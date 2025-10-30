Nem vicc: most tényleg ingyen internetet kapsz, ha ez bekövetkezik!

A Telekom új akciójában ingyen internet jár minden előfizetőnek, ha az otthoni szolgáltatás valamilyen okból nem működik megfelelően.

A Telekom ügyfelei hiba esetén ingyen internetet és korlátlan mobilnetet kapnak a Netgarancia szolgáltatásnak köszönhetően. Illusztráció: Shutterstock

A Netgarancia szolgáltatás keretében jár az ingyenes mobilinternet, ha az otthoni Telekom szolgáltatás (internet, TV vagy telefon) hibásan működik és a problémát nem lehet azonnal elhárítani.

Hibás internet esetén: korlátlan belföldi mobilnet jár.

Leállt TV-szolgáltatás esetén: korlátlan mobiladat és TV GO hozzáférés.

Vezetékes telefonhiba esetén: korlátlan mobil hangkedvezmény érhető el.

Hogyan igényelhető az ingyen internet?

Ha az otthoni Telekom szolgáltatás hibás, és a javítás nem azonnali, a Netgarancia automatikusan aktiválható.

A folyamat lépései:

Hibabejelentés a Telekom ügyfélszolgálatán. A Netgarancia szolgáltatás igénylése. A Telekom mobilszám megadása, amelyre az ingyen mobilnet aktiválódik.

A szolgáltatás aktiválásáról SMS-értesítést küldenek, és 72 órán keresztül használható. Domino előfizetőknek a használat előtt újra kell indítani a telefont.

Mit jelent az „azonnal nem elhárítható hiba”?

A Telekom szerint az ilyen hibák közé tartozik, ha:

helyszíni kiszállás szükséges, vagy

további egyeztetésre van szükség a javításhoz.

Ebben az esetben a Telekom automatikusan biztosítja az ingyenes adatforgalmat a megadott mobilszámon.

Hálózatfejlesztés esetén is jár az ingyen internet

Ha a Telekom SMS-ben értesít a hálózatfejlesztésről, korszerűsítésről vagy karbantartásról, akkor is jár az ingyen Telekom internet. Ebben az esetben a felhasználó SMS-ben kap egy aktiváló linket, amelyen keresztül a Telekom chatfelületén lehet igényelni a szolgáltatást. A 72 órás érvényesség itt is érvényes.

Magenta 1 ügyfeleknek nincs teendő

A Magenta 1 és Magenta 1 Domino ügyfeleknek semmit sem kell tenniük: a Telekom automatikusan aktiválja számukra az ingyen internetet.

Belföldi használat, roaming nélkül

Az ingyen Telekom internet és a korlátlan adatforgalom kizárólag belföldön használható. Külföldön (roamingban) a kedvezmény nem érvényes. A Telekom tájékoztatása szerint az ingyenes mobil hang kedvezmény csak belföldön, a Telekom hálózatán belül használható. Mobil és vezetékes számok egyaránt hívhatók.