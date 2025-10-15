október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

35 perce

339 forintért halászlé? Halászléháború a polcokon, zacskós leves támadja Szeged szent ízét

Címkék#Lidl#zacskós leves#halászléfőzés#Szeged#halászlé

A szegedi gasztrovilág újabb vihara közeleg? Itt az újabb halászléháború? A halászlé most instant formában tér vissza a Lidl polcaira. A Lidl újdonsága máris megosztja a közvéleményt.

Arany T. János

Alakul az év gasztronómiai botránya? Tényleg itt az újabb halászléháború? A legendás szegedi halászlé most instant formában tér vissza.

smack halászlé ízű instant leves
A halászlé hamarosan instant formában is elérhető, zacskós leves készül belőle. Illusztráció: Lidl

Halászlé porból, merre tart a hagyomány?

A Nissin cég új terméke, a Smack Halászlé ízű instant tészta a Lidl polcain jelenik majd meg hétfőtől meg, és máris hatalmas vihart kavart a Tisza-parti városban. A csomagolásról harsogó „Új íz!” és „Limitált kiadás!” feliratok mögött sokak szerint nem újítás, hanem újabb botrány lapul. A szegediek (és természetesen a bajaiak is) közül többen úgy érezhetik, hogy a világhírű halászlé hagyományát egyszerű porlevesre redukálni olyan, mintha a Dómot kartonból építenék újra. 

Gasztronómiai provokáció vagy reklámzseni?

A Lidl újdonsága egyébként 339 forintért kapható hétfőtől és a reklám szerint anniyra exkluzív, hogy csak rövid ideig lesz elérhető. szerkesztőségünk kíváncsian várja a szegedi halászlé elleni újabb támadás eredményét. A zacskós halászlevet szakértőkkel kóstoljuk majd meg.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu