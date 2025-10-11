Megható pillanatokkal startolt el a dorozsmai Tökfesztivál, a legkisebbek vitték a főszerepet

Már október 10-én, péntek délelőtt hatalmas érdeklődéssel nyílt meg a Kiskundorozsmai Tökfesztivál, amelyet idén már tizenötödik alkalommal szerveztek meg. A Helikoffer zenekar nagy sikerű volt a rendezvény nyitónapján, a fergeteges koncert a gyerekek körében nagy sikert aratott. A délután pedig a Baba-Mama Klub kismotoros felvonulásával folytatódott, amelyet Ruzsa Roland önkormányzati képviselő vezetett fel. A program ezen részén a felvonulás résztvevői egy kör erejéig birtokba vehették a fesztivál terét.

A „tökmagokat” is köszöntötték a Kiskundorozsmai Tökfesztiválon. Fotó: Ruzsa Roland önkormányzati képviselő / Facebook

A fesztivál pénteki napjának a legmeghatóbb pillanata pedig a „Tökmagok köszöntése” volt, ahol azokat az újszülötteket ünnepelték, akik a tavalyi fesztivál óta jöttek a világra. Ruzsa Roland önkormányzati képviselő így fogalmazott beszédében:

Közel hetven újszülöttel gyarapodott közösségünk, ami bizonyítja, hogy Kiskundorozsmán jó élni. Egyre több fiatal család szeretne itt letelepedni – mert aki itt él, az maradni szeretne.

A napot a népszerű töklámpás felvonulás zárta, amely idén is különleges hangulatba borította Kiskundorozsmát. A programok azonban ezzel még nem értek véget. Szombaton folytatódik a rendezvény. Halászléfőző-verseny és fergeteges koncertek várják a látogatókat. Várkonyi Tibi és a KOZMIX koncertje robbantja fel a hangulatot az este folyamán, végül pedig egy jó hangulatú retro disco zárja a rendezvényt.