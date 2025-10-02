október 3., péntek

Köszöntés

22 órája

Idén harmadik alkalommal köszöntötték a szép korúakat a mórahalmi sportcsarnokban – galériával

Címkék#koncert#idősek napja#Mórahalom#köszöntés

Október 2-án, délután 4 órakor került megrendezésre a Móradombi Sportcsarnokban a III. Választókerületi Idősek Napja. A rendezvény sztárvendége Bereczki Zoltán és zenekara volt, akik igazi nagy koncerttel készültek a jeles alkalomra.

Kis Zoltán

A szépkorúak iránti tisztelet és megbecsülés jegyében idén is megrendezésre került a Választókerületi Idősek Napja, ahol a jó hangulat, a közös élmények és a megható pillanatok sem maradtak el. 

Október 2-án rendezték meg a Móradombi Sportcsarnokban a III. Választókerületi Idősek Napját. Fotó: Kerekes Balázs

Így zajlott a III. Választókerületi Idősek Napja 

Az ünnepséget Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere nyitotta meg. Beszédében háláját fejezte ki a megjelenteknek és köszöntötte a jelen lévő szépkorú lakosokat.

– Ahogy végignézek a sorokon, nagyszerű buli elé nézünk. El kell, mondjam, hogy nagyon jól festenek: a hölgyek csinosak, kedvesek, bájosak és mosolygósak, az urak fittek, elegánsak. Azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy itt jó hangulat kerekedjen ki – mondta a város polgármestere. 

– Ugyan most vendégül hívtuk önöket és ajándék zeneszámokkal szeretnénk megörvendeztetni a napjukat, egy kérést fogalmazok meg önöknek: azt, hogy még nagyon nagyon hosszú időn keresztül mosolyogjanak így ránk, és mutassák meg a következő generációknak, hogy hogyan kell boldognak lenni – folytatta.

„Megtanultam, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim, nagyszüleim nyelvét soha, a jövőben elveszni nem hagyom” – idézte beszéde végén az Örökség című verset Nógrádi Zoltán.  

III. Választókerületi Idősek Napja Mórahalmon

Fotók: Kerekes Balázs

Minden generáció egymásra épül

A polgármester köszöntőjét követően Mihálffy Béla országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait.

– Engedjék meg, hogy megköszönjem Nógrádi Zoltánnak és Mórahalom városának, hogy a mai napon befogadtak bennünket és rendelkezésünkre bocsátották ezt a szép termet – fejezte ki köszönetét Mihálffy Béla. Beszédét a következőképpen folytatta: 

– Október elsején, az idősek világnapján mindig megállunk egy pillanatra, hogy szeretettel és tisztelettel forduljunk önök felé, akik előttünk jártak az élet útján. Önök felé, akiknek keze munkája, bölcsessége és szíve formálta a világunkat, közösségünket és családjainkat. Önök fiatalon megvívták a múlt csatáit értünk: otthonokat teremtettek számunkra és irányt mutattak a felnövekvő nemzedéknek értékrendben, lelkületben és hazaszeretetben. Bár sokszor úgy tűnhet, hogy a mai modernnek mondott társadalomban a hit, a család szeretete és az összetartozás értékei halványulnak, én hiszem, hogy az önök tapasztalatai és történetei nem csupán nosztalgiát jelentenek, hanem tanítást és tanácsot is hordoznak a fiatalok számára. Minden generáció egymásra épül és az idősek bölcsessége nélkül a jövő könnyen irányt veszíthet. 

