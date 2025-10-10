Ötszáz diák egyszerre táncolt Szegeden, látványos flashmobot tartottak a Dóm téren

A szegedi flashmob egyben a Klebelsberg-emlékverseny első programeleme is volt. Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszterként elkötelezetten támogatta a népi kultúra megőrzését és továbbadását, felismerve annak nemzetmegtartó erejét. Vallotta, hogy a műveltséghez való hozzáférés, a néphagyományok ápolása és az iskolai nevelés együtt segítheti egy erős, tudatos és összetartó nemzet jövőjét.