Így készülj az őszi vetéssel, hogy tavasszal pompás legyen a kerted

Az ősz nem a kert pihenőidejét jelzi, hanem a felkészülés időszakát. A hidegtűrő növények magjai a tél folyamán megpihennek, majd az olvadások beindulásával csírázásnak indulnak. A természet gondoskodik a megfelelő nedvességről, így elvégzi helyettünk a piszkos munkát.

Ha ezeket a hidegtűrő növényeket vetjük el, tavasszal pompás termésünk lehet

Természetesen nem minden növény alkalmas arra, hogy ilyen időjárási körülmények között vessük el, de akadnak azért olyan nagyágyúk, amelyek különösen meghálálják az októberben megkezdett gondoskodást.

Sárgarépa és petrezselyem: A magokat érdemes sekélyen vetni, belocsolás nélkül, ugyanis a nedvesség csírázást indíthat, ami a nagyobb fagyok előtt nem előnyös.

Spenót: Az egyik legmegbízhatóbb tél alá vethető zöldség, októberbe elvetve korán szedhető lesz tavasszal.

Fokhagyma: A dughagymákat még a fagyok előtt kell elültetni, ennek köszönhetően tavasszal már erőteljes növényeket kapunk.

Hagyma: A telet jól tűrő fajták, mint a Téli Arany még október végéig elültethetőek.

Borsó: A rajnai törpe fajtájú borsó kifejezetten jól bírja a hideget és tavasszal gyorsabban is fejlődik.

Saláta: Áttelelő saláta mellett érdemes dönteni, mint a május királya, amely ekkor elvetve gyönyörű termést hoz a tavaszi időszakban.

A talajismeret a zöldségtermesztés kulcsa

A konyhakertünk kialakítása sokkal nagyobb körültekintést igényel, mint azt elsőre gondolnánk. Ismernünk kell a talajt és a területet, ahová a konyhakertünket szánjuk.

– Tisztában kell lennünk azzal, hogy az a terület, amelyen zöldségeket kívánunk termeszteni, jó minőségű-e és tápanyagban gazdag-e – árulta el lapunknak Sipos József növényorvos.