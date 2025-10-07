5 órája
Ez a mediterrán gyümölcs hódítja most meg a magyar kerteket, a növényorvos szerint nem véletlenül
Édes, lédús gyümölcsű növény a füge. Néhány évtizede még csak karácsony előtt találkozhattunk vele, aszalt gyümölcsként, amit valahonnan mediterrán országokból hoztak a boltokba az év végi ünnepekhez közeledve. A füge sokak kedvence.
A klímaváltozás miatt azonban ma már sok kiskertben, vagy a házak előtt az árokparton is terem a füge.
Sok színű és jótékony hatású
Az érett füge lehet akár zöld, sárga, lila, vagy piros is. Az egyik legősibb gyümölcs, amit frissen és aszalva is lehet fogyasztani. Egyre többen készítenek belőle lekvárt is. Egy valóságos egészségbomba, ami bőven tartalmaz rostokat, természetes cukrokat vitaminokat és ásványi anyagokat. Vagyis annak, aki szereti, érdemes sokat fogyasztani belőle – pláne akkor, ha még pénzt sem kell kiadni érte, elég csak a kertben betakarítani a termést.
Mit szeret a füge és mit nem?
Ahhoz azonban, hogy valóban legyen termés a fügebokrokon, nem árt, ha megtudjuk, mit szeret és mit nem ez az ősi növény. Hogyan legyünk jó gazdái? Napjaink egyik legfontosabb kérdése, hogyan teleltessük a fügét? Kell-e óvintézkedéseket tenni, vagy sem?
Sipos gazda elmondja
Ezekről a kérdésekről is beszélgettünk Sipos József növényorvossal, Sipos gazdával.
