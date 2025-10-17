Itt nem a győzelem, hanem a kitartás számít, haditornára készültek a diákok Domaszéken – galériával, videóval

A haditorna előkészítő verseny péntek délelőtt zajlott Domaszék külterületén, egy katonai taktikai pályán, itt tréningeztek a Csongrád-Csanád vármegyei fiatalok.

Ez még nem a haditorna, de már arra készülnek. A fiatalok egy domaszéki tanyán katonai akadálypályán versenyeztek. Fotó: Török János

Ez még nem a haditorna, csak a bemelegítés

Az időjárás is remek volt, nem esett, és a hangulat is kiváló volt péntek délelőtt a versenyen. A Csongrád-Csanád vármegyei MATASZ (Magyar Tartalékosok Szövetsége) szervezésében zajlott a vármegyei haditorna előkészítő verseny Domaszék külterületén, egy erre a célra kialakított tanyán, ahol katonai taktikai akadálypálya várta a résztvevőket. A megmérettetésen tíz iskola tizenöt csapata mérte össze tudását és állóképességét.

Csapatmunka, fegyelem, kihívás

– Egy haditorna előkészítő verseny helyszínén vagyunk – mondta Vajda Zoltán, a vármegyei MATASZ elnöke. – A cél az, hogy a fiatalok megtapasztalják a csapatmunka, a fegyelem és a kitartás fontosságát, és betekintést nyerjenek a katonai élet kihívásaiba, mindezt játékos, mégis komoly keretek között. A versenyzők több próbában is bizonyíthatták rátermettségüket: lövészet, elsősegélynyújtás, tájékozódási feladat, akadálypálya és fizikai állóképességi versenyszámok szerepeltek a programban.

Szellemi és fizikai kihívások egyaránt

A versenyszámok között nemcsak fizikai felkészültséget igénylő feladatok voltak. A váltófutás, majomlétra, gyűrűsor, gátfutás és kötélmászás mellett memóriateszt és tudásfelmérő is szerepelt a programban. A diákoknak Magyarországhoz kapcsolódó történelmi, katonai, irodalmi és általános műveltségi kérdésekre is válaszolniuk kellett – a cél az volt, hogy a testi erő mellett a szellemi felkészültség is megmutatkozzon.