Szegedi hírek

12 órája

Múltidéző édesség Szegeden: így készül a százéves tiramisu, kézzel, szívvel

Minden klasszikus sütemény egy darabka történelem. Az időutazás tiramisuval egy különleges projekt, amely a száz évvel ezelőtti cukrászműhelyek világát idézi. Gyuris László mestercukrász célja, hogy újra a figyelem középpontjába állítsa a hagyományos magyar cukrászatot.

Arany T. János

Minden klasszikus étel és sütemény történetet is mesél. Gyuris László mestercukrász, a szegedi Acapella és Virág cukrászda vezetője most pontosan ezt kínálja: egy falatnyi időutazást, amely a száz évvel ezelőtti cukrászműhelyek világába repít vissza, egy falat tiramisun keresztül.

Gyuris László mestercukrász, aki időutazás tiramisuval
Időutazás tiramisuval. Gyuris László mestercukrász az időutazás koncepció első desszertjét mutatja a szegedi Acapella Cukrászdában. Fotó: Török János

Időutazás tiramisuval, vissza a cukrászműhelyek aranykorába

– Ez nem egy mai értelemben vett tiramisu – mondja Gyuris László. – Ez egy több mint száz éves múltra visszatekintő édesség, amikor még nem spóroltak a kézimunkával és csak természetes alapanyagokat használtak. Három különleges rétegből áll: az alján egy mandulás-kávés ropogós, középen egy Marsala likőrben áztatott felvert, felül pedig egy könnyű, selymes krém, mindezt mesterséges anyagok nélkül.

A Virág Cukrászda története életre kel

– Régen nem babapiskótát használtak, hanem kézzel készített felvertet – meséli a mestercukrász. Ezért ez a tiramisu egészen más élményt nyújt. Ez az időutazás nemcsak egy desszert, hanem egy egész koncepció első lépése. Gyuris László célja, hogy a Virág Cukrászda történetét is felelevenítse egészen a megnyitásig. A cukrászdát 1874-ben nyitották meg, Allemann és társa cukrászdája néven.

Három nap munka egy falat múltért

A mester elárulta, hogy a tiramisu kikísérletezése három napot vett igénybe. Minden egyes réteg külön-külön készül, kézzel, a hagyományos technikákat követve. Az alsó ropogós például nyolc összetevőből áll, köztük valódi mandulával és természetes pralinéval ipari segédanyagok, kényelmi termékek nélkül. – Nem kell tojáspótló vagy mesterséges aroma. A tyúk tojást tojik, a természet megad mindent. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy tisztelettel bánjunk vele – vallja Gyuris.

Az időutazás elkezdődött

A projekt hosszú távú célja, hogy a magyar cukrászati hagyományokat újra a figyelem középpontjába helyezze. Az időutazás következő állomásai között olyan régi klasszikusok is szerepelnek majd, mint a menyasszonycsók, a bécsi kocka vagy a rigójancsi, de nem újragondolva, hanem az eredeti ízekhez hűen. Az időutazás elkezdődött. És ha minden jól megy, hamarosan nemcsak a tiramisuval, hanem más klasszikus süteménnyel is belekóstoltunk a múltba.

Szegedi hírek

