát minimum 2 ezer forintban határozták meg, vagyis ennél többet lehetett adni érte, kevesebbet azonban nem. De például egy ízletes vadpörköltért ez is rendkívül kedvező tarifa, hiszen az éttermekben ennek kétszereséért, háromszorosáért rendelhetjük meg.