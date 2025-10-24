Nem mindegy, mivel gyújtasz be – súlyos büntetés jár, ha ezekkel fűtesz

Ahogy elindul a fűtési szezon megjelenik egy sokaknál visszatérő probléma: a szomszédtól szúrós szagú füst árad, mert valószínűleg tiltott anyagot használ fűtésre. Pedig aki szeméttel fűt, arra bírság várhat, hiszen hazánkban a fűtésre vonatkozó szabályok igen komolyak.

A fűtésre vonatkozó szabályok betartása csökkenti a káros anyagok kibocsátását és a bírság kockázatát. Fotó: Karnok Csaba

A fűtésre vonatkozó szabályok

Hiába van szabályozva, hogy mit lehet a kazánba elégetni, sokan nem tartják be. Ezzel pedig a környezetet szennyezi, és még egészségkárosító hatása is van a cselekedetének – írja az Origo.

Magyarországon a fűtésre vonatkozó szabályok szigorúan előírják, milyen anyagok égethetők el. Csak tiszta, természetes eredetű tüzelőanyag – például száraz tűzifa, fabrikett vagy pellet – használata megengedett. Ezek égése kevesebb káros anyagot bocsát ki, így megfelelnek a környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak.

Mit nem szabad elégetni?

A szabályok szerint a következő anyagokat tilos égetni:

Háztartási hulladék: szemét, ételmaradék, csomagolóanyag

Műanyag: PET-palack, nejlonzacskó, műanyag flakon

Gumi: autógumi, gumicső, gumitalp

Festett, lakkozott, pácolt vagy ragasztott fa: bútorlap, rétegelt lemez, forgácslap

Textil, rongy, cipő vagy bármilyen szintetikus anyag

Papír, karton és újság nagy mennyiségben (kis mennyiség gyújtósnak még elfogadható, de nem tüzelőanyagnak)

Vegyszerrel kezelt mezőgazdasági hulladék: növényvédőszer-maradékos szalma, fólia

Veszélyes hulladék: akkumulátor, olajos rongy, festékes doboz

Tiltott égetés büntetése

A szankciók mértéke a szabálysértés súlyosságától függ. Sokan megúszhatják egy figyelmeztetéssel, azonban a súlyos vagy visszaeső szabályszegők bírságra számíthatnak, amely lakossági esetben több tízezer, súlyos esetben akár 100 ezer forintnál is magasabb lehet. Jelentős környezeti károkozás esetén büntetőeljárás is indítható az elkövető ellen.