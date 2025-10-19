Elképesztő emlékek! Így buliztak a fiatalok 2008-ban a JATE Klubban – galériákkal

A szegedi fiatalok mindig is szerettek bulizni. Így van ez ma is, és 17 éve is így volt. Hatalmas partikat csaptak a 2008-as fiatalok városszerte, de már akkor is a JATE Klub számított a fő bulihelynek, és mi is ott voltunk, hogy örök emlékű bulifotókat készítsünk.

Hihetetlen hangulat jellemezte 2008-ban is a JATE Klub bulijait. Archív Fotó: DM

Bulinéző Szegeden

Egy hűvösebb, szeptemberi éjszakán indult útnak újságunk, hogy felfedezzük, milyen is az éjszakai élet Szegeden. Nagy tömeget nem találtunk akkor ugyan, de sikerült belefutni néhány bulizni induló fiatalba.

Voltak, akik zenéléssel ütötték el a hétvégi éjszakát, de a JATE Klubban és a Central kávézóban egész éjjel pezsgett az élet.