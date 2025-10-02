Idén harmadik alkalommal köszöntötték a szép korúakat a mórahalmi sportcsarnokban – galériával

A szépkorúak iránti tisztelet és megbecsülés jegyében idén is megrendezésre került a Választókerületi Idősek Napja, ahol a jó hangulat, a közös élmények és a megható pillanatok sem maradtak el.

Október 2-án rendezték meg a Móradombi Sportcsarnokban a III. Választókerületi Idősek Napját. Fotó: Kerekes Balázs

Így zajlott a III. Választókerületi Idősek Napja

Az ünnepséget Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere nyitotta meg. Beszédében háláját fejezte ki a megjelenteknek és köszöntötte a jelen lévő szépkorú lakosokat.

– Ahogy végignézek a sorokon, nagyszerű buli elé nézünk. El kell, mondjam, hogy nagyon jól festenek: a hölgyek csinosak, kedvesek, bájosak és mosolygósak, az urak fittek, elegánsak. Azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy itt jó hangulat kerekedjen ki – mondta a város polgármestere.

– Ugyan most vendégül hívtuk önöket és ajándék zeneszámokkal szeretnénk megörvendeztetni a napjukat, egy kérést fogalmazok meg önöknek: azt, hogy még nagyon nagyon hosszú időn keresztül mosolyogjanak így ránk, és mutassák meg a következő generációknak, hogy hogyan kell boldognak lenni – folytatta.

„Megtanultam, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim, nagyszüleim nyelvét soha, a jövőben elveszni nem hagyom” – idézte beszéde végén az Örökség című verset Nógrádi Zoltán.