Nem mindegy, mivel gyújtasz be – súlyos büntetés jár, ha ezekkel fűtesz

Ahogy kezdődik a fűtési szezon, gyakran előfordul, hogy a szomszéd tiltott anyagot használ, és szúrós füst árad tőle. A fűtésre vonatkozó szabályok szigorúan előírják, milyen tüzelőanyagok használhatók

Delmagyar.hu

Ahogy elindul a fűtési szezon megjelenik egy sokaknál visszatérő probléma: a szomszédtól szúrós szagú füst árad, mert valószínűleg tiltott anyagot használ fűtésre. Pedig aki szeméttel fűt, arra bírság várhat, hiszen hazánkban a fűtésre vonatkozó szabályok igen komolyak.

a fűtésre vonatkozó szabályok a kandallóban lobogó tűzre is érvényesek
A fűtésre vonatkozó szabályok betartása csökkenti a káros anyagok kibocsátását és a bírság kockázatát. Fotó: Karnok Csaba

A fűtésre vonatkozó szabályok

Hiába van szabályozva, hogy mit lehet a kazánba elégetni, sokan nem tartják be. Ezzel pedig a környezetet szennyezi, és még egészségkárosító hatása is van a cselekedetének – írja az Origo.

Magyarországon a fűtésre vonatkozó szabályok szigorúan előírják, milyen anyagok égethetők el. Csak tiszta, természetes eredetű tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – használata megengedett. Ezek égése kevesebb káros anyagot bocsát ki, így megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak.

Mit nem szabad elégetni?

A szabályok szerint a következő anyagokat tilos égetni:

  • Háztartási hulladék: szemét, ételmaradék, csomagolóanyag
  • Műanyag: PET-palack, nejlonzacskó, műanyag flakon
  • Gumi: autógumi, gumicső, gumitalp
  • Festett, lakkozott, pácolt vagy ragasztott fa: bútorlap, rétegelt lemez, forgácslap
  • Textil, rongy, cipő vagy bármilyen szintetikus anyag
  • Papír, karton és újság nagy mennyiségben (kis mennyiség gyújtósnak még elfogadható, de nem tüzelőanyagnak)
  • Vegyszerrel kezelt mezőgazdasági hulladék: növényvédőszer-maradékos szalma, fólia
  • Veszélyes hulladék: akkumulátor, olajos rongy, festékes doboz

Tiltott égetés büntetése

A szankciók mértéke a szabálysértés súlyosságától függ. Sokan megúszhatják egy figyelmeztetéssel, azonban a súlyos vagy visszaeső szabályszegők bírságra számíthatnak, amely lakossági esetben több tízezer, súlyos esetben akár 100 ezer forintnál is magasabb lehet. Jelentős környezeti károkozás esetén büntetőeljárás is indítható az elkövető ellen.

