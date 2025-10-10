október 10., péntek

Gedeon névnap

Szegedi hírek

1 órája

Ötszáz diák egyszerre táncolt Szegeden, látványos flashmobot tartottak a Dóm téren

Címkék#flashmob#Szeged#népi játék

Ötszáz diák és pedagógus táncolt együtt a Dóm téren. A flashmobbal a népi játék napjára emlékeztek és a Klebelsberg emlékversenyt is megnyitották ezzel.

Delmagyar.hu

Tizenöt szegedi iskola mintegy ötszáz diákja és pedagógusa táncolt együtt csütörtök délután a Dóm téren, a népi játék napja alkalmából. 

Flashmob a Dóm téren
Ötszáz fős flashmobot tartottak csütörtökön a Dóm téren. Fotó: Gémes Sándor

Az esemény egy határokon átívelő kezdeményezés része volt, amelyhez határon innen és túl élő magyar közösségek is csatlakoztak. Minden résztvevő közösség ugyanabban az időpontban, öt közösen megtanult népi játékot adott elő – ezzel is erősítve a kulturális összetartozást, a közös gyökerek és értékek élményét. 

Látványos flashmob a Dóm téren

Fotók: Gémes Sándor

A szegedi flashmob egyben a Klebelsberg-emlékverseny első programeleme is volt. Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszterként elkötelezetten támogatta a népi kultúra megőrzését és továbbadását, felismerve annak nemzetmegtartó erejét. Vallotta, hogy a műveltséghez való hozzáférés, a néphagyományok ápolása és az iskolai nevelés együtt segítheti egy erős, tudatos és összetartó nemzet jövőjét.

 

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

