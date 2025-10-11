Rémtúrótól a csoki szemgolyóig – rémisztő termékeket kerestünk Halloween-re

Évek óta megfigyelhető jelenség, hogy a kereskedelemben egyre előrébb tolódnak az ünnepek. Már hónapokkal korábban ellepik a boltokat a karácsonyi vagy éppen húsvéti dekorációk, és mire beérnénk a valódi szezonba, már alig lehet kapni valamit, mert elfogynak a készletek. A következő ünnep, melyre sokan lakásdíszeket, kiegészítőket keresnek, az a Halloween lesz, mely bár nem magyar, sőt még csak nem is európai hagyomány, egyre népszerűbb idehaza is. Több áruház a héten indít akciót ilyen tematikában - megnéztük, mit lehet kapni és mennyiért.

Van még 3 hét beszerezni a Halloween kellékeit. Illusztráció: Shutterstock

Rémtúró és csontvázas szalvéta

A Lidl és az Aldi is tematikus hetet tart csütörtöktől. Ezekben a boltokban az élelmiszereket bújtatták rémisztő köntösbe, így a családi étkezéseket lehet halloweeni hangulatban eltölteni. Vehetünk például fekete majonézt 800-900 forintért, Halloween-es chipset egy ezresért, vagy a rendkívül szellemes nevű rémtúrót 249 forintért. A Lidl külön kollekciót adott ki Wednesday tematikában: ezek között van habcukor fogsor vagy szellem, csont alakú gumicukor és csoki szemgolyó éppúgy, mint ágyneműhuzat vagy éppen füzet. Ebben a bolthálózatban egyébként van még halloweeni pizza, macaron és nuggets is, de beszerezhetünk szörnyecske plüsst, vámpír cukortartót vagy tökfejmintás papírtörlőt, netán fekete csontvázmintás szalvétát is. És ha valaki nem elégedne meg azzal, hogy csupán kétlábú családtagjait szórakoztatja ezekkel a tematikus termékekkel, az vehet tökös ízesítésű kutya- vagy macskaeledelt is.

Az Auchan akciója szerdáig tart, így ott valószínűleg már csak a maradékból böngészhetnek az érdeklődők. Ő a különböző ijesztő maszkokban erősek: 9 ezer forint körül lehetett az elmúlt napokban véres fejeket venni, de volt 20 ezer forintos is. Ha még van a halloweeni cuccokból, ott tematikus bögréket, gyerekjelmezeket, világító díszeket is be lehet szerezni, de többfajta pólót is kínálnak. Személyes kedvencünk a labubu csontvázas póló, melyet hűségkártyával 2599 forintért lehet megvásárolni.

Összességében tehát megállapítható, hogy párszáz forintos termékekből a konyhánkat és a hűtőnket, párezer forintosokból pedig megjelenésünket és lakásunkat is halloweeni hangulatba öltöztethetjük. A lehetőségek száma azonban szinte végtelen, hiszen falmatricától a terítőn át a fellógatható dekorációkig hihetetlenül széles a paletta. Ezeket partidekort forgalmazó üzletekben lehet megvásárolni, de talán még az sem késő, ha interneten rendeljük meg, hiszen a rémisztő éjszaka október 31-én lesz.