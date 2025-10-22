október 22., szerda

Vidám rettegés

1 órája

Elvarázsolt vidámpark és tök-életlen szelfipontok, így készül Makó a Halloweenre

Címkék#Lombkorona Sétány#makó#vidámpark

„… és beköszönt Makóra Halloween éjszakája!” címmel szerveznek a hagyma városában vidám és közös rettegést tök jó programokkal. A makói Halloweenről tartott sajtótájékoztatót szerdán Kiss Ádám önkormányzati képviselő.

Kovács Erika

Elvarázsolt vidámpark, bűbáj műhely, de még tök-életlen szelfipontok is várnak mindazokra, akik kilátogatnak szombaton a Lombkorona Sétányhoz, hogy átéljék a vidám halloweeni rettegést, borzongást.

Töklámpások Haloween alkalmából.
A makói Halloween helyszíne a Lombkorona Sétány. Illusztráció: Shutterstock

Makói Halloween a Lombkorona Sétánynál

– Az önkormányzat idén is megszervezi a halloweeni hétvégét, aminek az elmúlt években is nagy sikere volt. A helyszín a Maros parton lévő Lombkorona Sétány. A programot annak idején a Turisztikai Egyesület kezdeményezte és az első alkalmakat is ők szervezték. Tavaly az Infópont, idén pedig a Makói Szolgáltató Zrt. Hagymaház divíziója lesz a szervezője – mondta a szerdai sajtótájékoztatón Kiss Ádám, turisztikáért felelős önkormányzati képviselő, aki arra ösztönzött mindenkit, hogy szombaton látogassanak el a lomkorona sétányhoz és vegyenek részt a vidám rettegés napján.

Tök-életlen szelfipontok

A makói Halloween október 25-én szombaton 10 órakor kezdődik. Az elvarázsolt vidámparkban lesz ugrálóvár, UFÓ körhinta is. 14 órától 18.30-ig várják az érdeklődőket Bűbáj-műhelybe, ahol lehet majd tököt faragni, félelmetes papírdíszeket készíteni, csokigyűjtő vödröket alkotni. A legkisebb tökmagoknak pedig tökös kifestőkkel készülnek a szervezők. A nagyobbakra szellemes játszóház, rémsminkek, jó hírek jósdája vár és tök-életélen szelfipontokban is lehet fotókat készíteni. A boszorkánykonyha 14-től 18.30-ig tart nyitva, borzongató lesz a kínálat: kotyvasztott éhségcsillapítók, Drakula-koktélok, zombi-juice.

Indul a cukorgyűjtő kisvonat!

A makói Halloweenen 16.30 és 18.30 között óránként indul cukorgyűjtő kisvonat is. 20.45-től a Fire Fantasi Tűzzsonglőr csapat műsorát láthatják a makóiak és szerveznek éjszakai borzongató túrát is a lombok között.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

