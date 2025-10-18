Szegediek figyelem! Az IKEA híres édessége most a Lidl-ben kapható

Lidl ismét inspirálódott a svéd IKEA kínálatából – ezúttal nem bútort, hanem édességet vett célba. Hamarosan egy marcipános finomság kerül a Lidl polcaira. Mutatjuk, mikortól várható az IKEA édesség a szegedi üzletekben.

Hamarosan megjelenik egy IKEA ihlette édesség a szegedi Lidl polcain. A Delifika desszert utánzata jóval kedvezőbb áron lesz kapható. Illusztráció: Shutterstock

Hamarosan IKEA édesség a szegedi Lidl-ben

A Lidl polcain megjelent egy marcipános desszert, amely szinte megszólalásig hasonlít az IKEA egyik ikonikus süteményére – csak éppen olcsóbban lehet hozzájutni. A svéd áruházlánc Delifika mandulakrémes süteménye 210 grammos kiszerelésben 1090 forintért vásárolható meg, ami kilóra átszámolva körülbelül 5190 forintos árat jelent – adta hírül a Pénzcentrum.

Ehhez képest a Lidl 42. heti akciós kínálatában megjelent a Sondey márkájú zabtekercs, marcipános és kakaós mázzal. Szintén 210 grammos kiszerelésben, 899 forintos áron – ez nagyjából 4280 forintos kilós egységárnak felel meg. A csomagolás színvilága, a grafika és a termék formája annyira hasonló, hogy első ránézésre nem is könnyű megkülönböztetni, melyik a svéd eredeti és melyik a német diszkont változata.

Ha minden igaz, október 16-tól jelenik meg az IKEA ihlette édesség Szegeden is.

Hetente új meglepetések a szegedi Lidl polcain

A Szegeden is működő áruházlánc hétről hétre újdonságokkal rukkol elő. A közelmúltban például a Nissin új terméke, a Smack halászlé ízű instant tészta kavart nagy vihart: sokak szerint ez már-már gasztronómiai provokáció volt a Tisza-parti városban. A „Új íz!” és „Limitált kiadás!” feliratok mögött sokan nem újítást, hanem szentségtörést láttak – mintha a szegedi halászlé hagyományát egy porlevesre redukálnák.

A Lidl különleges tésztaújdonsága 339 forintért kapható, és a reklám szerint annyira exkluzív, hogy csak rövid ideig lesz elérhető.