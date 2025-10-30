2 órája
Nem vicc: most tényleg ingyen internetet kapsz, ha ez bekövetkezik!
A Telekom újra kedvez az előfizetőinek: ingyen internetet és korlátlan belföldi mobilnetet kínál minden ügyfélnek bizonyos feltételek mellett. A vállalat a hivatalos weboldalán közölte a részleteket, mi pedig összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.
A Telekom új akciójában ingyen internet jár minden előfizetőnek, ha az otthoni szolgáltatás valamilyen okból nem működik megfelelően.
A Netgarancia szolgáltatás keretében jár az ingyenes mobilinternet, ha az otthoni Telekom szolgáltatás (internet, TV vagy telefon) hibásan működik és a problémát nem lehet azonnal elhárítani.
- Hibás internet esetén: korlátlan belföldi mobilnet jár.
- Leállt TV-szolgáltatás esetén: korlátlan mobiladat és TV GO hozzáférés.
- Vezetékes telefonhiba esetén: korlátlan mobil hangkedvezmény érhető el.
Hogyan igényelhető az ingyen internet?
Ha az otthoni Telekom szolgáltatás hibás, és a javítás nem azonnali, a Netgarancia automatikusan aktiválható.
A folyamat lépései:
- Hibabejelentés a Telekom ügyfélszolgálatán.
- A Netgarancia szolgáltatás igénylése.
- A Telekom mobilszám megadása, amelyre az ingyen mobilnet aktiválódik.
A szolgáltatás aktiválásáról SMS-értesítést küldenek, és 72 órán keresztül használható. Domino előfizetőknek a használat előtt újra kell indítani a telefont.
Mit jelent az „azonnal nem elhárítható hiba”?
A Telekom szerint az ilyen hibák közé tartozik, ha:
- helyszíni kiszállás szükséges, vagy
- további egyeztetésre van szükség a javításhoz.
Ebben az esetben a Telekom automatikusan biztosítja az ingyenes adatforgalmat a megadott mobilszámon.
Hálózatfejlesztés esetén is jár az ingyen internet
Ha a Telekom SMS-ben értesít a hálózatfejlesztésről, korszerűsítésről vagy karbantartásról, akkor is jár az ingyen Telekom internet. Ebben az esetben a felhasználó SMS-ben kap egy aktiváló linket, amelyen keresztül a Telekom chatfelületén lehet igényelni a szolgáltatást. A 72 órás érvényesség itt is érvényes.
Magenta 1 ügyfeleknek nincs teendő
A Magenta 1 és Magenta 1 Domino ügyfeleknek semmit sem kell tenniük: a Telekom automatikusan aktiválja számukra az ingyen internetet.
Belföldi használat, roaming nélkül
Az ingyen Telekom internet és a korlátlan adatforgalom kizárólag belföldön használható. Külföldön (roamingban) a kedvezmény nem érvényes. A Telekom tájékoztatása szerint az ingyenes mobil hang kedvezmény csak belföldön, a Telekom hálózatán belül használható. Mobil és vezetékes számok egyaránt hívhatók.
Mi történik a 72 óra leteltével?
A kedvezmény automatikusan megszűnik, a szolgáltatás visszaáll az eredeti díjcsomag feltételeire. A sebesség az ingyenes időszak alatt megegyezik a meglévő díjcsomagban kínált internetsebességgel
