október 30., csütörtök

Alfonz névnap

18°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingyen

1 órája

Nem vicc: most tényleg ingyen internetet kapsz, ha ez bekövetkezik!

Címkék#ingyen#Netgarancia#mobilinternet

A Telekom újra kedvez az előfizetőinek: ingyen internetet és korlátlan belföldi mobilnetet kínál minden ügyfélnek bizonyos feltételek mellett. A vállalat a hivatalos weboldalán közölte a részleteket, mi pedig összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

A Telekom új akciójában ingyen internet jár minden előfizetőnek, ha az otthoni szolgáltatás valamilyen okból nem működik megfelelően.

Egy ember okostelefont tart a kezében, a kijelzőn „Free WiFi” felirat látható, ami az ingyen internet elérhetőségét jelzi.
A Telekom ügyfelei hiba esetén ingyen internetet és korlátlan mobilnetet kapnak a Netgarancia szolgáltatásnak köszönhetően. Illusztráció: Shutterstock

A Netgarancia szolgáltatás keretében jár az ingyenes mobilinternet, ha az otthoni Telekom szolgáltatás (internet, TV vagy telefon) hibásan működik és a problémát nem lehet azonnal elhárítani.

  • Hibás internet esetén: korlátlan belföldi mobilnet jár.
  • Leállt TV-szolgáltatás esetén: korlátlan mobiladat és TV GO hozzáférés.
  • Vezetékes telefonhiba esetén: korlátlan mobil hangkedvezmény érhető el.

Hogyan igényelhető az ingyen internet?

Ha az otthoni Telekom szolgáltatás hibás, és a javítás nem azonnali, a Netgarancia automatikusan aktiválható.

A folyamat lépései:

  1. Hibabejelentés a Telekom ügyfélszolgálatán.
  2. A Netgarancia szolgáltatás igénylése.
  3. A Telekom mobilszám megadása, amelyre az ingyen mobilnet aktiválódik.

A szolgáltatás aktiválásáról SMS-értesítést küldenek, és 72 órán keresztül használható. Domino előfizetőknek a használat előtt újra kell indítani a telefont.

Mit jelent az „azonnal nem elhárítható hiba”?

A Telekom szerint az ilyen hibák közé tartozik, ha:

  • helyszíni kiszállás szükséges, vagy
  • további egyeztetésre van szükség a javításhoz.

Ebben az esetben a Telekom automatikusan biztosítja az ingyenes adatforgalmat a megadott mobilszámon.

Hálózatfejlesztés esetén is jár az ingyen internet

Ha a Telekom SMS-ben értesít a hálózatfejlesztésről, korszerűsítésről vagy karbantartásról, akkor is jár az ingyen Telekom internet. Ebben az esetben a felhasználó SMS-ben kap egy aktiváló linket, amelyen keresztül a Telekom chatfelületén lehet igényelni a szolgáltatást. A 72 órás érvényesség itt is érvényes.

Magenta 1 ügyfeleknek nincs teendő

A Magenta 1 és Magenta 1 Domino ügyfeleknek semmit sem kell tenniük: a Telekom automatikusan aktiválja számukra az ingyen internetet.

Belföldi használat, roaming nélkül

Az ingyen Telekom internet és a korlátlan adatforgalom kizárólag belföldön használható. Külföldön (roamingban) a kedvezmény nem érvényes. A Telekom tájékoztatása szerint az ingyenes mobil hang kedvezmény csak belföldön, a Telekom hálózatán belül használható. Mobil és vezetékes számok egyaránt hívhatók.

Mi történik a 72 óra leteltével?

A kedvezmény automatikusan megszűnik, a szolgáltatás visszaáll az eredeti díjcsomag feltételeire. A sebesség az ingyenes időszak alatt megegyezik a meglévő díjcsomagban kínált internetsebességgel

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu