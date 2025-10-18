Meg fog lepni, kik találták fel ezeket a mindennapi tárgyakat

Kijelenthetjük, azt mindenki kívülről fújja, hogy a villanykörtét Thomas Alva Edison, a gyufát Irinyi János, a golyóstollat Bíró László József, a telefont Alexander Graham Bell – bár azt kevesen tudják, hogy a német származású Philip Reis mutatta be az első telefonkészüléket közönségének 1861. október 26-án –, a telefonközpontot pedig Puskás Tivadar találta fel. Viszont akad több, amelyiknél nem tudjuk megnevezni, pedig érdekes lehet, kik ezen használati tárgyak feltalálói. Fedezzük fel közösen!

A használati tárgyak feltalálóit sokszor nem tudjuk megnevezni. Illusztráció: Shutterstock

Használati tárgyak feltalálói: a kerék

A kerék feltalálója – ezt is mindenki tudja – ismeretlen, és biztos, hogy az emberiség egyik legnagyobb találmánya nem egyetlen személyhez köthető. Az ókori Mezopotámiában jelent meg először több mint 5 ezer évvel ezelőtt, de régészeti leletek, bizonyítékok arra is utalnak, hogy hasonló elvű eszközök Európában, a Kárpátokban és Törökországban, egymástól függetlenül is kialakulhattak.

Sörös találmányok

A kerékhez hasonlóan a sörösüvegnek sincs egyetlen dedikált feltalálója, hiszen a folyékony kenyér fogyasztása és az üveggyártás is évezredes múltú, előbbire már az ókori Egyiptomból is van adat. De az ismert, hogy a modern, sötét üvegű, légzárt, az UV-sugárzástól védő sörösüveg Charles W. W. „The Bottle” nevéhez köthető. Ez jobban megőrizte, megőrzi a nedű minőségét. Maradjunk még ennél az italnál. A sörös-, hivatalos nevén koronakupak atyja az amerikai William Painter, aki 1892-ben szabadalmaztatta találmányát, érdekessége, hogy ez az eldobható palackzárás inspirálta King C. Gillette-t a zsilettpenge megalkotására. Az első dobozos sör 1935. január 24-én került a boltok polcaira, azóta nagy karriert futott be, különleges darabjait múzeumokban őrzik és állítják ki.

Cipzár, forgópisztoly, szemüveg és szék

A cipzárt, húzózárat vagy villámzárat – mindegyikünknek több ezzel felszerelt tárgya van, elég ha csak a kabátot, a csizmát és a pénztárcát említjük –, vagyis a modern formáját Whitcomb L. Judson amerikai mérnöknek köszönhetjük, 1893-ban szabadalmaztatta találmányát. Az első sorozatban gyártott 1905-ben jelent meg, ezt tökéletesítette az Egyesült Államokban élő svéd származású mérnök, Gideon Sundbäck, megalkotva a nyitásért és zárásért felelős „kocsit”, ezzel létrehozva a mai cipzárat. A cipzár szó, elnevezés, ami az angol zipper-ből származik, a Goodrich cégtől eredeztethető, és az angol zip szó jelentése gyorsaság, lendület, ide vezethető vissza a magyar villámzár megnevezés.