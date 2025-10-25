október 25., szombat

Kádár kocka urbex Szentes környékén: minden tárgy a helyén, csak az idő telt el (galériával)

Rejtélyes házra bukkant egy magyar urbex felfedező – egy igazi időkapszulára az Alföldön. A kádár kocka urbex épületben minden a helyén maradt: a vitrinben a porcelánok, a szekrényben a ruhák, a fürdőben a piperék, az ablakpárkányon pedig a megfakult szobanövények.

Delmagyar.hu

A lakók úgy tűnik, egyik napról a másikra tűntek el, a házat pedig azóta is csend és por fedi.

A kádár kocka urbex házban mindent hátrahagytak: a vitrinben porcelán, a szekrényben ruhák, a múlt szinte tapintható. Fotó: Felfedező / Urbex
Kádár kocka urbex: minden tárgy a helyén, csak az idő telt el

A Kádár-kocka a 60–70-es évek jellegzetes magyar háztípusa: négyzetes alaprajz, sátortető, átlagosan száz négyzetméter, egyszerű, de otthonos forma. Most azonban ez a ház már nem a hétköznapokról, hanem a múltról mesél.

Mindent hátrahagytak: elhagyott kádár kocka urbex ház az Alföldön

Fotók: Fotó: Felfedező / Urbex

A felfedező, aki csak „Felfedező” néven ismert, évek óta járja az országot elhagyott épületek után kutatva.

– Mintha emlékeken lépkednék – mondta. – Olyan érzés, mintha egy időgépbe ülnék, és visszautaznék pár évtizedet. Ezek a házak nem romok: ők őrzik az életet, amit valaha éltek bennük.

A poros bútorok, megsárgult újságok és száradó virágok látványa egyszerre szomorú és lenyűgöző. Ez a kádár kocka urbex ház is azt bizonyítja: a múlt nem tűnik el – csak csendben várja, hogy valaki újra rátaláljon.

