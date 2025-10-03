Miért esnek össze minden előjel nélkül fiatal élsportolók a pályán? Szakember válaszolt

A sportról mindenkinek az egészséges élet jut eszébe, pedig az utóbbi időszakban egyre több olyan hír érkezik, hogy fiatal, életerős sportolók veszítik életüket. A közfigyelmet kiváltó esetek mindig ugyanazok: váratlanul összeesnek és már nem lehet megmenteni az életüket. Legutóbb két hete történt tragédia: egy 17 éves sportoló fiú összeesett az amerikai Georgia államban, miközben barátaival játszott. Hasonló esetek itthonról is szép számmal akadnak a közelmúltból: július utolsó napján például a világbajnok testépítő, Kathi Béla vesztette életét egy biciklibalesetben, melyet feltehetőleg egy azt megelőző rosszullét okozott. Pár napra rá, augusztus 9-én pedig edzésen rosszul lett és halt meg néhány nappal később egy szekszárdi 12 éves kosárlabdázó lány. Tavaly több olyan eset is történt, amikor a sportolók a pályán hunytak el, köztük két magyar focista, Nagy Tibor és a 17 éves Petrók Lilla is.

Szili-Török professzor rámutatott: 60 ezer sportolóból egyet biztosan fenyeget a hirtelen szívhalál veszélye. Fotó: Karnok Csaba

Úgy tűnhet tehát, hogy az élsportolókat a hirtelen szívhalál különösen veszélyezteti. Hogy mi ennek az oka, és egyáltalán valóban így van-e, arról Szili-Török Tamással, a SZTE Kardiológiai Centrumának vezetőjével beszélgettünk.

Kosarasok, focisták a legveszélyeztetettebbek között

– A sport valóban megnövekedett rizikót jelent, a trigger ezen esetekben mindig az adrenalin – szögezte le elöljáróban a professzor. Hozzátette azonban, hogy inkább azért tűnhet soknak a körükben előforduló esetek száma, mert ők reflektorfényben vannak. Statisztikák szerint 15-60 ezer sportolóból egyet fenyeget a hirtelen szívhalál veszélye. Összességében tehát kicsi az esélye, ugyanakkor foglalkozni kell vele.

– Nem tudjuk, mi az oka, de leggyakrabban a kosárlabdázóknál, amerikai focistáknál, labdarúgóknál és a kerékpározóknál fordul elő ez a probléma. Masters sportolóknál a koronária betegség előrehaladott állapota a leggyakoribb ok, vagyis elzáródik a szív-koszorúerük, azaz infarktust kapnak, fiataloknál pedig valamilyen veleszületett rendellenesség – leggyakrabban szívizombetegség vagy szívritmusra hajlamosító genetikai eltérés – szokott a háttérben állni – sorolta a szakember. Szili-Török Tamás szerint a legfontosabb, hogy amilyen magas arányban csak lehet, kiszűrjék a rizikós eseteket.