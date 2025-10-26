október 26., vasárnap

Ezt látnia kell!

4 órája

Festői látvány fogadja a látogatókat Mártélyon, aranyszínben ragyog a Holt-Tisza partja – galériával, videóval

Címkék#Holt-Tisza#ősz#Mártély

A mártélyi Holt-Tisza és környezete minden évszakban gyönyörű. Most az őszi ruháját öltötte magára a természet. A Holt-Tisza partján ezer színben pompáznak a fák.

Kovács Erika

Közeledik a hosszú hétvége, az időjárás-előrejelzések szerint kellemes idő ígérkezik, különösen a 4 nap első felében. Érdemes sétát tenni a mártélyi üdülőterületen, a Holt-Tisza mellett.

Csónakok a Holt-Tisza partján
 Ilyen most Mártélyon a Holt-Tisza és környezete. Érdemes személyesen is megnézni! Fotó: Kovács Erika

Holt-Tisza: Festők kedvelt témája

Nem hiába fedezték fel maguknak sok-sok évtizeddel ezelőtt a festőművészek a mártélyi üdülőterületet. A természet minden évben más arcát mutatja a holtág partján. Most, ősszel különösen szemet gyönyörködtető látványban lehet részük azoknak, akik ellátogatnak Mártélyra, azon belül is a hódmezővásárhelyi önkormányzat tulajdonában lévő üdülőterületre. A fák sárgában, pirosban, barnában, zöldben pompáznak. Ott jártunkkor úgy potyogtak a falevelek a fákról, mintha színes hó hullana.

Kacsák és horgászok

A kacsák vígan úszkáltak a vízben, olykor kitotyogtak a csónakkikötőkbe, amiket egyelőre még nem téliesítettek, nem bontottak el. Horgászokat is mindig látni a holtág partján, vagy pedig a vízben, a csónakjaikban. A hosszú hétvége elejére szép időt, szinte nyárias meleget jósolnak a meteorológusok, amit érdemes kihasználni. A mártélyi üdülőterületen játszótér vár a legkisebbekre, a nagyobbakkal pedig neki lehet vágni a tanösvénynek. Ezekben a napokban sárga út vezet végig rajta.

Érdemes bejárni az egész Mártélyt

Fotók: Kovács Erika

Érdemes bejárni az egész falut

Akár egész napos programot is lehet szervezni a hosszú hétvégén Mártélyra, hiszen a vendéglátóhelyek működnek, enni és inni is lehet. Nemcsak az üdülőterületet, hanem Mártély nevezetességeit is érdemes megtekinteni, például az új múzeumposta környezetét és a település új cukrászdáját, a vasútállomást és környékét, vagy a faluban látható köztéri alkotásokat, például a holtág közelében a festők dombját és a Boldogasszony házacskát.

