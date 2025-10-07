október 7., kedd

5 órája

Ez a mediterrán gyümölcs hódítja most meg a magyar kerteket, a növényorvos szerint nem véletlenül

Címkék#Délmagyar Podcast#növényorvos#Sipos József#gyümölcs

Édes, lédús gyümölcsű növény a füge. Néhány évtizede még csak karácsony előtt találkozhattunk vele, aszalt gyümölcsként, amit valahonnan mediterrán országokból hoztak a boltokba az év végi ünnepekhez közeledve. A füge sokak kedvence.

Kovács Erika

A klímaváltozás miatt azonban ma már sok kiskertben, vagy a házak előtt az árokparton is terem a füge.

Több friss füge kezében egy fiatal nő áll a fügefa alatt a kertben
Sipos gazda ezúttal a fügéről mondja el, mit kell tudni róla a kiskertek gazdáinak. Fotó: Shutterstock

Sok színű és jótékony hatású

Az érett füge lehet akár zöld, sárga, lila, vagy piros is. Az egyik legősibb gyümölcs, amit frissen és aszalva is lehet fogyasztani. Egyre többen készítenek belőle lekvárt is. Egy valóságos egészségbomba, ami bőven tartalmaz rostokat, természetes cukrokat vitaminokat és ásványi anyagokat. Vagyis annak, aki szereti, érdemes sokat fogyasztani belőle – pláne akkor, ha még pénzt sem kell kiadni érte, elég csak a kertben betakarítani a termést.

Mit szeret a füge és mit nem?

Ahhoz azonban, hogy valóban legyen termés a fügebokrokon, nem árt, ha megtudjuk, mit szeret és mit nem ez az ősi növény. Hogyan legyünk jó gazdái? Napjaink egyik legfontosabb kérdése, hogyan teleltessük a fügét? Kell-e óvintézkedéseket tenni, vagy sem?

Sipos gazda elmondja

Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Sipos József növényorvossal, Sipos gazdával.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

