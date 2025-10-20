Hiába locsolod, mégsem nő? Mutatjuk, mit rontasz el a fikusznál

A fikuszt sokan úgy ismerik, mint azt a növény, amely mindent túlél, emiatt az agglegények és a kezdő növénytartót egyik kedvelt első kísérlete. Azonban sokszor úgy tűnik, hogy hiába adunk meg neki mindent, mégis csak vegetál, nem indul növekedésnek. Ugyan a fikusz gondozása nem bonyolult, de ha nem jó helyre tesszük, máris elrontunk mindent. A Ripost utána járt, hogy mire is van szüksége ennek a szobanövénynek ahhoz, hogy óriásra tudjon nőni lakásunkban

A fikusz gondozása nem bonyolult, de néhány hibát el kell kerülni, ha dús, egészséges növényt szeretnénk. Fotó: pxfuel

Figyelj a hőmérsékletre

Hiába trópusi növényről beszélünk, a fikusznak nem túl magas a hőigénye. A 18-24 Celsius fok közötti hőmérséklet a legideálisabb a számára, így nem tanácsos radiátor közelébe rakni, hiszen a direkt hő és a nagy meleg nem tesz jót neki.

Miért sárgul a fikusz levele?

Magas fényigényű a fikusz ugyan és kedveli a világos helyeket, azonban a közvetlen napsütés könnyedén megégetheti a leveleit. Érdemes olyan helyre állítani, ahol egész nap szórt fényt kap. Ugyanis ha túl kevés fény éri, akkor a levelei sárgulni kezdenek és később elhullanak.

Hullik a fikusz levele

A fikusz érzékenyen reagál a huzatra, ami könnyen levélhullást okozhat, ezért ne helyezd klíma elé vagy olyan ablak közelébe, amit gyakran nyitsz szellőztetéskor. Fontos az is, hogy ne mozgassuk gyakran, mert a helyváltoztatást sem kedveli, hagyd inkább azon a helyen, ahol jól érzi magát.

A fikusz gondozása során még erre figyelj

A vízigénye mérsékelt, tehát oda kell figyelni, hogy ne legyen túlöntözve, hiszen könnyedén elrothadnak a gyökerei. A föld legyen mindig egy kicsit nedves, és ha már kiszáradt a felső réteg, akkor locsoljuk meg újra. Ez sok növénynél problémát okozhat, mint például a leandereknél is.

Tápoldatozni csak a növekedési időszakban ajánlott, télen azonban kerülni kell. Tavasztól ősz végéig érdemes 2-4 hetente tápoldatos vízzel öntözni.

Ha a fikusz kinőtte a cserepét, érdemes egy számmal nagyobba átültetni, de ha nem sürgős, jobb megvárni vele a tavaszt, mert akkor könnyebben regenerálódik az átültetés okozta stresszből.

A páratartalomról is gondoskodni kell, hiszen télen, amikor a fűtés miatt szárazabb a levegő, tegyél párologtatót a közelébe, vagy rendszeresen permetezd vízzel a leveleit egy szórófejes flakon segítségével.