Nem mindennapi ünneplés Makón: diákok zenéltek lovas kocsiról a város utcáin – galériával, videóval

A zenés-lovas kocsis felvonulással az oktatási intézmény egyrészt a zene világnapját akarta újszerű módon megünnepelni, másrészt önmagát, a József Attila Gimnáziumban elérhető oktatást, a különböző tagozatokat is igyekezett népszerűsíteni.

A József Attila Gimnázium zenés karavánja a Makói Katolikus Általános Iskola előtt. Fotó: Szabó Imre

Alkalmi fúvószenekar játszott a lovak mögött

– A JAG karavánt a diákönkormányzat találta ki. Horváth Zoltán kocsis mögé a diákjaink ültek fel, minden osztályból kettő-három és az élő muzsikát is gimnazisták szolgáltatják; olyanok, akik fúvós zenét tanulnak. Utóbbiak alkotják az alkalmi fúvószenekarunkat – mondta a különleges programról Huszár Szabolcs, az iskola pedagógusa, a diákönkormányzat munkáját segítő tanár.

A lovas kocsi egész délelőtt járta a várost. Főként az általános iskolákat kereste fel, és mindenütt nagy sikert aratott: a diákok, de még a tanárok is lelkesen tapsoltak a produkciónak, bekapcsolódtak az éneklésbe és megsimogatták a barátságos lovakat. A bátrabbak a kocsira is felülhettek egy kicsit, amíg az állt. Ajándékba pedig mindenki kapott egy kis édessége rejtő, kézzel készült papírdobozt, aminek a belsejébe egy-egy József Attila-idézetet írtak. Amit nekünk a Makói Katolikus Általános Iskola előtt ajándékoztak, abban az állt: A mindenséggel mérd magad.

A József Attila Gimnázium 130 éves

A JAG karaván apropóját az adta, hogy a József Attila Gimnázium ebben az évben éppen 130 esztendős. A szerdai volt az ünnepségsorozat első, látványos akciója, az ígéretek szerint azonban lesz még jó néhány.