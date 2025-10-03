52 perce
Mit keres a cintányér az erdőben? – a bedős diákok különleges túrán vettek részt – galériával, videóval
Az ásotthalmi erdészeti iskola idén is csatlakozott a gyalogló világnaphoz. A gyalogló világnap során a tanulmányi erdőben zajlott a hét kilométeres túra. A program játékos feladatokkal, versennyel és közös élményekkel tette emlékezetessé a napot.
Ismét csatlakoztak a gyalogló világnaphoz az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai, amit Bánhidy Zoltán vezetésével összekapcsoltak egy csapatépítő játékkal és közben a szakmai ismereteik is bővültek. De mit keres a cintányér az erdőben?
Gyalogló világnap az erdészeti iskolában
Az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói ismét bejárták az iskola tanulmányi erdejét, ahol játékos feladatok és szakmai bemutatók várták őket. A diákokat Bánhidy Zoltán, az kollégiumi nevelőtanára vezette. Az iskolában több éves hagyomány, hogy csatlakoznak a gyalogló világnaphoz. A hét kilométeres túrát úgy szervezte meg a pedagógus, hogy a különböző megállókon a játékos feladatok mellett hasznos ismeretekkel is gazdagodtak a kilencedikes diákok.
Tanulmányi erdő felfedezésén a diákok
– Szeretnénk megmutatni nektek az iskola tanulmányi erdejét – kezdte a séta során Bánhidy Zoltán. – Amin eddig keresztül jöttünk, az még a Dél-alföldi Erdőgazdasághoz tartozik. Most a határ úton állunk, innen jobbra már a mi erdőnk kezdődik – mutatta az egyik állomáson. A túra során egy különleges tölgynél megállt a csapat. – Ez a fa több mint kétszáz éves. Valamikor az 1800-as években telepítették a többi társával együtt. Magasabbra és vastagabbra nőtt, valószínűleg jobban érezte magát, jobban edződött, mint a körülötte lévő fák – magyarázta a pedagógus.
Cintányér az erdőben – játékos feladatok
A program azonban nemcsak tanulmányi jellegű volt, hanem versenyt is hirdettek a diákcsapatok között. – A mai nap során különböző feladatok várnak rátok. Aki a legtöbb pontot gyűjti, az lesz a győztes. Az eredményhirdetés hétfőn, a nagy kollégium előtt lesz, édességosztással egybekötve – mondta Bánhidy Zoltán. Az első feladat az volt, hogy egy elrejtett cintányért kellett megtalálni az aljnövényzetben, a levelek között, ami aztán a célba dobásban kapott fontos szerepet. Volt még állathang-felismerés is és egyéb ügyességi feladatok.
Szakmai tudás, csapatépítés és közös vacsora
A tanulmányi erdőben a diákok szelvénygödröt is megtekinthettek. – Az erdészek mindig ásnak ilyen gödröt, mielőtt új erdőt telepítenek. Ebből lehet megállapítani a talajszerkezetet, és kiválasztani a legmegfelelőbb fafajt – mutatta be a nevelőtanár, hozzátéve, hogy ezt a szelvényt bedős diákok készítették korábban. A séta egyszerre volt játék, verseny és tanulás. A diákok már sötétedéskor értek vissza kollégiumba, ahol már várta őket a finom vacsora: borsópörkölt tésztával.
Mi az a gyalogló világnap?
A Gyalogló Világnap egy nemzetközi kezdeményezés, amelyet az egészség és a fizikai aktivitás népszerűsítése céljából hoztak létre. Ezt a napot minden év októberének első vasárnapján ünneplik világszerte. A rendezvényt a Nemzetközi Sport és Kulturális Szövetség indította el, hogy felhívja a figyelmet a gyaloglás, mint egyszerű, de hatékony mozgásforma előnyeire.
