7 órája
Idén harmadik alkalommal köszöntötték a szép korúakat a mórahalmi sportcsarnokban – galériával
Október 2-án, délután 4 órakor került megrendezésre a Móradombi Sportcsarnokban a III. Választókerületi Idősek Napja. A rendezvény sztárvendége Bereczki Zoltán és zenekara volt, akik igazi nagy koncerttel készültek a jeles alkalomra.
A szépkorúak iránti tisztelet és megbecsülés jegyében idén is megrendezésre került a Választókerületi Idősek Napja, ahol a jó hangulat, a közös élmények és a megható pillanatok sem maradtak el.
Így zajlott a III. Választókerületi Idősek Napja
Az ünnepséget Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere nyitotta meg. Beszédében háláját fejezte ki a megjelenteknek és köszöntötte a jelen lévő szépkorú lakosokat.
– Ahogy végignézek a sorokon, nagyszerű buli elé nézünk. El kell, mondjam, hogy nagyon jól festenek: a hölgyek csinosak, kedvesek, bájosak és mosolygósak, az urak fittek, elegánsak. Azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy itt jó hangulat kerekedjen ki – mondta a város polgármestere.
– Ugyan most vendégül hívtuk önöket és ajándék zeneszámokkal szeretnénk megörvendeztetni a napjukat, egy kérést fogalmazok meg önöknek: azt, hogy még nagyon nagyon hosszú időn keresztül mosolyogjanak így ránk, és mutassák meg a következő generációknak, hogy hogyan kell boldognak lenni – folytatta.
„Megtanultam, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim, nagyszüleim nyelvét soha, a jövőben elveszni nem hagyom” – idézte beszéde végén az Örökség című verset Nógrádi Zoltán.
III. Választókerületi Idősek Napja MórahalmonFotók: Kerekes Balázs
Minden generáció egymásra épül
A polgármester köszöntőjét követően Mihálffy Béla országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait.
– Engedjék meg, hogy megköszönjem Nógrádi Zoltánnak és Mórahalom városának, hogy a mai napon befogadtak bennünket és rendelkezésünkre bocsátották ezt a szép termet – fejezte ki köszönetét Mihálffy Béla. Beszédét a következőképpen folytatta:
– Október elsején, az idősek világnapján mindig megállunk egy pillanatra, hogy szeretettel és tisztelettel forduljunk önök felé, akik előttünk jártak az élet útján. Önök felé, akiknek keze munkája, bölcsessége és szíve formálta a világunkat, közösségünket és családjainkat. Önök fiatalon megvívták a múlt csatáit értünk: otthonokat teremtettek számunkra és irányt mutattak a felnövekvő nemzedéknek értékrendben, lelkületben és hazaszeretetben. Bár sokszor úgy tűnhet, hogy a mai modernnek mondott társadalomban a hit, a család szeretete és az összetartozás értékei halványulnak, én hiszem, hogy az önök tapasztalatai és történetei nem csupán nosztalgiát jelentenek, hanem tanítást és tanácsot is hordoznak a fiatalok számára. Minden generáció egymásra épül és az idősek bölcsessége nélkül a jövő könnyen irányt veszíthet.
Trónfosztás cukrászda fronton? Kommentekben szavazták meg, hogy melyik cuki Szeged kedvence
Megújult a József Attila iskola udvara, még szabadtéri sütögetőhelyet is kaptak a diákok – galériával
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!