október 17., péntek

Hedvig névnap

16°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Stabilak, mint a svájci frank

1 órája

Itt nem a győzelem, hanem a kitartás számít, haditornára készültek a diákok Domaszéken – galériával, videóval

Címkék#MATASZ#országos haditorna#Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium

A Csongrád-Csanád vármegyei fiatalok péntek délelőtt egy domaszéki tanyán mérték össze erejüket. A haditorna előkészítője volt ez, a résztvevők szellemi és fizikai kihívásokban bizonyították helytállásukat.

Arany T. János

A haditorna előkészítő verseny péntek délelőtt zajlott Domaszék külterületén, egy katonai taktikai pályán, itt tréningeztek a Csongrád-Csanád vármegyei fiatalok. 

bemelegítő haditorna Domaszéken
Ez még nem a haditorna, de már arra készülnek. A fiatalok egy domaszéki tanyán katonai akadálypályán versenyeztek. Fotó: Török János

Ez még nem a haditorna, csak a bemelegítés

Az időjárás is remek volt, nem esett, és a hangulat is kiváló volt péntek délelőtt a versenyen. A Csongrád-Csanád vármegyei MATASZ (Magyar Tartalékosok Szövetsége) szervezésében zajlott a vármegyei haditorna előkészítő verseny Domaszék külterületén, egy erre a célra kialakított tanyán, ahol katonai taktikai akadálypálya várta a résztvevőket. A megmérettetésen tíz iskola tizenöt csapata mérte össze tudását és állóképességét.

Csapatmunka, fegyelem, kihívás

– Egy haditorna előkészítő verseny helyszínén vagyunk – mondta Vajda Zoltán, a vármegyei MATASZ elnöke. – A cél az, hogy a fiatalok megtapasztalják a csapatmunka, a fegyelem és a kitartás fontosságát, és betekintést nyerjenek a katonai élet kihívásaiba, mindezt játékos, mégis komoly keretek között. A versenyzők több próbában is bizonyíthatták rátermettségüket: lövészet, elsősegélynyújtás, tájékozódási feladat, akadálypálya és fizikai állóképességi versenyszámok szerepeltek a programban.

Szellemi és fizikai kihívások egyaránt

A versenyszámok között nemcsak fizikai felkészültséget igénylő feladatok voltak. A váltófutás, majomlétra, gyűrűsor, gátfutás és kötélmászás mellett memóriateszt és tudásfelmérő is szerepelt a programban. A diákoknak Magyarországhoz kapcsolódó történelmi, katonai, irodalmi és általános műveltségi kérdésekre is válaszolniuk kellett – a cél az volt, hogy a testi erő mellett a szellemi felkészültség is megmutatkozzon.

Ez még nem a haditorna, csak a bemelegítés

Fotók: Török János

A bedősök magabiztosan versenyeztek

Az Alföldi ASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium diákjai is részt vettek a rendezvényen, amire már egy ideje készültek. Felkészülten, lelkesedéssel érkeztek, és mint mondták, nem félnek a kihívásoktól. – Nincs gyenge pontunk, mindenben jók vagyunk, az egyetlen „ellenfelünk” talán a kudarctól való félelem – mondták a fiatalok. – Stabilak vagyunk, mint a svájci frank – foglalta össze a csapat állapotát Lőrincz Zoltán, a csapat egyik tagja.

Hagyomány és honvédelmi nevelés

A haditorna a honvédelmi nevelés egyik legfontosabb programja, amelyet a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Tartalékosok Szövetsége évek óta közösen szervez. A verseny célja, hogy a fiatalok megismerjék a honvédelem alapjait, a felelősségvállalás és bajtársiasság értékeit, miközben életre szóló élményeket szereznek.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu