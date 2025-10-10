október 10., péntek

Programok

2 órája

Különleges program csalogatja a határon túli vendégeket, a Vajdaságból is érkeznek Tiszaszigetre

Címkék#kézműves#Tiszasziget#virágültetés#kézimunka#kiállítás

A következő napokban két érdekes rendezvény lesz Tiszaszigeten. A Szegedhez közeli községben kézimunka és virágültetés kerül fókuszba, előbbi most szombaton, az utóbbi pedig egy hét múlva.

Imre Péter

Kézimunka és virágültetés játssza a főszerepet a következő két szombaton Tiszaszigeten, mindkettőn érdemes lesz részt venni – javasolja Ferenczi Ferenc polgármester.

Üres terület Tiszaszigeten, ahol a kézimunka és virágültetés lesz fókuszban.
A kézimunka és a virágültetés lesz a fókuszban Tiszaszigeten. Fotó: Ferenczi Ferenc Facebook-oldala.

Kézimunka és virágültetés

A virágültetés október 18-án, szombaton lesz, ezért előbb szóljunk a nemzetközi kézműves és kézimunka kiállításról: október 11-én, 10 órakor nyílik a Vedres István Faluházban. A Kreatív Műhely Egyesület eseményének már 12 éves múltja van a településen, és az ideit is Lampertné Erzsike szervezte. Érdeklődésünkre közölte: több csoport, kiállító érkezik Szerbiából, a Vajdaságból, összesen huszonnégyen lesznek. A 16 óráig látogatható tárlatot Szikszai Zsuzsanna, a makói múzeum igazgatója nyitja meg, előtte köszöntőt mond Ferenczi Ferenc polgármester, a programban az óvodások, iskolások műsora és moldovai táncház szerepel még.

Rossz ember nem lehet

– Mert aki Szigeten virágot ültet, az rossz ember nem lehet! – az ismert mondás, népi bölcsesség átalakításával és aktualizálásával kezdte az eseményt beharangozó Facebook-posztját Ferenczi Ferenc polgármester. És rögtön azzal folytatta, „de tudjuk, hogy Tiszaszigeten és Térváron bizony csak jó emberek laknak”. A bejegyzés apropóját az adja, hogy október 18-án, 8 órától két új virágszigetet alakítanak ki a Szent Antal téren, a faluvezető az ezen való részvételre invitálja a tiszaszigetieket és a térváriakat. Összesen 1320 tő virágot, ernyős verbénát, varjúhájat, ligeti zsályát, sarkantyúvirágot, kúpvirágot és levendulát ültetnek majd el.

