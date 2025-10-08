1 órája
Jól haladnak a rejtélyes építménnyel az ásotthalmi erdőben – galériával, videóval
Az ásotthalmi erdészeti iskola diákjai tovább dolgoznak a különleges épületen a tanulmányi erdő mélyén. Az indián kunyhó építése nemcsak lelkesedést, hanem együttműködést is kíván a fiataloktól. A tervek szerint a madárlesként szolgáló építmény már a téli szünet előtt elkészül.
Tovább formálódik a rejtélyes építmény a tanulmányi erdő mélyén, amelyről korábban már beszámoltunk: az Ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Technikum diákjai különleges vállalkozásba fogtak: indián kunyhót építenek természetes anyagokból, amit később madárlesként használnak majd.
Formálódik az indián kunyhó a tanulmányi erdőben
Kedden délután ismét kiment egy öt fős, lelkes diákcsapat a tanulmányi erdőbe, hogy folytassák a munkát. A három kilencedikes és két felsőbbéves tanuló nem sajnálta sem az időt, sem az energiát: ezúttal a tartóelemek összeállítása volt a feladat.
Lelkes diákok dolgoznak a természetben
A korábbi alkalommal a diákok már kivágták az építményhez szükséges ostorfákat, most pedig a merevítő rudak összeállítása következett. Vasrúd segítségével lyukakat fúrtak a földbe, ezekbe állították a lecsupaszított, egyforma hosszúságú rudakat. Ezeket meghajlítva, majd spárgával több helyen összekötve alakították ki a kunyhó boltíves szerkezetét. Még néhány keresztmerevítő és a készülő épület felölti az indián sátrakra emlékeztető formát.
Az első pár elkészült
A helyszínen Bánhidy Zoltán, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum kollégiumi nevelőtanára, a projekt ötletgazdája irányította a munkát, és magyarázta el a diákoknak, milyen szakaszban vannak éppen: – Gyertek egy kicsit közelebb, most lesz a keresztrögzítés. Tehát az első a hat darab rúd leverése, de ha az első két pár meglenne, az már jó kezdet. Innen folytatjuk majd a keresztrudakkal, aztán jöhet a borítás – mondta.
Formálódik az indián kunyhó a tanulmányi erdőbenFotók: Karnok Csaba
Tanulás és élmény
A tervek szerint a kunyhó első körben ipari fóliával kap ideiglenes fedést, de ha sikerül elegendő fenyő- vagy tölgykérget gyűjteni, természetes borítást is kap majd, ezzel még inkább beleolvad a környezetébe. A projekt célja nem csak az, hogy egy látványos építmény szülessen a tanulmányi erdőben. A munka a következő hónapokban folytatódik, a tervek szerint a téli szünet előtt már állni fog a madárlesnek helyet adó indián kunyhó. A diákok közben a természetközeli építkezés alapjaival, a faanyag tulajdonságaival és az együttműködés fontosságával is megismerkednek. Már ha éppen néhányan közülük nem tűnnek el az erdőben fára mászni.
