október 8., szerda

Koppány névnap

17°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Titokzatos kunyhó

1 órája

Jól haladnak a rejtélyes építménnyel az ásotthalmi erdőben – galériával, videóval

Címkék#tanulmányi erdő#Bánhidy Zoltán#Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium

Az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai tovább dolgoznak a különleges épületen a tanulmányi erdő mélyén. Az indián kunyhó építése nemcsak lelkesedést, hanem együttműködést is kíván a fiataloktól. A tervek szerint a madárlesként szolgáló építmény már a téli szünet előtt elkészül.

Arany T. János

Tovább formálódik a rejtélyes építmény a tanulmányi erdő mélyén, amelyről korábban már beszámoltunk: az Ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Technikum diákjai különleges vállalkozásba fogtak: indián kunyhót építenek természetes anyagokból, amit később madárlesként használnak majd.

Indián kunyhót építenek a fiatalok Ásotthalom mellett egy erdőben.
Titokzatos építmény készül az ásotthalmi erdőben. Az indián kunyhó építése közben diákok egymásról és természetről is tanulnak.  Fotó: Karnok Csaba

Formálódik az indián kunyhó a tanulmányi erdőben

Kedden délután ismét kiment egy öt fős, lelkes diákcsapat a tanulmányi erdőbe, hogy folytassák a munkát. A három kilencedikes és két felsőbbéves tanuló nem sajnálta sem az időt, sem az energiát: ezúttal a tartóelemek összeállítása volt a feladat.

Lelkes diákok dolgoznak a természetben

A korábbi alkalommal a diákok már kivágták az építményhez szükséges ostorfákat, most pedig a merevítő rudak összeállítása következett. Vasrúd segítségével lyukakat fúrtak a földbe, ezekbe állították a lecsupaszított, egyforma hosszúságú rudakat. Ezeket meghajlítva, majd spárgával több helyen összekötve alakították ki a kunyhó boltíves szerkezetét. Még néhány keresztmerevítő és a készülő épület felölti az indián sátrakra emlékeztető formát.

Az első pár elkészült

A helyszínen Bánhidy Zoltán, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum kollégiumi nevelőtanára, a projekt ötletgazdája irányította a munkát, és magyarázta el a diákoknak, milyen szakaszban vannak éppen: – Gyertek egy kicsit közelebb, most lesz a keresztrögzítés. Tehát az első a hat darab rúd leverése, de ha az első két pár meglenne, az már jó kezdet. Innen folytatjuk majd a keresztrudakkal, aztán jöhet a borítás – mondta.

Formálódik az indián kunyhó a tanulmányi erdőben

Fotók: Karnok Csaba

Tanulás és élmény

A tervek szerint a kunyhó első körben ipari fóliával kap ideiglenes fedést, de ha sikerül elegendő fenyő- vagy tölgykérget gyűjteni, természetes borítást is kap majd, ezzel még inkább beleolvad a környezetébe. A projekt célja nem csak az, hogy egy látványos építmény szülessen a tanulmányi erdőben. A munka a következő hónapokban folytatódik, a tervek szerint a téli szünet előtt már állni fog a madárlesnek helyet adó indián kunyhó. A diákok közben a természetközeli építkezés alapjaival, a faanyag tulajdonságaival és az együttműködés fontosságával is megismerkednek. Már ha éppen néhányan közülük nem tűnnek el az erdőben fára mászni.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu