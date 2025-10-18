2 órája
Egy gasztronómiai fesztivál, ahol a polgármester gyúrt kalácsot és egy három lépésből álló recept is elkészült – galériával, videóval
Főzőcsodák, hagyományőrzés és gasztronómiai élmények kavalkádja. Ellátogattunk a XXV. Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztivál rendezvényére, ahol a látogatók a hagyományos ételek mellett a modern fogásokat is megkóstolhatták.
Ebbe hány kilogramm liszt került? Mitől ilyen finom ez a szilvás gombóc? Mi rotyog abban a bográcsban? - csak néhány azon kérdések és felkiáltások közül, amelyek megütötték fülünket és mosolyra késztettek bennünket a XXV. Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztivál napján. Felettébb érdekes, hogy a helyiek egymással osztották meg a főzési tudományuk csínját-bínját. Ahány ház, annyi szokás, s annyiféle étel fogadta lapunk stábját a Szent István téren.
Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztivál: egy nap alatt
A Kisteleki rendezvényen megfért egymás mellett a középkori recept alapján készült marhahús-csiperkegomba kombináció, a hagyományos szilvás gombóc, a hungarikumnak számító karcagi birkapörkölt, a székely ízek, a smashed burger és Nagy Sándor helyi polgármester saját kezével gyúrt fonott kalácsa. Illatfelhők lengték be a település főterét, a jó ebédhez nóta is szólt. A lakodalmas muzsikát a Kertbarát zenekar húzta, de Mága Ernő hegedűművész zenekara is megszólalt.
A szakácsok már kora reggel nekiláttak a főzésnek, a kisteleki Városvédő Egyesület asszonyai pedig már öt órakor elkezdték a szilvás gombóc előkészületeit. Lapunknak elárulták, hogy 25 kilogramm burgonyát főztek meg hozzá. A többi összetevő mindössze liszt és tojás volt, a gombóc közepén pedig zamatos szilva rejtőzött.
– Mi minden évben részt veszünk a fesztiválon, a szilvás gombóc a védjegyünké vált. A szilva egy igazi őszi gyümölcs, ezért választottuk ezt a fajta finomságot - árulták el.
Kisteleki Sajt és Gasztronómiai FesztiválFotók: Karnok Csaba
Minden idők gasztronómiája a Szent István téren
Tőlük nem messze, középkori öltözékben főztek az Oroszlánszív Lovagrend Egyesület hagyományőrzői. Egy német területről származó receptet próbáltak rekonstruálni, majd az alapján ételt készíteni. Nem volt könnyű dolguk, mert a leírás csupán annyit tartalmazott: a marhahúst sózd meg, főzd hagymával, majd tálald. Improvizálniuk kellett, így a német konyhára jellemző fűszereket, mustármagot és borsot használták. Végül egy gombás-marhás, szaftos étel született, mentával tálalva.
A rendezvényen nemcsak a középkori német gasztronómia, de a székelyföldi ízek is megjelentek. A látogatók megkóstolhatták a juhtúrós puliszkát, a zsidó tojást, a tök- és padlizsánkrémet. A ma ismeretes ételek közül feltálalták még a jól ismert lekváros palacsintát, a kolbásszal megbolondított paprikás krumplit vagy a nagy népszerűségnek örvendő "smashed burgert".
A Kisteleki Sajt és Gasztronómiai Fesztivál 2025-ös napját Balázs Pali 100 perces koncertje zárta, de az Ízek utcáján ajándéktárgyakat és különféle csomagolt kézműves finomságokat is lehetett vásárolni. A gyermekek számára egy görkorcsolyapályát nyitottak meg, ahol különféle akadályokon keresztül kellett áthaladni.
