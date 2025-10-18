57 perce
Meg fog lepni, kik találták fel ezeket a mindennapi tárgyakat
Azt tudjuk, kinek köszönhetjük a villanykörtét, a gyufát, a telefont, és még hosszan sorolhatnánk. Viszont vannak olyan mindennapi eszközeink, melyeknél nem tudjuk megnevezni, kik ezen használati tárgyak feltalálói. Nem is foglalkozunk vele, mert már annyira belesimultak az életünkbe, természetessé és észrevétlenné váltak, hogy eszünkbe se jut, ki alkothatta meg, mikor és hol használták először. Egy kis ízelítő.
Kijelenthetjük, azt mindenki kívülről fújja, hogy a villanykörtét Thomas Alva Edison, a gyufát Irinyi János, a golyóstollat Bíró László József, a telefont Alexander Graham Bell – bár azt kevesen tudják, hogy a német származású Philip Reis mutatta be az első telefonkészüléket közönségének 1861. október 26-án –, a telefonközpontot pedig Puskás Tivadar találta fel. Viszont akad több, amelyiknél nem tudjuk megnevezni, pedig érdekes lehet, kik ezen használati tárgyak feltalálói. Fedezzük fel közösen!
Használati tárgyak feltalálói: a kerék
A kerék feltalálója – ezt is mindenki tudja – ismeretlen, és biztos, hogy az emberiség egyik legnagyobb találmánya nem egyetlen személyhez köthető. Az ókori Mezopotámiában jelent meg először több mint 5 ezer évvel ezelőtt, de régészeti leletek, bizonyítékok arra is utalnak, hogy hasonló elvű eszközök Európában, a Kárpátokban és Törökországban, egymástól függetlenül is kialakulhattak.
Sörös találmányok
A kerékhez hasonlóan a sörösüvegnek sincs egyetlen dedikált feltalálója, hiszen a folyékony kenyér fogyasztása és az üveggyártás is évezredes múltú, előbbire már az ókori Egyiptomból is van adat. De az ismert, hogy a modern, sötét üvegű, légzárt, az UV-sugárzástól védő sörösüveg Charles W. W. „The Bottle” nevéhez köthető. Ez jobban megőrizte, megőrzi a nedű minőségét. Maradjunk még ennél az italnál. A sörös-, hivatalos nevén koronakupak atyja az amerikai William Painter, aki 1892-ben szabadalmaztatta találmányát, érdekessége, hogy ez az eldobható palackzárás inspirálta King C. Gillette-t a zsilettpenge megalkotására. Az első dobozos sör 1935. január 24-én került a boltok polcaira, azóta nagy karriert futott be, különleges darabjait múzeumokban őrzik és állítják ki.
Cipzár, forgópisztoly, szemüveg és szék
A cipzárt, húzózárat vagy villámzárat – mindegyikünknek több ezzel felszerelt tárgya van, elég ha csak a kabátot, a csizmát és a pénztárcát említjük –, vagyis a modern formáját Whitcomb L. Judson amerikai mérnöknek köszönhetjük, 1893-ban szabadalmaztatta találmányát. Az első sorozatban gyártott 1905-ben jelent meg, ezt tökéletesítette az Egyesült Államokban élő svéd származású mérnök, Gideon Sundbäck, megalkotva a nyitásért és zárásért felelős „kocsit”, ezzel létrehozva a mai cipzárat. A cipzár szó, elnevezés, ami az angol zipper-ből származik, a Goodrich cégtől eredeztethető, és az angol zip szó jelentése gyorsaság, lendület, ide vezethető vissza a magyar villámzár megnevezés.
A modern forgópisztoly, vagyis a revolver feltalálója Samuel Colt volt, ez is tudott, de azért említjük meg mégis, mert az ötletet a legenda szerint mindössze 14 évesen egy hajóúton kapta, a kormánykerék forgása ihlette meg. Új fejezetet nyitott a lőfegyverek históriájában.
