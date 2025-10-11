1 órája
Mi lehet a legjobb természetes gyógyszer az alváshiányra? Mutatjuk mit lehet tenni
Napokkal ezelőtt írtunk az alváshiány okozta betegségekről, problémákról, melyek nagyon súlyosak is lehetnek. Most az keressük, mi lehet a gyógyszer az alváshiányra, hogyan aludhatunk jót az éjszaka, miként pihenhetjük ki magunkat, milyen módszereket érdemes kipróbálni.
Az alváshiány – mint korábbi cikkünkben írtunk róla – felgyorsítja az öregedést, agykárosodás, stroke, genetikai változások és csontritkulás oka lehet, de a szív- és daganatos betegségekért is felelőssé tehető, és bármennyire döbbenetes, korai halált is okozhat. Akkor azt tanácsoltuk olvasóinknak, aludjanak és pihenjenek sokat és jól, mert úgy tovább élhetnek. De ezt miként valósíthatjuk meg? Több emberrel beszélgettünk és a neten is kutattunk a válasz után: mi a gyógyszer az alváshiányra?
Lefekvés előtti rutin
A jobb pihenést segítheti, ha lefekvés előtti rutint alakítunk ki, például forró fürdővel, koffeinmentes, nyugtató teával, illetve napjaink sztárnövénye, a „mindenre is” használható levendula is szerepet kaphat ebben. De ez csak egy a sok „kellék” közül.
Gyógyszer az alváshiányra
Az előbbi ízelítő után nézzük kicsit részletesebben, mi lehet a gyógyszer az alváshiányra. Az említett napi, lefekvés előtti rutin, a rendszeresség segíthet jelezni szervezetünknek, eljött az ideje a pihenésnek, amit relaxáló zenével is elérhetünk. Az is célravezető, ha törekszünk arra, hogy mindennap ugyanabban az időben keljünk és térjünk nyugovóra. Érdekes tanács, hogy kerüljük a különböző elektronikai eszközök kibocsátotta kék fényt, kapcsoljuk ki azokat, mert nehezíthetik az elalvást. Kerüljük és csökkentsük a stresszt, a stresszes helyzeteket.
Biztosítsuk a hálószoba sötét, csendes és kellemesen hűs környezetét, de az is hasznos lehet, javíthat a nyugodt, pihentető alvás esélyein, ha lefekvés előtt kerüljük a stimuláló, serkentő ételeket és italokat, illetve természetes nyugtatókat, például gyógynövényeket használunk. Az evésnél és ivásnál maradva: lefekvés előtt ne fogyasszunk zsíros és fűszeres ételeket és alkoholt, mert azok megterhelik az emésztést, így pedig zavarhatják az alvást. Ezt talán le se kellett volna írni, hiszen biztos, már mindenki tapasztalta, hogy alaposan bevacsorázva, vagy egy pörgős, piás buli után nehezebben alszik el és reggelig nem tudja magát rendesen kipihenni.
Természetes praktikák
A gyógynövények érintőlegesen már szóba kerültek, most említsük meg azt is, hogy az orbáncfű, a macskagyökér, a komló – akkor sört mégis ihatnánk? –, a citromfű és a hársfavirág nyugtató hatásúak. Ezekből készíthetünk teát, de illóolaj formájában is hasznosak lehetnek. Utóbbi kategóriába tartozik még a levendula, a rozmaring, a jázmin és a kékfű párologtatva, közben akár relaxálva. A melatonin sötétben természetesen termelődik a szervezetünkben, de étrend-kiegészítőként is szedhető és fogyasztható az alvás elősegítésére; az L-teanin aminosav is nyugtató hatású, javítja az agyi funkciókat, védi az idegrendszert és segíti az ellazulást, vagyis a pihenést.
Egyéb trükkök, ötletek
A SleepAir internetes oldal is összegyűjtött öt trükköt, ötletet, ami segítheti a nyugodt és pihentető alvást. Azt javasolja, kávét délután és este, de lehetőleg már 2 óra után ne fogyasszunk, mert a koffein felezési ideje 3-5 óra. A napi rutint, a belső óra beállítását is megemlítik, és szintén fontosnak tartják a lefekvés előtti úgynevezett képernyőidő limitálását, a már citált kék fény csökkentését. Új ötlet, hogy menjünk ki a reggeli és az esti napfényre – persze, utóbbi nem minden hónapban elérhető –, és érdekes tanács, hogy alváskor használjunk szájtapaszt, mert az orrlégzés a légáramlás szabályozásával és a fokozottabb oxigénellátással hozzájárul a jobb alvásminőséghez.
