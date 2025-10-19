október 19., vasárnap

SzomBeat

1 órája

Elképesztő emlékek! Így buliztak a fiatalok 2008-ban a JATE Klubban – galériákkal

Címkék#JATE Klub#éjszakai élet#bulizás#party#múltidéző

Szeged éjszakai élet mindig is pezsgő és fiatalos volt. A 2008-as bulik idején a JATE Klub számított a város központi bulihelyének. Most egy archív bulinézővel idézzük fel, hogyan is nézett ki akkoriban a hétvégi élet Szegeden.

Joó Fanni

A szegedi fiatalok mindig is szerettek bulizni. Így van ez ma is, és 17 éve is így volt. Hatalmas partikat csaptak a 2008-as fiatalok városszerte, de már akkor is a JATE Klub számított a fő bulihelynek, és mi is ott voltunk, hogy örök emlékű bulifotókat készítsünk.

bulizó tömeg és bárpult a JATE Klubban
Hihetetlen hangulat jellemezte 2008-ban is a JATE Klub bulijait. Archív Fotó: DM

Bulinéző Szegeden

Egy hűvösebb, szeptemberi éjszakán indult útnak újságunk, hogy felfedezzük, milyen is az éjszakai élet Szegeden. Nagy tömeget nem találtunk akkor ugyan, de sikerült belefutni néhány bulizni induló fiatalba. 

Voltak, akik zenéléssel ütötték el a hétvégi éjszakát, de a JATE Klubban és a Central kávézóban egész éjjel pezsgett az élet.

Szeged by night: bulinézőben szombat éjjel

SzomBeat party a JATE Klubban

Talán bátran állíthatjuk, hogy a 2008-as hétvégék egyik legforgalmasabb napja a szombat volt. Fiatalok sokasága lepte el a JATE Klub termeit, hogy a SzomBeat party zenéire tomboljanak és hogy elfelejtsék a hétköznap problémáit. 

A kérdés már csak annyi maradt, hogy ennyi év távlatából ki emlékszik ezekre a partikra, és vajon felismeri-e magát a következő képeken? Nézd végig a galériákat, és nosztalgiázz egy jót!

szomBEAT a Jate Klubban

SzomBeat a Jate Klubban

SzomBeat a Jate Klubban

Jate Klub - SzomBEAT

 

