A rendőrség figyelmeztetett, hogy mire figyeljünk a halottak napi temetőlátogatáskor

Közeledik mindenszentek és halottak napja, és emiatt egyre többen látogatják meg a temetőket, hogy ott virággal, koszorúval, mécses gyújtásával emlékezzenek elhunyt szeretteikre. Követeznek a rendőrség tanácsai a zavartalan emlékezés jegyében, a bűn- és balesetmentes megemlékezésért.

A zavartalan emlékezés érdekében tartsuk be a rendőrség tanácsait halottak napja idején. Fotó: Shutterstock

Halottak napja és a zavartalan emlékezés

A kezdet. Otthonunkat elhagyva körültekintően zárjuk be az ablakokat, ajtókat, kertes házaknál a kerti kaput is, ezzel megakadályozva, hogy az utcáról illetéktelenek könnyű szerrel bejuthassanak udvarunkra. Tegyünk meg mindent az ingatlan biztonságáért, még akkor is, ha rövid időre látogatunk, megyünk el otthonról, például halottak napja és mindenszentek idején a temetőbe emlékezni.

Rakjuk a belső zsebbe

A temetők környékén megnövekedett gyalogos- és gépjárműforgalomra, a tömegközlekedési eszközökön zsúfoltságra lehet számítani. Emiatt is fokozottan figyeljünk az értékeinkre – a zsebtolvajoknak ez ideális a buszokon, villamosokon –, azokat tartsuk a táskában, a kabát belső zsebében, illetve előbbi mindig testközelben, szem előtt legyen, és ékszereinket ne feltűnően viseljük. Ehhez kapcsolódik, hogy ne vigyünk magunkkal felesleges, nélkülözhető értékeket a temetőbe, például nagyobb összegű készpénzt. Arra is figyeljünk, hogy soha ne tartsuk iratainkat és a lakáskulcsot egy helyen, a PIN-kódot pedig a bankkártya mellett.

Kijelölt, őrzött, kivilágított parkolók

Ha kerékpárral vagy gépjárművel érkezünk, azokat gondosan zárjuk le, illetve be, és győződjünk meg arról, hogy az autó utasterében nem hagytunk értéket látható, esetleg könnyen elérhető helyen. Ha kikerülhetetlen, hogy értéket hagyjunk a kocsiban, azt még induláskor – és semmiképpen se a helyszínen, a parkolás után – tegyük a csomagtartóba. Az értékek, a pénz újra és újra előbukkannak. A temetőben táskánkat és egyéb értékeinket, például okostelefonunkat, egy pillanatra se hagyjuk őrizetlenül.

Magunkra is vigyázzunk

Ügyeljünk saját biztonságunkra is. Mindig az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekedjünk, a sebesség megválasztásánál a forgalom jellegét, sűrűségét is vegyük figyelembe. Amennyiben nem rendelkezünk kellő helyismerettel – például nem lakóhelyünkön lévő, hanem vidéki temetőbe megyünk –, akkor javasolható, hogy készítsünk előzetesen útvonaltervet, illetve ha tehetjük inkább hétköznap menjünk el a sírkertbe, akkor sokkal kisebb a zsúfoltság, mint hétvégén.