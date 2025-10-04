október 4., szombat

Előkészítés

1 órája

Őszi kerttakarítás tippek egy szakértőtől, ami megváltoztatja a tavaszi kertedet

Most jött el az ideje a téli felkészülésnek. Az őszi kerttakarítás nemcsak a látványt javítja, hanem a talaj egészségét és a növények tavaszi fejlődését is elősegíti. Pádár Zoltán szegedi kertészmérnök elárulja, hogyan hasznosíthatjuk a lehullott lombot, mikor érdemes ültetni, és mire figyeljünk a beteg növényekkel kapcsolatban.

Berecz Blanka

Most jött el az idő arra, hogy előkészítsük a kertünket a téli hónapokra. A legfőbb szempont ilyenkor, hogy a kert ne csak szépen nézzen ki, de maradjon egészséges és termékeny a következő év tavaszára. Szegedi kertészmérnökkel beszélgettünk az őszi kerttakarítás rejtelmeiről és megtudtuk, mire kell figyelni az őszi kertészkedés során. 

kerttakarítás
Az őszi kerttakarítás kulcsfontosságú a tavaszi virágoknak. Illusztráció: Shutterstock

Praktikus tippek az őszi kerttakarítás elkezdéséhez

– A lehullott lomb nagy része kincset ér a kert számára – kezdte beszélgetésünket Pádár Zoltán az Innoplant Magyarország okleveles kertészmérnöke és zöldfelület-gazdálkodási szakmérnöke. Az egészséges fák levelei ugyanis remekül használhatóak vízmegtartó talajtakaróként a cserjék és ágyások köré, így segítve a talaj vízháztartását. 

Pádár Zoltán hangsúlyozta, hogy nem érdemes az összes lehullott lombot azonnal eltávolítani, hiszen a vastag levélréteget a kertben hagyva komposztálhatjuk, vagy a fák tövéhez terítve segíthetjük a talaj nedvességtartalmát. Ha az összegyűjtött és az egészséges lombozatot komposztáljuk, akkor a tavaszi ültetésekhez tápanyagban dús talajt kaphatunk. Ugyanakkor az össze nem gyűjtött lomb menedéket nyújthat az áttelelő rovaroknak, támogatva a kert ökológiai egyensúlyát – mesélte a szakember. 

Kiemelte, hogy a diófa levélrétege alá viszont nem ajánlott más növény ültetni, mert az csírázásgátló hatással bír. Emellett a beteg vagy gombabetegséggel fertőzött lombozatot mindenképpen össze kell gyűjteni, és akár égetéssel semlegesíteni őket, így megakadályozva a betegségek továbbterjedését. 

Őszi ültetés és talaj előkészítés 

A kertészmérnök tanácsa szerint ebben az időszakban érdemes elvégezni a főbb magvetéseket (például fűmag), hiszen ilyenkor a növényeknek még nem kell „harcolniuk” a tavaszi gyomokkal, valamint a talaj is fel tudja venni a tápanyagot. 

A fa-és cserjeültetés szintén őszi munkának számít, a talaj előkészítésével és tápanyaggal való feltöltésével biztosíthatjuk, hogy a növények már egy ideális környezetbe kerüljenek tavasszal. A mediterrán és fagyérzékeny növényeket, például a leandert, külön odafigyeléssel kell gondozni, védelemre szorulnak az első fagyok beköszönte előtt. A nyári ágyások eltakarítása után az olyan őszi virágok, mint az árvácska vagy a díszkáposzta, ültetése is javasolt -tudtuk meg Pádár Zoltántól. 

 

