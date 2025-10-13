október 13., hétfő

Különleges előadás

49 perce

„Életem legnagyobb élménye volt” – űrhajós kalandjaikról mesélt Kapu Tibor és Cserényi Gyula – galériával, videóval

Címkék#Kapu Tibor#Cserényi Gyula#Hunor Program#Szeged#űrhajós

Szegeden töltött egy teljes napot két kiképzett űrhajósunk. Kapu Tibor és Cserényi Gyula délelőtt diákoknak, délután felnőtteknek tartott előadást, de arra is volt idejük, hogy meglátogassák az űrmuslicákat, melyek a SZTE számára végzett kísérletnek köszönhetően jártak az űrállomáson.

Timár Kriszta

Szegeden töltötte hétfői napját Magyarország második űrhajósa, Kapu Tibor és tartalékos űrhajósunk, Cserényi Gyula. Reggelüket a TIK-ben indították, ahol az első egy órában álltak az újságírók rendelkezésére. A velük készült interjúnkat hamarosan olvashatják a Délmagyarországban. Ezt követően délelőtt 10 órától előadást tartottak a SZTE Juhász Gyula, a SZTE Báthory István és a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjainak. A videókkal és fotókkal gazdagon illusztrált rendhagyó tanórán azt foglalták össze, mi történt velük attól a pillanattól kezdve, hogy magyar űrhajósnak jelentkeztek, egészen addig, amíg Kapu Tibor visszatért a világűrből.

kapu tibor a színpadon áll
Kapu Tibor és Cserényi Gyula Szegeden meséltek diákoknak kiképzésükről és a 18 napos űrkalandról. Fotó: Karnok Csaba

Több éves kemény kiképzésen vannak túl

Mint a diákoknak elmesélték, 2022-ben adták be jelentkezésüket a Hunor Programba, 250 másik társukkal együtt. Az, hogy végül ők lettek a két kiválasztott, több év kemény kiképzésének eredménye volt.

– Az időnk 60 százalékát ugyanazzal töltöttük, amivel most ti is: két és fél évig ültünk az iskolapadban és tanultunk. Ez felnőtt fejjel azért már nem annyira könnyű, mint most nektek – mesélte Kapu Tibor. Tantárgyaik között szerepelt többek között orosz nyelv, bolygómechanika, asztrofizika és villamosmérnöki tárgyak is – ez utóbbiakat Kapu Tibor például nem szerette. 

– De végeztek kognitív teszteket is és volt egészségügyi kiválasztás is. Egy teljes nyár ráment arra, hogy tetőtől talpig kivizsgáltak bennünket – tette hozzá.

Természetesen az izgalmasabb rész a gyakorlati kiképzés volt, mely kapcsán hamar kiderült: lényegében Rambókat csináltak belőlük.

Szegeden járt Kapu Tibor

Fotók: Karnok Csaba

Tudnak repülőt vezetni, vízbe süllyedt helikopterről menekülni és medvékkel harcolni

– Volt például műrepülő és vadászrepülő képzésünk is, melynek célja az volt, hogy minél nagyobb erőhatásoknak tegyenek ki bennünket. Egyébként mostanra tudunk gépet vezetni is – árulta el Cserényi Gyula. Részt vettek szárazföldi és vízi túlélőképzésen is, felkészülve minden olyan eshetőségre, ha a visszaérkezés nem oda sikerül, ahova tervezték. Ennek részeként például a medvék elleni harcot és a tűzgyújtást is elsajátították. De ugrottak ki helikopterből is, és azt is begyakorolták, hogy egy vízbe zuhant helikopterből hogyan kell a víz alatt kimenekülni.

– Rengeteg magabiztosságot ad, hogy elmondhatjuk magunkról, erre is képesek vagyunk – mondta Kapu Tibor. 

Kiképzett űrhajósaink arról is meséltek, milyen volt az izolációs tréning, azaz amikor két másik emberrel bezárták őket egy szűk helyre hat napra.

– Kevés ételt kaptunk, alig hagytak bennünket aludni és folyamatosan edzenünk kellett. Ez egy nagyon nehéz, de izgalmas időszak volt, ahol sokat tanultunk magunkról és társainkról is – mesélte Cserényi Gyula.

Címeres mez helyett magyar zászlóval díszített szkafandert viselhetett

Kapu Tibor mesélt a kilövés előtti karanténról is, mely a rakétaszivárgás és az űrállomás szivárgása miatt rekord hosszúságúra, 32 naposra nyúlt. Majd arról is, milyen érzés volt, amikor ez idő alatt először próbálta el, milyen lesz a 20 emeletes ház magasságú rakétához odasétálni és beülni a kabinba, mely az űrállomáshoz viszi.

– Gyermekkoromban az volt az álmom, hogy válogatott sportoló legyek, mert szerettem volna címeres mezt viselni. De azt hiszem, az, hogy a szkafanderemen viselhettem a magyar zászlót, talán még ennél is menőbb – mosolygott.

A diákoknak Kapu Tibor mesélt arról, mi történt, ha az űrben nem megfelelően kötötte ki magát az alváshoz, arról, milyen volt az olyan alaptevékenységeket is újratanulni, mint az evés vagy a vécézés, és arról is, mi volt számára a legszebb látvány odafent. 

Sok fotót mutatott például az éjszakai Európáról, a felülnézeti Magyarországról vagy éppen a kék bolygóról, de mint mondta, ezek között is kiemelkedő élmény volt, hogy naponta 16-szor egyszerre láthatta a Föld világos és sötét oldalát. – A határvonal kék színe volt a kedvencem – árulta el.

Az űrben végzett kísérletekről már nem maradt idő beszélni, de annyit elárult, búzát, retket és paprikát is vitt magával, retket pedig növesztett is a világűrben.

– Gépészmérnökként nem gondoltam, hogy nekem a kertészkedés örömöt fog okozni. Szerintem idős koromban ezzel fogok foglalkozni – mosolygott.

Kapu Tibor: életem legnagyobb élménye volt

A rendezvényen egyébként több kisfilmet is levetítettek, többek között egy rövid összefoglalót is Kapu Tibor űrben töltött 18 napjáról. Bár űrhajósunk nyilvánvalóan sokszor látta már ezt, a végén mosolyogva megjegyezte: annyira jó visszanézni, ilyenkor mindig eszébe jut, hogy bármikor végigcsinálná újra ezt az egészet, hiszen élete legnagyobb élménye volt. 

A diákokkal való találkozó közös fotózkodással ért véget: minden osztály lehetőséget kapott arra, hogy közös képet készítsenek róluk a két űrhajóssal. Kapu Tibor és Cserényi Gyula szegedi programjuk során meglátogatják még azokat a muslicákat a Szegedi Tudományegyetem kutatólaborjában, melyek Kapu Tiborral együtt megjárták az űrt, ellátogatnak a Tabán Általános Iskolába, délután 5 órakor pedig ismét tartanak egy előadást a TIK-ben, ezúttal azonban felnőtteknek – azoknak, akik sikeresen regisztráltak az ingyenes programra.

