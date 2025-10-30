2 órája
A rendőrség figyelmeztetett, hogy mire figyeljünk a halottak napi temetőlátogatáskor
A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére. A jó tanácsokat 10 pontban foglalták össze, ezeket nyújtjuk át szerkesztett formában olvasóinknak, a zavartalan emlékezés jegyében és érdekében, hogy szombaton és vasárnap, mindenszentekkor és halottak napján a sírkertekben csakis elhunyt szeretteinkre koncentrálhassunk.
Közeledik mindenszentek és halottak napja, és emiatt egyre többen látogatják meg a temetőket, hogy ott virággal, koszorúval, mécses gyújtásával emlékezzenek elhunyt szeretteikre. Követeznek a rendőrség tanácsai a zavartalan emlékezés jegyében, a bűn- és balesetmentes megemlékezésért.
Halottak napja és a zavartalan emlékezés
A kezdet. Otthonunkat elhagyva körültekintően zárjuk be az ablakokat, ajtókat, kertes házaknál a kerti kaput is, ezzel megakadályozva, hogy az utcáról illetéktelenek könnyű szerrel bejuthassanak udvarunkra. Tegyünk meg mindent az ingatlan biztonságáért, még akkor is, ha rövid időre látogatunk, megyünk el otthonról, például halottak napja és mindenszentek idején a temetőbe emlékezni.
Rakjuk a belső zsebbe
A temetők környékén megnövekedett gyalogos- és gépjárműforgalomra, a tömegközlekedési eszközökön zsúfoltságra lehet számítani. Emiatt is fokozottan figyeljünk az értékeinkre – a zsebtolvajoknak ez ideális a buszokon, villamosokon –, azokat tartsuk a táskában, a kabát belső zsebében, illetve előbbi mindig testközelben, szem előtt legyen, és ékszereinket ne feltűnően viseljük. Ehhez kapcsolódik, hogy ne vigyünk magunkkal felesleges, nélkülözhető értékeket a temetőbe, például nagyobb összegű készpénzt. Arra is figyeljünk, hogy soha ne tartsuk iratainkat és a lakáskulcsot egy helyen, a PIN-kódot pedig a bankkártya mellett.
Kijelölt, őrzött, kivilágított parkolók
Ha kerékpárral vagy gépjárművel érkezünk, azokat gondosan zárjuk le, illetve be, és győződjünk meg arról, hogy az autó utasterében nem hagytunk értéket látható, esetleg könnyen elérhető helyen. Ha kikerülhetetlen, hogy értéket hagyjunk a kocsiban, azt még induláskor – és semmiképpen se a helyszínen, a parkolás után – tegyük a csomagtartóba. Az értékek, a pénz újra és újra előbukkannak. A temetőben táskánkat és egyéb értékeinket, például okostelefonunkat, egy pillanatra se hagyjuk őrizetlenül.
Magunkra is vigyázzunk
Ügyeljünk saját biztonságunkra is. Mindig az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjünk, a sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is vegyük figyelembe. Amennyiben nem rendelkezünk kellő helyismerettel – például nem lakóhelyünkön lévő, hanem vidéki temetőbe megyünk –, akkor javasolható, hogy készítsünk előzetesen útvonaltervet, illetve ha tehetjük inkább hétköznap menjünk el a sírkertbe, akkor sokkal kisebb a zsúfoltság, mint hétvégén.
A közlekedésben a türelem is fontos, mert ezekben a napokban halottak napja közeledtével a közúti forgalom a többszörösére nő, és a zsúfolt utakon a megszokottnál és az ideálisnál lassabb haladás miatt a járművezetők hamarabb és könnyebben veszíthetik el a türelmüket. Az pedig meggondolatlan és felelőtlen kockázatvállaláshoz vezethet, amit kerülni kell, és jogsértést se kövessünk el – ekkor sem éri meg, és felesleges idegeskedést okoz.
Legyünk láthatók és kerüljük a megszokást
A közlekedésben, a forgalomban nemcsak türelmesnek és elővigyázatosnak kell lenni, hanem láthatónak is. Viseljünk fényvisszaverő ruházatot vagy kiegészítőt, ha kerékpározunk vagyis legyünk láthatóak mindenki számára. Lakott területen kívül, éjszaka, korlátozott látási körülmények között viseljünk, használjunk fényvisszaverő mellényt és egyéb kiegészítőt, mint a fényvisszaverő karszalag és a matrica, ezek is elősegíthetik észlelhetőségünket. Mindenkit hazavárnak.
A megszokás, a rutin is ellenségünk lehet. Ezekben a napokban a rendőrség a közút kezelőivel együttműködve számos ideiglenes parkolóhelyet jelöl ki – ezekre szükség is van! –, esetenként forgalomkorlátozást rendelnek el. A rendőrség kéri: ne rutinból, megszokásból, „emlékezetből” közlekedjünk, figyeljük a közúti jelzéseket, és ha tehetjük és módunkban áll, még indulás előtt tájékozódjunk a várható változásokról.
Figyeljünk a gyalogosokra
Autósként, motorosként ügyeljünk arra, hogy a temetők környékén előfordulhat, hogy nincs a gyalogosok számára járda, így az úttest szélén haladnak céljuk felé. A rendőrség ezúton is kéri a járművezetőket, hogy fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogátkelőket, zebrákat és fokozottan figyeljenek az úttest mellett haladó, busz- és villamosmegállók környékén közlekedő gyalogosokra.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Egy különleges sportmez segíthet megmenteni Mirkó életét
Tárt karokkal fogadták az egyházi sportakadémiát Mórahalmon, így áll az építkezés