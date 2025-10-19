október 19., vasárnap

Szegedi hírek

1 órája

Egy tojással kezdte, ma már flittercsodákat készít a szegedi asszony – galériával

A tiszaszigeti kézimunka-tárlatra sok szép, különleges terméket hoztak a kiállítók. Nagyon sokan, szinte mindenki megállt Kónya Istvánné Icu és férje asztalánál, ahol párja csontból készült apróbb és nagyobb tárgyai mellett az általa alkotott flitteres szegedi dísztárgyak sorakoztak. Tizenegy éve, 2014-ben volt az első önálló kiállítása.

Imre Péter

Szülőfalujában, Apátfalván 2014-ben volt az első önálló kiállítása Kónya Istvánné Icunak. A flitteres szegedi dísztárgyak ott is nagy sikert arattak, de másokkal közösen már korábban a lakhelyén, a szegedi Petőfitelep művelődési házában is megmutathatta fantáziájának és kreativitásának eredményeit. – Láttam valahol egy ilyen tojást, az inspirált arra, hogy magam is megpróbáljam – árulta el, hozzátéve: azóta már több száz tárgy került ki a keze alól, és nem árt tudni, az országban egyedüliként készít ilyet, tojás és gömb előfordul, de állatfigurák egyáltalán nem.

flitteres szegedi dísztárgyak Tiszaszigeten
A flitteres szegedi dísztárgyak Tiszaszigeten is nagy sikert arattak: Kónya Istvánné Icu kedvenceivel. Fotó: Imre Péter

Flitteres szegedi dísztárgyak

– Elsőnek magam is egy tojást csináltam, arra nagyon büszke vagyok és nem adom el soha. De mindegyiknek megvan a maga varázsa, különlegessége. Egy kis tojás egy este elkészül, amihez kétszáz-kétszáz flittert és gombostűt használok el, utóbbival rögzítem a díszítést az alapra – közölte Icu. Sokféle figurát készített már, a tojáson kívül például sündisznót, kismalacot, libát, papagájt – ez a kedvence –, kacsát, kakast, tyúkot, csibét, macskát, tukánt, katicabogarat, teknősbékát, mókust, békát, kismacit, gömbhalat, bagolyt, gombát, valamint Apátfalva, Makó, Maroslele és Csanádpalota címerét. Utóbbiak megalkotásához egy-egy hétre volt szüksége, és megemlítette, tervezi még Klárafalva és Tiszasziget címerének az elkészítését.

Flitteres szegedi dísztárgyak

Fotók: Imre péter

Garázsvásár az udvaron

Az otthonukban tartott a garázsvásáron beszélgettünk, ahol lekvárt, fonalat, papucsot, Remington hajszárítókat és apróbb flitteres dísztárgyakat árusítottak férjével, Kónya Istvánnal. Párja csontfaragó, apróbb és nagyobb tárgyakat csinál ebből a speciális anyagból, az ő története az egyik Szegedi Hídivásáron kezdődött, ahol meglátott egy csontból készített sószórót, és úgy gondolta, ilyet ő is tud. Igaza lett – azóta már több faragvány került ki a keze alól, köztük míves, szép ékszerek, medálok és vázák. Mindketten nagyjából egyszerre, 2005 táján kezdtek hobbijukkal foglalkozni.

– Kreatív vagy kézimunka boltokban vásároltam a különböző méretű gombostűket és a flittereket, de már nem kell, kiloszámra vettem és alaposan bespájzoltam belőlük. Bár a címerek alaposan lefogyasztják a készletet – mondta el Kónya Istvánné Icu.

Ötlet a könyvből

– A mókus és a papagáj elkészítése is nehéz volt a különleges forma, alap miatt, de szerettem csinálni a tukánt is – közölte Icu. Megemlítette még, a férjének van egy madarakat ábrázoló könyve, abból is merít ötleteket, a tukánt is abban látta, és azt mondta: ezt meg akarom csinálni. Sikerült, és biztos sok ilyen vagy ehhez hasonló megvalósítandó és kihívást jelentő ötlet rejtőzik még abban a kötetben.

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
