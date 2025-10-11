Mi lehet a legjobb természetes gyógyszer az alváshiányra? Mutatjuk mit lehet tenni

Az alváshiány – mint korábbi cikkünkben írtunk róla – felgyorsítja az öregedést, agykárosodás, stroke, genetikai változások és csontritkulás oka lehet, de a szív- és daganatos betegségekért is felelőssé tehető, és bármennyire döbbenetes, korai halált is okozhat. Akkor azt tanácsoltuk olvasóinknak, aludjanak és pihenjenek sokat és jól, mert úgy tovább élhetnek. De ezt miként valósíthatjuk meg? Több emberrel beszélgettünk és a neten is kutattunk a válasz után: mi a gyógyszer az alváshiányra?

Gyógyszer az alváshiányra? A szájtapasz is segíthet ezen a problémán. Illusztráció: Shutterstock

Lefekvés előtti rutin

A jobb pihenést segítheti, ha lefekvés előtti rutint alakítunk ki, például forró fürdővel, koffeinmentes, nyugtató teával, illetve napjaink sztárnövénye, a „mindenre is” használható levendula is szerepet kaphat ebben. De ez csak egy a sok „kellék” közül.

Gyógyszer az alváshiányra

Az előbbi ízelítő után nézzük kicsit részletesebben, mi lehet a gyógyszer az alváshiányra. Az említett napi, lefekvés előtti rutin, a rendszeresség segíthet jelezni szervezetünknek, eljött az ideje a pihenésnek, amit relaxáló zenével is elérhetünk. Az is célravezető, ha törekszünk arra, hogy mindennap ugyanabban az időben keljünk és térjünk nyugovóra. Érdekes tanács, hogy kerüljük a különböző elektronikai eszközök kibocsátotta kék fényt, kapcsoljuk ki azokat, mert nehezíthetik az elalvást. Kerüljük és csökkentsük a stresszt, a stresszes helyzeteket.

Biztosítsuk a hálószoba sötét, csendes és kellemesen hűs környezetét, de az is hasznos lehet, javíthat a nyugodt, pihentető alvás esélyein, ha lefekvés előtt kerüljük a stimuláló, serkentő ételeket és italokat, illetve természetes nyugtatókat, például gyógynövényeket használunk. Az evésnél és ivásnál maradva: lefekvés előtt ne fogyasszunk zsíros és fűszeres ételeket és alkoholt, mert azok megterhelik az emésztést, így pedig zavarhatják az alvást. Ezt talán le se kellett volna írni, hiszen biztos, már mindenki tapasztalta, hogy alaposan bevacsorázva, vagy egy pörgős, piás buli után nehezebben alszik el és reggelig nem tudja magát rendesen kipihenni.