Botrány vagy divat? Kim Kardashian szőrös tangája felrobbantotta a netet

Undor vagy csodálat? Kim Kardashian legújabb, fanszőrt imitáló tangabugyija pillanatok alatt a közösségi média vitatémájává vált. A sztár fehérneműje egy szegedi textilművész szerint már átlépte az ízlés határát, és inkább a polgárpukkasztást szolgálja, mint a divatot vagy a női test ünneplését.

Berecz Blanka

Fanszőrt imitáló tangabugyit alkotott és dobott piacra az amerikai celeb, Kim Kardashian. Az egyesek szerint botrányos, mások szerint divatos darab pillanatok alatt a közösségi média kedvenc vitatémájává vált. Egy szegedi textilművész szerint a Skims márka legújabb terméke már a női nem kigúnyolása, és leginkább arra szolgál, hogy Kardashian ismét reflektorfénybe kerüljön, és mindenki róla pletykálhasson.

Kim Kardashian
Kim Kardashian Skims nevű tangabugyija hatalmas vitát kavart a közéletben. Illusztráció: Shutterstock

Hatalmas port kavart a Kim Kardashian által tervezett tanga 

„The Ultimate Bush - a szőnyeged lehet bármilyen színű” szlogennel hirdetik az abszurditás határát súroló ruhadarabot. A tanga elülső részét mesterséges szőr borítja, és az emberi testszőrzet szinte minden árnyalatában elérhető. Varga Tímea, a szegedi SZTE Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola tanára és textilművésze szerint ez a megvalósítás némi egészségügyi és higiéniai problémát is felvethet.

– A szintetikus szőrrel borított fehérnemű nem higiénikus, és nem ad semmiféle komfortérzetet – mondta a szakember.

Varga több mint húsz évet dolgozott a divatiparban, fehérnemű- és fürdőruha-tervezőként, köztük a legendás My77 márka alkotójaként, és nem rejtette véka alá véleményét.

– Tőlem nem fog pozitív kritikát kapni – kezdte nevetve beszélgetésünket. – Dolgoztam Londonban, oktatom is a divattervezést. Nekem ez inkább a női nem kigúnyolása, mint bármiféle művészi önkifejezés. Nem láttam még olyan férfi alsóneműt sem, ami szőrös lenne. Ez inkább polgárpukkasztás, nem divat – fejtette ki.

Egy szegedi textilművész szerint a fehérnemű már átlépte az ízlés határát

Varga Tímea szerint Kim Kardashian tudatosan teszi mindezt, a nevével már szinte bármit képes eladni. Szerinte ez a jelenség nem a kreativitásról, hanem a figyelemhajhászásról szól. 

– Ez nem a női test ünneplése, hanem a határok feszegetése pusztán azért, hogy beszéljenek róla. A divat persze mindig is provokatív volt, de itt már nem látok mögötte értelmet. Egy csinos, elegáns nő ilyet biztosan nem venne fel – tette hozzá.

A textilművész ugyanakkor elismeri, hogy a Kardashian-jelenség mögött komoly üzleti logika húzódik meg.

Elárulta, hogy egy fehérneműmárkát fenntartani óriási költség, de ő megteheti, hogy kísérletezzen – attól azonban ez még nem jó irány.

– Szélsebesen haladunk az abszurd divat irányába. Míg egyesek a bátorságot és az öniróniát látják a ruhadarabban, mások inkább egy eltorzult divatirányzat jelképének tekintik.

– A jó fehérnemű titokzatos, elegáns és nőies. Nem az a dolga, hogy kinevettessen. Tanítás közben biztosan ellenpéldaként hozom majd fel a celeb találmányát – összegezte véleményét.

Arra a kérdésünkre, hogy Magyarországon is hordani fogják-e nők százai vagy ezrei ezt a bugyit, azt válaszolta:

– Szerintem ide is megérkezik majd, de csak egy szűk réteg lesz hajlandó viselni ezt a merész darabot.

Szegedi hírek

