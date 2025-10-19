Egy tojással kezdte, ma már flittercsodákat készít a szegedi asszony – galériával

Szülőfalujában, Apátfalván 2014-ben volt az első önálló kiállítása Kónya Istvánné Icunak. A flitteres szegedi dísztárgyak ott is nagy sikert arattak, de másokkal közösen már korábban a lakhelyén, a szegedi Petőfitelep művelődési házában is megmutathatta fantáziájának és kreativitásának eredményeit. – Láttam valahol egy ilyen tojást, az inspirált arra, hogy magam is megpróbáljam – árulta el, hozzátéve: azóta már több száz tárgy került ki a keze alól, és nem árt tudni, az országban egyedüliként készít ilyet, tojás és gömb előfordul, de állatfigurák egyáltalán nem.

A flitteres szegedi dísztárgyak Tiszaszigeten is nagy sikert arattak: Kónya Istvánné Icu kedvenceivel. Fotó: Imre Péter

Flitteres szegedi dísztárgyak

– Elsőnek magam is egy tojást csináltam, arra nagyon büszke vagyok és nem adom el soha. De mindegyiknek megvan a maga varázsa, különlegessége. Egy kis tojás egy este elkészül, amihez kétszáz-kétszáz flittert és gombostűt használok el, utóbbival rögzítem a díszítést az alapra – közölte Icu. Sokféle figurát készített már, a tojáson kívül például sündisznót, kismalacot, libát, papagájt – ez a kedvence –, kacsát, kakast, tyúkot, csibét, macskát, tukánt, katicabogarat, teknősbékát, mókust, békát, kismacit, gömbhalat, bagolyt, gombát, valamint Apátfalva, Makó, Maroslele és Csanádpalota címerét. Utóbbiak megalkotásához egy-egy hétre volt szüksége, és megemlítette, tervezi még Klárafalva és Tiszasziget címerének az elkészítését.