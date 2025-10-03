Mit keres a cintányér az erdőben? – a bedős diákok különleges túrán vettek részt – galériával, videóval

Ismét csatlakoztak a gyalogló világnaphoz az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai, amit Bánhidy Zoltán vezetésével összekapcsoltak egy csapatépítő játékkal és közben a szakmai ismereteik is bővültek. De mit keres a cintányér az erdőben?

Gyalogló világnap az ásotthalmi tanulmányi erdőben. Játékos verseny és szakmai ismeretek. Fotó: Karnok Csaba

Gyalogló világnap az erdészeti iskolában

Az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulói ismét bejárták az iskola tanulmányi erdejét, ahol játékos feladatok és szakmai bemutatók várták őket. A diákokat Bánhidy Zoltán, az kollégiumi nevelőtanára vezette. Az iskolában több éves hagyomány, hogy csatlakoznak a gyalogló világnaphoz. A hét kilométeres túrát úgy szervezte meg a pedagógus, hogy a különböző megállókon a játékos feladatok mellett hasznos ismeretekkel is gazdagodtak a kilencedikes diákok.

Tanulmányi erdő felfedezésén a diákok

– Szeretnénk megmutatni nektek az iskola tanulmányi erdejét – kezdte a séta során Bánhidy Zoltán. – Amin eddig keresztül jöttünk, az még a Dél-alföldi Erdőgazdasághoz tartozik. Most a határ úton állunk, innen jobbra már a mi erdőnk kezdődik – mutatta az egyik állomáson. A túra során egy különleges tölgynél megállt a csapat. – Ez a fa több mint kétszáz éves. Valamikor az 1800-as években telepítették a többi társával együtt. Magasabbra és vastagabbra nőtt, valószínűleg jobban érezte magát, jobban edződött, mint a körülötte lévő fák – magyarázta a pedagógus.