Ezért szökik az egekbe az áramszámla: a kísértetáram a hibás, de van megoldás

Hiába kapcsolod ki a tévét, a töltőt vagy a számítógépet – a kísértetáram akkor is dolgozik. Ez a láthatatlan energiafogyasztás akár az éves áramszámlád 10 százalékát is elviheti, miközben észre sem veszed. Mutatjuk, mely készülékek a legnagyobb „energiavámpírok”, és hogyan tudod egyszerűen megfékezni őket otthon!

Delmagyar.hu

A kísértetáram, vagyis a láthatatlan energiafogyasztás szinte minden háztartásban jelen van, és csendben, szinte észrevétlenül emészti a pénztárcát – hívja fel a figyelmet a TEOL cikke.

Még kikapcsolt állapotban is fogyasztanak a készülékek, a kísértetáram csendben emeli az áramszámlát. Fotó: Shutterstock

A kísértetáram miatt nőhet az áramszámla

Sok otthonban találunk olyan elektromos eszközöket, amelyek akkor is fogyasztanak áramot, amikor ki vannak kapcsolva. Ez az úgynevezett „phantom energy”, magyarul kísértetáram. Bár apróságnak tűnhet, éves szinten akár az otthoni áramfogyasztás 5–10 százalékát is kiteheti. Ez nemcsak a családi kasszát, hanem a környezetet is terheli.

A legnagyobb láthatatlan energiafalók azok az eszközök, amelyek folyamatosan csatlakoznak a hálózathoz – például a mikrohullámú sütők, telefontöltők, játékkonzolok, számítógépek és televíziók. A modern okostévék különösen „éhesek”: egyes modellek kikapcsolt állapotban is akár 40 wattot fogyasztanak óránként, ami harmincszorosa egy régebbi típus készenléti fogyasztásának.

A környezet is megsínyli a láthatatlan energiafogyasztást

A kísértetáram nemcsak az áramszámlát növeli, hanem a szén-dioxid-kibocsátást is. A fölöslegesen működő eszközök miatt nő az elektromos hálózat terhelése, és ezzel együtt a fosszilis energiahordozók felhasználása. Ha minden háztartás csökkentené ezt a pazarlást, évente több ezer tonnával kevesebb CO₂ kerülhetne a levegőbe.

Ráadásul a bedugva hagyott készülékek akár tűzveszélyt is jelenthetnek – a TEOL korábbi cikke szerint már több lakástűz is összefüggésbe hozható túlmelegedett töltőkkel és elektronikai eszközökkel.

Így spórolhatunk és csökkenthetjük a kockázatot

A legbiztosabb megoldás: húzzuk ki a konnektorból azokat a készülékeket, amelyeket nem használunk. Érdemes továbbá átnézni az energiabeállításokat, kikapcsolni az automatikus frissítéseket és az „instant start” funkciókat.

Ha ez kényelmetlen, használjunk kapcsolós elosztókat – így egy mozdulattal több eszközt is leválaszthatunk a hálózatról. Bár apróságnak tűnhet, a tudatos energiahasználat hosszú távon megtakarítást és környezetkímélőbb életmódot eredményezhet.

