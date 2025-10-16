Minden, ami az ünnephez kell – megtelt virággal és koszorúval a mórahalmi vásár!

Közeledik a halottak napja, a mórahalmi vásárban minden megtalálható, amire szükség lehet az ünnephez. A használtcikkek és kincsek mellett most szezonális termékek is érkeznek: virágok, koszorúk, mécsesek, díszek. Dísznövények, cserjék is kaphatók az őszi kert szépítéséhez. Sokan ilyenkor szerzik be szeretteik sírjára a virágokat, koszorúkat, mécseseket. Idén is nagy népszerűségnek örvendenek a tartós művirágok, gipsz díszek és beültetett edények.

Halottak napja Mórahalmon: a vásárban virágok, koszorúk és mécsesek várják a megemlékezőket. Illusztráció: Török János

Vásári kavalkád Mórahalmon halottak napja alkalmából is

Október 19-én ismét benépesül a mórahalmi Vásártér, hiszen megnyitja kapuit az Országos Állat- és Kirakodóvásár, amely évtizedek óta a város egyik legkedveltebb eseménye.

Vásár minden korosztálynak

A vásári forgatagban minden korosztály találhat magának valami érdekeset: a használtcikkek, régiségek, ruhák, könyvek, lemezek és játékok mellett számtalan különleges kincs várja a látogatókat. A standok között barangolva akár időutazásban is részünk lehet: a régi idők tárgyai, emlékei és történetei elevenednek meg a portékák között.

Hagyomány és közösség

Mórahalom szélén található a város rendezvény-, és vásártere, ahol minden hónap harmadik vasárnapján megrendezik a közkedvelt és ismert mórahalmi vásárt. A Mórahalmi Országos Állat- és Kirakodóvásár kapunyitása az alábbiak szerint alakul: december, január, február hónapokban 4 óra 30 perc, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november hónapokban 4 óra.