56 perce
Kádár kocka urbex Szentes környékén: minden tárgy a helyén, csak az idő telt el (galériával)
Rejtélyes házra bukkant egy magyar urbex felfedező – egy igazi időkapszulára az Alföldön. A kádár kocka urbex épületben minden a helyén maradt: a vitrinben a porcelánok, a szekrényben a ruhák, a fürdőben a piperék, az ablakpárkányon pedig a megfakult szobanövények.
A lakók úgy tűnik, egyik napról a másikra tűntek el, a házat pedig azóta is csend és por fedi.
Kádár kocka urbex: minden tárgy a helyén, csak az idő telt el
A Kádár-kocka a 60–70-es évek jellegzetes magyar háztípusa: négyzetes alaprajz, sátortető, átlagosan száz négyzetméter, egyszerű, de otthonos forma. Most azonban ez a ház már nem a hétköznapokról, hanem a múltról mesél.
Mindent hátrahagytak: elhagyott kádár kocka urbex ház az AlföldönFotók: Fotó: Felfedező / Urbex
A felfedező, aki csak „Felfedező” néven ismert, évek óta járja az országot elhagyott épületek után kutatva.
– Mintha emlékeken lépkednék – mondta. – Olyan érzés, mintha egy időgépbe ülnék, és visszautaznék pár évtizedet. Ezek a házak nem romok: ők őrzik az életet, amit valaha éltek bennük.
A poros bútorok, megsárgult újságok és száradó virágok látványa egyszerre szomorú és lenyűgöző. Ez a kádár kocka urbex ház is azt bizonyítja: a múlt nem tűnik el – csak csendben várja, hogy valaki újra rátaláljon.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Urbex: szellemiskola az Alföld közepén, 17 éve zárva, most is üresen áll
Szegedi hírek
- Teljesen átalakul az öröklés 2026-tól – ezt minden örökösnek tudnia kell
- TÖKéletes hétvége a Szent István téren, ahol a gyertyát is édességnek nézték – galériával, videóval
- Télen is életben tarthatod kedvenc növényed: a leander teleltetés titkai egy cikkben
- Nem is gondolnád, melyik szegedi banda tarolhat a Klipszemlén
- Különleges városnézésre vágysz? Ezekről a kilátóhelyekről nyílik a legszebb szegedi panoráma