A szemüveg is mindennapjaink része, becslésem szerint jóval többen hordanak – talán idesorolva a kontaktlencsét is –, mint nem. Az „okuláré” több száz éves és Roger Bacon angol ferences rendi szerzetes, polihisztor elméleti munkája inspirálta a 13. század végén, őt a modern tudomány atyjának is nevezik. Az első igazi szemüvegeket viszont az olasz Alessandro di Spina firenzei mester 1280 körül készítette, de az ő könyveinek a hatására. Ezt a részt zárjuk az egyik legelterjedtebb bútorral, a székkel. A modern, hajlított fa szék megalkotója Michael Thonet (1796-1871) volt, érdeme, hogy az általa kifejlesztett technológia tette lehetővé a tömeggyártást. Természetesen a szék feltalálása sem köthető egyetlen személyhez.
Az írás: ceruza és radír
A ceruza históriája 1564-ben kezdődött az angliai Scatwaite völgyében, ahol egy ismeretlen személy felfedezte legfontosabb alkotóelemét a szén egyik származékát, a grafitot. Gyártása 1761-ben indult a németországi Steinben Kaspar Faber, a Faber Castell alapítója által, viszont a ceruzagyártás folyamatát 1790-ben a francia Nicolas Conté fejlesztette ki és szabadalmaztatta. Vele egy időben a bécsi Joseph Hardtmuth – ez a név már sokunknak ismerős lehet a ceruzáinkról... – kezdte meg a különböző keménységi fokozatú ceruzák gyártását. Nyolc évtizeddel később, 1874-ben terjedt el a tintaceruza, vagy más elnevezéssel a másolóceruza, a színes ceruza őse, utóbbi a 20. század elején kezdett hódítani. És amit nagyon szerettünk és szívesen használtunk az általános iskolában – jegyezzük meg, köpőcsövezni is lehetett vele – a nikkelborítású töltőceruza, ezt az 1940-es években találta fel a japán Tokuji Hayakawa. Hamar nagy népszerűségre tett szert, kényelmesen használható és tartós volt.
Az első radírt Edward Nairne angol mérnök alkotta meg, teljesen véletlenül: 1770-ben a ceruzához használatos gumit a kenyérbél helyett használta, és felfedezte, hogy eltávolítja a grafitot. A vulkanizálási eljárás 1839-es feltalálása, felfedezése után nyerte el a radír a mai formáját, míg 1858. március 30-án az amerikai Hymen Lipman szabadalmaztatta a radír ceruza végére illesztését. Igaz, ezt később annulálták és visszavonták, mert két létező termék házasítása, nem számít új találmánynak.
Végül a legendás PET-palack
És egy mai történet. A PET (polietilén-tereftalát) üdítős palacknak is van atyja, vagyis megalkotója, feltalálója, mégpedig az amerikai mérnök, Nathaniel Wyeth, aki a DuPont cégnél dolgozott, és az üveg kiváltására alkalmas műanyag palackot az 1970-es években fejlesztette ki. Hogy azóta mennyit készült belőle? Csak a Jóisten tudja...
SpongyaBob, a mosdószivacs
A mosdószivacs – innentől nagyon jól figyeljenek! – a Spongia Officinalis a szaruszivacsok, Demospongie osztályának Dictyoceratida rendjébe, azon belül Spongiidae családjába tartozó faj. Igen, egy állat – is. A mosdószivacs előfordulási területe a Földközi-tenger, a Karib-tenger és a karibi térség körüli vizek. Az élő állat alig hasonlít a kereskedelemben megvásárolható szivacshoz, rostos vázát fekete, piszkos barna vagy szürke lágytest veszi körül, átmérője a 60 centit is elérheti.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Migránsok gyújthatták fel az erdőt Ásotthalom mellett
Huszonkét új gép segíti a hallgatókat a szegedi gyógyszerészkaron