Hiába locsolod, mégsem nő? Mutatjuk, mit rontasz el a fikusznál
Sokan tartják a fikuszt elpusztíthatatlannak, pedig érzékenyebb, mint hinnénk. A fikusz gondozása nem bonyolult, és csak néhány apróságon múlik, hogy szép maradjon. Megmutatjuk, mire kell figyelni, hogy a növényed egészségesen fejlődjön és ne hullassa a leveleit.
A fikuszt sokan úgy ismerik, mint azt a növény, amely mindent túlél, emiatt az agglegények és a kezdő növénytartót egyik kedvelt első kísérlete. Azonban sokszor úgy tűnik, hogy hiába adunk meg neki mindent, mégis csak vegetál, nem indul növekedésnek. Ugyan a fikusz gondozása nem bonyolult, de ha nem jó helyre tesszük, máris elrontunk mindent. A Ripost utána járt, hogy mire is van szüksége ennek a szobanövénynek ahhoz, hogy óriásra tudjon nőni lakásunkban
Figyelj a hőmérsékletre
Hiába trópusi növényről beszélünk, a fikusznak nem túl magas a hőigénye. A 18-24 Celsius fok közötti hőmérséklet a legideálisabb a számára, így nem tanácsos radiátor közelébe rakni, hiszen a direkt hő és a nagy meleg nem tesz jót neki.
Miért sárgul a fikusz levele?
Magas fényigényű a fikusz ugyan és kedveli a világos helyeket, azonban a közvetlen napsütés könnyedén megégetheti a leveleit. Érdemes olyan helyre állítani, ahol egész nap szórt fényt kap. Ugyanis ha túl kevés fény éri, akkor a levelei sárgulni kezdenek és később elhullanak.
Hullik a fikusz levele
A fikusz érzékenyen reagál a huzatra, ami könnyen levélhullást okozhat, ezért ne helyezd klíma elé vagy olyan ablak közelébe, amit gyakran nyitsz szellőztetéskor. Fontos az is, hogy ne mozgassuk gyakran, mert a helyváltoztatást sem kedveli, hagyd inkább azon a helyen, ahol jól érzi magát.
A fikusz gondozása során még erre figyelj
- A vízigénye mérsékelt, tehát oda kell figyelni, hogy ne legyen túlöntözve, hiszen könnyedén elrothadnak a gyökerei. A föld legyen mindig egy kicsit nedves, és ha már kiszáradt a felső réteg, akkor locsoljuk meg újra. Ez sok növénynél problémát okozhat, mint például a leandereknél is.
- Tápoldatozni csak a növekedési időszakban ajánlott, télen azonban kerülni kell. Tavasztól ősz végéig érdemes 2-4 hetente tápoldatos vízzel öntözni.
- Ha a fikusz kinőtte a cserepét, érdemes egy számmal nagyobba átültetni, de ha nem sürgős, jobb megvárni vele a tavaszt, mert akkor könnyebben regenerálódik az átültetés okozta stresszből.
- A páratartalomról is gondoskodni kell, hiszen télen, amikor a fűtés miatt szárazabb a levegő, tegyél párologtatót a közelébe, vagy rendszeresen permetezd vízzel a leveleit egy szórófejes flakon segítségével.
