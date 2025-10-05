13 órája
Rekordrészvétellel főztek a Mátyás téren a ferences szegénykonyha támogatására – galériával
Jótékonysági főzés volt vasárnap a Mátyás tér templom előtti részén. Az eladott ételek, adagok teljes bevételét minden résztvevő a ferences szegénykonyha javára ajánlotta fel, amely már közel 35 éve biztosít rendszeresen egy tál meleg ételt a hajléktalanoknak, a rászorulóknak. Harminc csapat vett részt az eseményen.
Korán érkeztünk a szegedi Mátyás térre, a ferences templomhoz és rendházhoz, de a jótékonysági főzés előkészületei már javában zajlottak. Akadt, aki fát aprított, vagy krumplit pucolt, de olyan szorgalmas is, akinek szinte már teljesen elkészült az étele. A résztvevő 30 csapat a ferences szegénykonyha javára ajánlotta fel teljes bevételét, ami segít abban, hogy októbertől májusig rendszeresen, naponta meleg ételt adjon a rászorulóknak.
Csülkös pacal
– Hajnali 3 órától készítem két üstben a csülkös pacalt, azért kezdtem ilyen korán, mert vallom, hogy ennek az ételnek hat-nyolc órát főni kell ahhoz, hogy igazán finom, ízletes és jó legyen – közölte Hunyadi Anna, a Szent Ferenc főzés névre keresztelt esemény szervezőjének, a Szia Kávézónak a tulajdonosa. Hozzátette: 80 kiló, vagyis 150-200 adag rotyog a tűzön, ennyit fogyaszthatnak el a kilátogatók.
A ferences szegénykonyha
Hunyadi Anna még elmondta, átlagban 25-30 csapat vesz részt a főzésen, de olyan évük is volt, amikor közel negyven egyén, baráti társaság, család ajánlotta fel, hogy ételt készít, és az összeget, amiért eladták felajánlja a ferences szegénykonyhának. Átlagosan 2,5-3 millió forint jön össze, ami nem csoda, évente több száz, sőt több ezer ember fordul meg és lakik jól a Mátyás téren, például tavaly szakadó esőben is.
Idén főleg kiadósabb, bográcsos vagy üstös kaják szerepeltek az „étlapon”, de volt a kínálatban pizza, fánk és palacsinta is. A laktatóbb egytálételek árát minimum 2 ezer forintban határozták meg, vagyis ennél többet lehetett adni érte, kevesebbet azonban nem. De például egy ízletes vadpörköltért ez is rendkívül kedvező tarifa, hiszen az éttermekben ennek kétszereséért, háromszorosáért rendelhetjük meg.
Jótékonysági főzés volt Mátyás téri templom előttFotók: Török János
Fejes Antal rendházfőnök elárulta, vannak olyanok a most főzők között, hívők és nem hívők, akik eljönnek a szegénykonyhára, ott is segédkeznek. 25 éve működnek a rend területén külön épületben, amit pályázati forrásból alakítottak ki. Most egy tál meleg étellel vacsorára várják a rászorulókat, az éhezőket. Mert egy tál étel, egy tál törődés.
– Az ilyen rendezvényeken mindig kiderül, milyen sok jó ember van. A hozzánk betérőknek talán az ételnél is fontosabb, hogy foglalkozunk és beszélgetünk velük. Ezt értékelik, jól esik nekik – mondta el lapunknak Antal testvér.
Véradás és tárlatvezetés
A Mátyás térre kilátogatókat a laktató ételeken kívül véradási lehetőség, tárlatvezetés a kolostorban és a Cergő banda népzenei produkciója várta, utóbbiak gondoskodtak a muzsikáról, a jó hangulatról, amit már a finom, ízletes falatok is megalapoztak.
