Festői látvány fogadja a látogatókat Mártélyon, aranyszínben ragyog a Holt-Tisza partja – galériával, videóval

Közeledik a hosszú hétvége, az időjárás-előrejelzések szerint kellemes idő ígérkezik, különösen a 4 nap első felében. Érdemes sétát tenni a mártélyi üdülőterületen, a Holt-Tisza mellett.

Ilyen most Mártélyon a Holt-Tisza és környezete. Érdemes személyesen is megnézni! Fotó: Kovács Erika

Holt-Tisza: Festők kedvelt témája

Nem hiába fedezték fel maguknak sok-sok évtizeddel ezelőtt a festőművészek a mártélyi üdülőterületet. A természet minden évben más arcát mutatja a holtág partján. Most, ősszel különösen szemet gyönyörködtető látványban lehet részük azoknak, akik ellátogatnak Mártélyra, azon belül is a hódmezővásárhelyi önkormányzat tulajdonában lévő üdülőterületre. A fák sárgában, pirosban, barnában, zöldben pompáznak. Ott jártunkkor úgy potyogtak a falevelek a fákról, mintha színes hó hullana.

Kacsák és horgászok

A kacsák vígan úszkáltak a vízben, olykor kitotyogtak a csónakkikötőkbe, amiket egyelőre még nem téliesítettek, nem bontottak el. Horgászokat is mindig látni a holtág partján, vagy pedig a vízben, a csónakjaikban. A hosszú hétvége elejére szép időt, szinte nyárias meleget jósolnak a meteorológusok, amit érdemes kihasználni. A mártélyi üdülőterületen játszótér vár a legkisebbekre, a nagyobbakkal pedig neki lehet vágni a tanösvénynek. Ezekben a napokban sárga út vezet végig rajta.