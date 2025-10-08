Jól haladnak a rejtélyes építménnyel az ásotthalmi erdőben – galériával, videóval

Tovább formálódik a rejtélyes építmény a tanulmányi erdő mélyén, amelyről korábban már beszámoltunk: az Ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Technikum diákjai különleges vállalkozásba fogtak: indián kunyhót építenek természetes anyagokból, amit később madárlesként használnak majd.

Titokzatos építmény készül az ásotthalmi erdőben. Az indián kunyhó építése közben diákok egymásról és természetről is tanulnak. Fotó: Karnok Csaba

Formálódik az indián kunyhó a tanulmányi erdőben

Kedden délután ismét kiment egy öt fős, lelkes diákcsapat a tanulmányi erdőbe, hogy folytassák a munkát. A három kilencedikes és két felsőbbéves tanuló nem sajnálta sem az időt, sem az energiát: ezúttal a tartóelemek összeállítása volt a feladat.

Lelkes diákok dolgoznak a természetben

A korábbi alkalommal a diákok már kivágták az építményhez szükséges ostorfákat, most pedig a merevítő rudak összeállítása következett. Vasrúd segítségével lyukakat fúrtak a földbe, ezekbe állították a lecsupaszított, egyforma hosszúságú rudakat. Ezeket meghajlítva, majd spárgával több helyen összekötve alakították ki a kunyhó boltíves szerkezetét. Még néhány keresztmerevítő és a készülő épület felölti az indián sátrakra emlékeztető formát.

Az első pár elkészült

A helyszínen Bánhidy Zoltán, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum kollégiumi nevelőtanára, a projekt ötletgazdája irányította a munkát, és magyarázta el a diákoknak, milyen szakaszban vannak éppen: – Gyertek egy kicsit közelebb, most lesz a keresztrögzítés. Tehát az első a hat darab rúd leverése, de ha az első két pár meglenne, az már jó kezdet. Innen folytatjuk majd a keresztrudakkal, aztán jöhet a borítás – mondta.