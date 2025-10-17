1 órája
Itt nem a győzelem, hanem a kitartás számít, haditornára készültek a diákok Domaszéken – galériával, videóval
A Csongrád-Csanád vármegyei fiatalok péntek délelőtt egy domaszéki tanyán mérték össze erejüket. A haditorna előkészítője volt ez, a résztvevők szellemi és fizikai kihívásokban bizonyították helytállásukat.
A haditorna előkészítő verseny péntek délelőtt zajlott Domaszék külterületén, egy katonai taktikai pályán, itt tréningeztek a Csongrád-Csanád vármegyei fiatalok.
Ez még nem a haditorna, csak a bemelegítés
Az időjárás is remek volt, nem esett, és a hangulat is kiváló volt péntek délelőtt a versenyen. A Csongrád-Csanád vármegyei MATASZ (Magyar Tartalékosok Szövetsége) szervezésében zajlott a vármegyei haditorna előkészítő verseny Domaszék külterületén, egy erre a célra kialakított tanyán, ahol katonai taktikai akadálypálya várta a résztvevőket. A megmérettetésen tíz iskola tizenöt csapata mérte össze tudását és állóképességét.
Csapatmunka, fegyelem, kihívás
– Egy haditorna előkészítő verseny helyszínén vagyunk – mondta Vajda Zoltán, a vármegyei MATASZ elnöke. – A cél az, hogy a fiatalok megtapasztalják a csapatmunka, a fegyelem és a kitartás fontosságát, és betekintést nyerjenek a katonai élet kihívásaiba, mindezt játékos, mégis komoly keretek között. A versenyzők több próbában is bizonyíthatták rátermettségüket: lövészet, elsősegélynyújtás, tájékozódási feladat, akadálypálya és fizikai állóképességi versenyszámok szerepeltek a programban.
Szellemi és fizikai kihívások egyaránt
A versenyszámok között nemcsak fizikai felkészültséget igénylő feladatok voltak. A váltófutás, majomlétra, gyűrűsor, gátfutás és kötélmászás mellett memóriateszt és tudásfelmérő is szerepelt a programban. A diákoknak Magyarországhoz kapcsolódó történelmi, katonai, irodalmi és általános műveltségi kérdésekre is válaszolniuk kellett – a cél az volt, hogy a testi erő mellett a szellemi felkészültség is megmutatkozzon.
Ez még nem a haditorna, csak a bemelegítésFotók: Török János
A bedősök magabiztosan versenyeztek
Az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai is részt vettek a rendezvényen, amire már egy ideje készültek. Felkészülten, lelkesedéssel érkeztek, és mint mondták, nem félnek a kihívásoktól. – Nincs gyenge pontunk, mindenben jók vagyunk, az egyetlen „ellenfelünk” talán a kudarctól való félelem – mondták a fiatalok. – Stabilak vagyunk, mint a svájci frank – foglalta össze a csapat állapotát Lőrincz Zoltán, a csapat egyik tagja.
Hagyomány és honvédelmi nevelés
A haditorna a honvédelmi nevelés egyik legfontosabb programja, amelyet a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Tartalékosok Szövetsége évek óta közösen szervez. A verseny célja, hogy a fiatalok megismerjék a honvédelem alapjait, a felelősségvállalás és bajtársiasság értékeit, miközben életre szóló élményeket szereznek.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Ez a Lidl termék lehet a titka annak, hogy tavasszal is virágba boruljon a kerted
Lovasdiadal és robotika-siker: újabb országos elismerést hoztak Mórahalomra a diákok