Miért esnek össze minden előjel nélkül fiatal élsportolók a pályán? Szakember válaszolt
Egyre több olyan esetet hallani, hogy sportolók minden előzmény nélkül összeesnek és meghalnak. Mi az oka a hirtelen szívhalálnak és veszélyeztetettebbek-e a sportemberek az átlagnál? Erről beszélgettünk szakemberrel.
A sportról mindenkinek az egészséges élet jut eszébe, pedig az utóbbi időszakban egyre több olyan hír érkezik, hogy fiatal, életerős sportolók veszítik életüket. A közfigyelmet kiváltó esetek mindig ugyanazok: váratlanul összeesnek és már nem lehet megmenteni az életüket. Legutóbb két hete történt tragédia: egy 17 éves sportoló fiú összeesett az amerikai Georgia államban, miközben barátaival játszott. Hasonló esetek itthonról is szép számmal akadnak a közelmúltból: július utolsó napján például a világbajnok testépítő, Kathi Béla vesztette életét egy biciklibalesetben, melyet feltehetőleg egy azt megelőző rosszullét okozott. Pár napra rá, augusztus 9-én pedig edzésen rosszul lett és halt meg néhány nappal később egy szekszárdi 12 éves kosárlabdázó lány. Tavaly több olyan eset is történt, amikor a sportolók a pályán hunytak el, köztük két magyar focista, Nagy Tibor és a 17 éves Petrók Lilla is.
Úgy tűnhet tehát, hogy az élsportolókat a hirtelen szívhalál különösen veszélyezteti. Hogy mi ennek az oka, és egyáltalán valóban így van-e, arról Szili-Török Tamással, a SZTE Kardiológiai Centrumának vezetőjével beszélgettünk.
Kosarasok, focisták a legveszélyeztetettebbek között
– A sport valóban megnövekedett rizikót jelent, a trigger ezen esetekben mindig az adrenalin – szögezte le elöljáróban a professzor. Hozzátette azonban, hogy inkább azért tűnhet soknak a körükben előforduló esetek száma, mert ők reflektorfényben vannak. Statisztikák szerint 15-60 ezer sportolóból egyet fenyeget a hirtelen szívhalál veszélye. Összességében tehát kicsi az esélye, ugyanakkor foglalkozni kell vele.
– Nem tudjuk, mi az oka, de leggyakrabban a kosárlabdázóknál, amerikai focistáknál, labdarúgóknál és a kerékpározóknál fordul elő ez a probléma. Masters sportolóknál a koronária betegség előrehaladott állapota a leggyakoribb ok, vagyis elzáródik a szív-koszorúerük, azaz infarktust kapnak, fiataloknál pedig valamilyen veleszületett rendellenesség – leggyakrabban szívizombetegség vagy szívritmusra hajlamosító genetikai eltérés – szokott a háttérben állni – sorolta a szakember. Szili-Török Tamás szerint a legfontosabb, hogy amilyen magas arányban csak lehet, kiszűrjék a rizikós eseteket.
A hirtelen szívhalál oka általában nem szűrhető ki képalkotó vizsgálatokkal
– Magyarországon szerencsére komoly sportorvosi ellenőrzési rendszer van, a legmagasabb szintű versenyzőket még MR vizsgálatnak is alávetik. Sajnos azonban képalkotó vizsgálatokkal a hirtelen halálok egy része nem szűrhető ki, ahhoz genetikai vizsgálatra is szükség lenne. Ez alapján ugyanis el lehet végezni olyan rizikóbecslést, mely megmutatja, hogy van-e hajlam ilyen problémára. Ha igen, azt gyógyszerezéssel vagy beépített defibrillátorral lehet kivédeni – mondta a szakember. Szegeden egyébként működik külön sportkardiológiai osztály, a gyanús EKG-eredménnyel kiszűrt sportolók nagy része meg is fordul itt.
A professzor szerint a megelőzés mellett fontos az is, hogy amennyiben mégis megtörténik a baj, az ne legyen végzetes.
Fontos, hogy a sportolók körül mindig legyen olyan, aki életet tud menteni
– Csapatsportok esetében például nem csak meccseken, edzéseken is gyakoribb, hogy egy sportolónál hirtelen szívhalál áll be. Éppen ezért fontos, hogy az edző vagy a csapat közelében lévő személyek közül legyenek, akik ki vannak képezve arra, hogyan kell valakit újraéleszteni, illetve használni a félautomata defibrillátort. A jó minőségű újraélesztés nagyban növeli a sikerrátát, ugyanakkor azt is el kell fogadni, hogy sajnos van olyan eset, amikor az illetőt nem lehet megmenteni - hangsúlyozta Szili-Török Tamás.
