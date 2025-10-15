35 perce
339 forintért halászlé? Halászléháború a polcokon, zacskós leves támadja Szeged szent ízét
A szegedi gasztrovilág újabb vihara közeleg? Itt az újabb halászléháború? A halászlé most instant formában tér vissza a Lidl polcaira. A Lidl újdonsága máris megosztja a közvéleményt.
Alakul az év gasztronómiai botránya? Tényleg itt az újabb halászléháború? A legendás szegedi halászlé most instant formában tér vissza.
Halászlé porból, merre tart a hagyomány?
A Nissin cég új terméke, a Smack Halászlé ízű instant tészta a Lidl polcain jelenik majd meg hétfőtől meg, és máris hatalmas vihart kavart a Tisza-parti városban. A csomagolásról harsogó „Új íz!” és „Limitált kiadás!” feliratok mögött sokak szerint nem újítás, hanem újabb botrány lapul. A szegediek (és természetesen a bajaiak is) közül többen úgy érezhetik, hogy a világhírű halászlé hagyományát egyszerű porlevesre redukálni olyan, mintha a Dómot kartonból építenék újra.
Gasztronómiai provokáció vagy reklámzseni?
A Lidl újdonsága egyébként 339 forintért kapható hétfőtől és a reklám szerint anniyra exkluzív, hogy csak rövid ideig lesz elérhető. szerkesztőségünk kíváncsian várja a szegedi halászlé elleni újabb támadás eredményét. A zacskós halászlevet szakértőkkel kóstoljuk majd meg.
