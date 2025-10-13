1 órája
A gyerekek kíváncsi kérdéseire Kapu Tibor elmesélte, hogyan vécézett az űrben — galériával
Gitártudását is megmutatta Szegeden a második magyar űrhajós. Kapu Tibor a Tabán iskola kórusát látogatta meg, és miután zenélt nekik a gyerekek pedig énekeltek, azt is megbeszélték, ami a diákokat a legjobban érdekelte az űrutazás kapcsán.
Szerencsések a Tabán Általános Iskola kórusának tagjai, Kapu Tibor és Cserényi Gyula ugyanis hétfőn két szegedi előadásuk között ellátogattak az intézménybe, hogy találkozzanak velük. Az énekkar tagjai részt vettek a Bagossy Brothers Company Kapu Tiborral közös produkciójának elkészítésében.
Diákok álltak sorfalat Kapu Tibornak és Cserényi Gyulának
A két kiképzett magyar űrhajós az iskola diákjainak sorfala mellett sétálhatott be az intézménybe, így nem csak a kórustagok, de minden tanuló testközelből láthatta a magyar hősöket. Az elsősöket külön meglepték azzal, hogy bekukkantottak hozzájuk, miközben a kicsik éppen a házi feladatukat írták. Ezt követően a tornaterembe mentek, ahol a 70 fős kórus elénekelte nekik a Bagossy dalt, ők pedig cserébe válaszoltak a gyerekek kérdéseire.
A diákok őszintén kérdezősködtek mindenről, így amellett, hogy mi volt Tibor célja az űrutazással, mennyit készült erre a kalandra, vagy hogy hogy érezte magát az űrben, azt a kérdést is feltették, amire a legtöbben kíváncsiak: hogyan lehet vécézni a súlytalanság állapotában. Kapu Tibor pedig el is mesélte.
Kérdésre azt is elárulta, hogy 14 éves kora óta gitározik, és hosszasan mesélt arról is, mit csinált, amikor megtudta, hogy ő utazhat a világűrbe. Mint mondta, Gyulával nagyon jól összebarátkoztak a kiképzés során, így egyszerre volt jó érzés, hogy őt választották és rossz, hogy a barátja emiatt nem tudott utazni.
– Aztán autóba ültem és hajnali 2 órára leértem Nyíregyházára, a családomhoz, hogy elújságoljam nekik. A testvérem minderre azt kérdezte: és ezért ébresztettél fel? – idézte fel a családi legendáriumba azóta bevonult néhány mondatot nevetve.
Kapu Tibor látogatása a Tabán iskolábanFotók: Karnok Csaba
Szelfik is készültek, aláírások is jutottak a kórustagoknak
A Tabán kórus tagjai abban is kivételezettek voltak, hogy aláírásokat kaptak az űrhajósoktól és szelfizhettek is velük – erre a többi nyilvános programon résztvevőknek nem volt lehetőségük Szegeden. Ráadásul élőben hallhatták gitározni Kapu Tibort, az űrhajós ugyanis eljátszott nekik egy dalt.
