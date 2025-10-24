október 24., péntek

Gibbonok világnapja

1 órája

Hallgasd meg a trópusi erdők sztárjának hangját – ilyet nem mindennap hallasz – videóval

Címkék#Szegedi Vadaspak#dzsungel#világnap#gibbon#éneklés

Ezek a hangos majmok minden reggel énekszóval ébresztik a dzsungelt. Ha még nem hallottad őket „koncertet adni”, most itt az idő. Október 24-én a gibbonokat is ünnepeljük.

Kis Zoltán

Nemcsak a különleges eseményeknek, hanem az állatoknak is jár egy nap, amikor róluk emlékezünk meg. Az állatvilág sokszínűsége miatt ma már szinte minden fajnak megvan a maga világnapja, amely nagyszerű lehetőséget kínál, hogy emlékeztessenek minket: felelősek vagyunk értük és nélkülük talán mi sem lennénk ugyanazok. Október 24-e a gibbonok világnapja.

gibbon, világnap
A gibbonok közösen énekelnek a területük jelzéseként. Illusztráció: Shutterstock

Színváltós bunda és akrobatikus mozdulatok – a gibbonok sokszínűsége megkérdőjelezhetetlen 

Az újszülött kölykök bundája világossárga, majd néhány hónap elteltét követően feketére színeződik. A hímeknek ez a végleges színük, ám a nőstények szőre ismételten sárgás árnyalatot vesz fel, amint elérik az ivarérettséget. 

Helyváltoztatási módjuk egyedülálló az állatvilágban: függeszkedve, fogásról-fogásra haladnak anélkül, hogy a lábukat kellene igénybe venniük. Lélegzetelállító könnyedséggel képesek pillanatok alatt méteres szintkülönbségeket megtenni, vagy akár 8-10 méteres szabad tereket átívelni. Ezt a mozgást a testénél két és félszer hosszabb karoknak köszönheti. 

A talajon vagy vastagabb faágakon két lábon, felegyenesedve képesek lépegetni úgy, hogy karjaikkal egyensúlyoznak – olvashatjuk a Szegedi Vadaspark weboldalán

A legnagyobb popsztárok közöttük vannak

A gibbonok egyik legkülönösebb tulajdonsága, hogy területük jelzésének egyik formájaként a hím és a nőstény állat közösen énekel. Több mint negyven különböző dallamot tudnak megszólaltatni. Hallgasd meg, milyen is egy gibbon éneke: 

