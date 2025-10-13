„Életem legnagyobb élménye volt” – űrhajós kalandjaikról mesélt Kapu Tibor és Cserényi Gyula – galériával, videóval

Szegeden töltötte hétfői napját Magyarország második űrhajósa, Kapu Tibor és tartalékos űrhajósunk, Cserényi Gyula. Reggelüket a TIK-ben indították, ahol az első egy órában álltak az újságírók rendelkezésére. A velük készült interjúnkat hamarosan olvashatják a Délmagyarországban. Ezt követően délelőtt 10 órától előadást tartottak a SZTE Juhász Gyula, a SZTE Báthory István és a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjainak. A videókkal és fotókkal gazdagon illusztrált rendhagyó tanórán azt foglalták össze, mi történt velük attól a pillanattól kezdve, hogy magyar űrhajósnak jelentkeztek, egészen addig, amíg Kapu Tibor visszatért a világűrből.

Kapu Tibor és Cserényi Gyula Szegeden meséltek diákoknak kiképzésükről és a 18 napos űrkalandról. Fotó: Karnok Csaba

Több éves kemény kiképzésen vannak túl

Mint a diákoknak elmesélték, 2022-ben adták be jelentkezésüket a Hunor Programba, 250 másik társukkal együtt. Az, hogy végül ők lettek a két kiválasztott, több év kemény kiképzésének eredménye volt.

– Az időnk 60 százalékát ugyanazzal töltöttük, amivel most ti is: két és fél évig ültünk az iskolapadban és tanultunk. Ez felnőtt fejjel azért már nem annyira könnyű, mint most nektek – mesélte Kapu Tibor. Tantárgyaik között szerepelt többek között orosz nyelv, bolygómechanika, asztrofizika és villamosmérnöki tárgyak is – ez utóbbiakat Kapu Tibor például nem szerette.

– De végeztek kognitív teszteket is és volt egészségügyi kiválasztás is. Egy teljes nyár ráment arra, hogy tetőtől talpig kivizsgáltak bennünket – tette hozzá.

Természetesen az izgalmasabb rész a gyakorlati kiképzés volt, mely kapcsán hamar kiderült: lényegében Rambókat csináltak belőlük.