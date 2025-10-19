1 órája
Elképesztő emlékek! Így buliztak a fiatalok 2008-ban a JATE Klubban – galériákkal
Szeged éjszakai élet mindig is pezsgő és fiatalos volt. A 2008-as bulik idején a JATE Klub számított a város központi bulihelyének. Most egy archív bulinézővel idézzük fel, hogyan is nézett ki akkoriban a hétvégi élet Szegeden.
A szegedi fiatalok mindig is szerettek bulizni. Így van ez ma is, és 17 éve is így volt. Hatalmas partikat csaptak a 2008-as fiatalok városszerte, de már akkor is a JATE Klub számított a fő bulihelynek, és mi is ott voltunk, hogy örök emlékű bulifotókat készítsünk.
Bulinéző Szegeden
Egy hűvösebb, szeptemberi éjszakán indult útnak újságunk, hogy felfedezzük, milyen is az éjszakai élet Szegeden. Nagy tömeget nem találtunk akkor ugyan, de sikerült belefutni néhány bulizni induló fiatalba.
Voltak, akik zenéléssel ütötték el a hétvégi éjszakát, de a JATE Klubban és a Central kávézóban egész éjjel pezsgett az élet.
Szeged by night: bulinézőben szombat éjjel
SzomBeat party a JATE Klubban
Talán bátran állíthatjuk, hogy a 2008-as hétvégék egyik legforgalmasabb napja a szombat volt. Fiatalok sokasága lepte el a JATE Klub termeit, hogy a SzomBeat party zenéire tomboljanak és hogy elfelejtsék a hétköznap problémáit.
A kérdés már csak annyi maradt, hogy ennyi év távlatából ki emlékszik ezekre a partikra, és vajon felismeri-e magát a következő képeken? Nézd végig a galériákat, és nosztalgiázz egy jót!
