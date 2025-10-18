Egy gasztronómiai fesztivál, ahol a polgármester gyúrt kalácsot és egy három lépésből álló recept is elkészült – galériával, videóval

Ebbe hány kilogramm liszt került? Mitől ilyen finom ez a szilvás gombóc? Mi rotyog abban a bográcsban? - csak néhány azon kérdések és felkiáltások közül, amelyek megütötték fülünket és mosolyra késztettek bennünket a XXV. Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztivál napján. Felettébb érdekes, hogy a helyiek egymással osztották meg a főzési tudományuk csínját-bínját. Ahány ház, annyi szokás, s annyiféle étel fogadta lapunk stábját a Szent István téren.

A Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztiválon nem volt hiány finomságokból. Minden idők ízei jelentek meg. Fotó: Karnok Csaba.

Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztivál: egy nap alatt

A Kisteleki rendezvényen megfért egymás mellett a középkori recept alapján készült marhahús-csiperkegomba kombináció, a hagyományos szilvás gombóc, a hungarikumnak számító karcagi birkapörkölt, a székely ízek, a smashed burger és Nagy Sándor helyi polgármester saját kezével gyúrt fonott kalácsa. Illatfelhők lengték be a település főterét, a jó ebédhez nóta is szólt. A lakodalmas muzsikát a Kertbarát zenekar húzta, de Mága Ernő hegedűművész zenekara is megszólalt.

A szakácsok már kora reggel nekiláttak a főzésnek, a kisteleki Városvédő Egyesület asszonyai pedig már öt órakor elkezdték a szilvás gombóc előkészületeit. Lapunknak elárulták, hogy 25 kilogramm burgonyát főztek meg hozzá. A többi összetevő mindössze liszt és tojás volt, a gombóc közepén pedig zamatos szilva rejtőzött.

– Mi minden évben részt veszünk a fesztiválon, a szilvás gombóc a védjegyünké vált. A szilva egy igazi őszi gyümölcs, ezért választottuk ezt a fajta finomságot - árulták el.