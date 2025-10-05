Akár 100 ezres bírságot is érhet, ha rálépsz, erre a különleges vadvirágra figyelj Ásotthalmon

Az ősz első jelei már megérkeztek Ásotthalomra: az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulmányi erdejében virágzik a homoki kikerics.

Virágzik a homoki kikerics Ásotthalmon, a Bedő tanulmányi erdő ritka és fokozottan védett vadvirága. Fotó: Bánhidy Zoltán

Homoki kikerics: az ősz ritka hírnöke

A rózsaszínes-lilás szirmú, különleges vadvirág szinte ünnepélyes hangulatot kölcsönöz a tájnak és a természetbarátok számára valódi élményt nyújt. Ez a szemet gyönyörködtető, ugyanakkor rendkívül sérülékeny vadvirág a magyar flóra igazi különlegessége, hiszen a világon szinte kizárólag a Kárpát-medencében található meg.

Egyedülálló szépség

A homoki kikerics halványrózsaszínes, lilás virágai augusztus végétől egészen októberig díszítik a futóhomokos területeket. Különlegessége, hogy a virágzása ősszel zajlik, míg tavaszra csak a levelei jelennek meg. Ez a jelenség az őszi kikericcsel rokonítja, ám a homoki kikerics annál sokkal ritkább és sérülékenyebb faj.

Élőhelye és védelme

A növény kifejezetten a laza szerkezetű homoktalajokat kedveli, így elsősorban az Alföld homokbuckás területein találkozhatunk vele. Ásotthalom határában, a Homokhátságon több kisebb állománya is él, amelyek fennmaradása szoros összefüggésben van a táj hagyományos legeltető gazdálkodásával. Mivel élőhelyei a modern mezőgazdasági művelés és az erdőtelepítések miatt fokozatosan csökkennek, a homoki kikerics ma már fokozottan védett növény, eszmei értéke 100 ezer forint.

Ásotthalom büszkesége

A homoki kikerics nemcsak botanikai ritkaság, hanem Ásotthalom természetvédelmi értékeinek egyik szimbóluma is. Virágzása igazi különlegesség, amely a település környékének homokbuckás erdeiben és rétjein sétálva fedezhető fel, természetesen csak óvatosan, hiszen a növény szigorúan védett, leszakítani vagy károsítani tilos.

Élő tanterem az erdő mélyén

A Bedő Albert Erdészeti Technikum tanulmányi erdeje nemcsak a diákoknak kínál élő tantermet, hanem a látogatók számára is különleges élményt jelent. Az itt fellelhető növények, köztük ritkaságok egyszerre mutatják a Homokhátság törékeny ökoszisztémáját és a természet alkalmazkodóképességét.