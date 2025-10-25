Szegeden tanulja a cukrászmesterséget a francia fiatal, megtudtuk, miért választotta éppen városunkat

Én igazából két dologról szeretek nagyon írni. Na jó, igazából több is van, de most kettőt emelnék ki. Az egyik a helyi sikerek, a másik pedig a lelkes fiatalok, mint például egy francia cukrásztanuló. És ha a szerencse úgy hozza, hogy ez a kettő találkozik, hát az pont a kedvenc témám. Szerencsére most pont ez történt.

A francia cukrásztanuló Erasmus programmal van Szegeden. Fotó: Török János

A francia cukrásztanuló története

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy francia vidéki kisvárosban egy kedves fiatalember, aki cukrász szeretett volna lenni. Már több barátja, osztálytársa járt Szegeden cserediákként, ahol jobbnál jobb pékségekben és cukrászdákban szerezhettek gyakorlati tapasztalatot és pallérozhatták tudásukat. Történt egyszer, hogy a francia fiatalember, Lucien annyi jót hallott az egyik szegedi cukrászdáról, hogy kijelentette: ha Szegedre jön, ő csak és kizárólag itt szeretné a gyakorlatát eltölteni. És ez így is lett.

Lucien és Gyuris László találkozása

Így találkozott a fiatalember Gyuris Lászlóval. A mestercukrász nem győzte dicsérni a fiatalembert. Bár némi kommunikációs szakadék húzódik közöttük, a konyha és a cukrászműhely nyelve univerzális, tökéletesen megértik egymást. A fiatalember szépen, alázattal dolgozik, anyagot nem pazarol, odafigyel minden részletre – amit sajnos kortársairól, a magyar fiatalokról Gyuris László szerint kevésbé mondhat el.

Magyarországon világhírű?

Persze mennyivel jobb lenne, ha ez a fiatalember nem egy francia kisvárosból érkezett volna, hanem innen, a környékünkről. De így is örülhetünk: cukrászdáink, mint gyakorlati oktatóhelyek, lassan világhírűvé válnak. A teljes boldogságomhoz már csak arra lenne szükség, ha végre a magyar gasztronómia és cukrászipar nemcsak itthon lenne világhírű, hanem világszerte ismert és elismert lenne. De az első lépést már megtettük, hogy ne csak mi magyarok mondhassuk, hogy világhírű a gasztronómiánk – hanem valóban az legyen.