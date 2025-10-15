339 forintért halászlé? Halászléháború a polcokon, zacskós leves támadja Szeged szent ízét

Alakul az év gasztronómiai botránya? Tényleg itt az újabb halászléháború? A legendás szegedi halászlé most instant formában tér vissza.

A halászlé hamarosan instant formában is elérhető, zacskós leves készül belőle. Illusztráció: Lidl

Halászlé porból, merre tart a hagyomány?

A Nissin cég új terméke, a Smack Halászlé ízű instant tészta a Lidl polcain jelenik majd meg hétfőtől meg, és máris hatalmas vihart kavart a Tisza-parti városban. A csomagolásról harsogó „Új íz!” és „Limitált kiadás!” feliratok mögött sokak szerint nem újítás, hanem újabb botrány lapul. A szegediek (és természetesen a bajaiak is) közül többen úgy érezhetik, hogy a világhírű halászlé hagyományát egyszerű porlevesre redukálni olyan, mintha a Dómot kartonból építenék újra.

Gasztronómiai provokáció vagy reklámzseni?

A Lidl újdonsága egyébként 339 forintért kapható hétfőtől és a reklám szerint anniyra exkluzív, hogy csak rövid ideig lesz elérhető. szerkesztőségünk kíváncsian várja a szegedi halászlé elleni újabb támadás eredményét. A zacskós halászlevet szakértőkkel kóstoljuk majd meg.